Manuel Neuer lobt Konzert gegen Rassismus in Chemnitz

04. September: Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer sprach sich auf einer DFB-Pressekonferenz für das Konzert gegen Rassismus in Chemnitz aus. "Die Sache mit dem Konzert ist eine gute Sache, und ich finde es gut, dass viele Musiker daran teilgenommen haben", sagte der Torwart des FC Bayern. Am Montagabend traten Musiker wie Casper oder Marteria vor rund 65.000 Zuschauern auf, um sich gegen Rassmismus einzusetzen. Nicht nur das Konzert sei ein wichtiges Zeichen gegen Rechts, sondern auch die Reaktion des Chemnitzer FC, so Neuer. Der Verein hatte sich von ausländerfeindlichen Protesten in der sächsischen Stadt distanziert. Trotz der Diskussion um die Erdogan-Fotos von Mesut Özil und Ilkay Gündogan habe die deutsche Nationalmannschaft eine Vorbildfunktion, so der Nationaltorwart. "Ich denke, dass die Nationalmannschaft immer dafür stand, eine gesunde Integration zu leben", sagte Neuer. Er sei dankbar, "dass wir eine gesunde Mischung haben", ergänzte der Kapitän.

Die Top 3 für Weltfußballer-Wahl stehen fest - Messi erstmals seit 2006 nicht dabei

3. September: Die Weltverband FIFA hat am Montag in London die offizielle Shortlist für die Wahl zum FIFA-Weltfußballer 2018 veröffentlicht - drei Top-Kandidaten sind noch übrig. Die Trophäe wird am 24. September 2018 in der britischen Hauptstadt vergeben. Zum ersten Mal seit 2006 ist der argentinische Außnahmefußballer Lionel Messi nicht Teil dieser Gruppe. Stattdessen wird die diesjährige Weltfußballer-Wahl zwischen dem fünfmaligen Preisträger Cristiano Ronaldo aus Portugal, dem kroatischen Vize-Weltmeister Luka Modric und dem Torschützenkönig der Premier League Mohamed Salah aus Ägypten entschieden.

Bei den Frauen schaffte es die Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon als einzige deutsche Vertreterin in die engere Auswahl. Sie konkurriert mit ihrer Vereinskollegin Ada Hegerberg (Norwegen) und der Brasilianerin Marta.

Nominiert für die Wahl zum FIFA-Welttorhüter 2018 sind der französische Weltmeister Hugo Lloris, der Belgier Thibaut Courtois und Dänemarks Nationalkeeper Kasper Schmeichel (Leicester City).

Kandidaten für die Wahl des Welttrainers sind Didier Deschamps, der im Sommer mit Frankreich Weltmeister wurde, Nationaltrainer Zlatko Dalic vom Vize-Weltmeister Kroatien und der ehemalige Real-Madrid-Coach Zinedine Zidane, der mit den Königlichen im Mai zum dritten Mal in Serie die Champions League gewann.

Dänischer Nationalmannschaft droht EM-Ausschluss

3. September: Der dänische Fußballverband (DBU) sucht händeringend nach Spielern für die kommenden Partien der Herren-Nationalmannschaft. Weder die 23 Nationalspieler noch Trainer Åge Hareide werden bei den anstehenden Spiele gegen die Slowakei (Mittwoch) und Wales (Sonntag) antreten. Das sagte ein Sprecher der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Grund hierfür ist ein Streit über Sponsorenverträge. Dem DBU ist es nicht gelungen, vor den Partien diese Woche Verträge mit den Spielern auszuhandeln. Nun steht sogar die EM-Teilnahme auf der Kippe.

Der DBU bat am Montag andere Spieler, sich für die Spiele zur Verfügung zu stellen. Sollten die Dänen keine Mannschaft zusammenbekommen, drohte die UEFA mit hohen Strafen und einem Ausschluss von der EM 2020. Bei dem Streit geht es um individuelle Werbeverträge, die in Konkurrenz zu den Sponsorenkontrakten der Nationalmannschaft stehen. Ein ähnlicher Konflikt mit der Damen-Nationalmannschaft hat im vergangenen Jahr zur Absage eines WM-Qualifikationsspiel geführt.

FC Barcelona dreht Rückstand in: 8:2-Klatsche

3. September: Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona ist mit einem Kantersieg an die Spitze der Primera Division gestürmt. Obwohl der Titelverteidiger am Sonntag zunächst in Rückstand geriet, setzte sich Barca am Ende mit 8:2 (3:2) gegen SD Huesca durch und feierte den dritten Erfolg im dritten Ligaspiel. Das Team um Superstar Lionel Messi liegt mit zwei Toren vor dem punktgleichen Champions-League-Gewinner Real Madrid. Real war am Samstag mit einem 4:1 (1:1) gegen CD Leganes ebenfalls zum dritten Sieg gekommen.

Barcelona tat sich vor der Pause noch etwas schwer gegen den Aufsteiger. Cucho Hernandez (3.) hatte die Gäste überraschend in Führung geschossen. Messi (16.), ein Eigentor durch Huescas Pulido (24.) und Luis Suarez (39.) sorgten für die Wende, ehe Alex Gallar (42.) noch der Anschluss gelang. Nach dem Wechsel schossen der Ex-Dortmunder Ousmane Dembelé (48.), Ivan Rakitic (52.), erneut Messi (61.), Jordi Alba (81.) und Juarez (90.+3) per Elfmeter den deutlichen Erfolg heraus.

Für Real trafen am Samstagabend der Waliser Gareth Bale (17.), Doppeltorschütze Karim Benzema (50./61.) und Sergio Ramos per Foulelfmeter (66). Ebenfalls vom Elfmeterpunkt hatte Guido Carrillo für die Gäste zwischenzeitlich ausgeglichen (24.). Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Atlético Madrid hatte zuvor die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft um Weltmeister Antoine Griezmann verlor bei Celta Vigo mit 0:2 (0:0). Innerhalb von sechs Minuten machten Maxi Gomez (46.) und Iago Aspas (52.) den Heimerfolg perfekt. Atlético musste nach der Gelb-Roten Karte für Abwehrspieler Stefan Savic (70.) gut 20 Minuten mit neun Feldspielern auskommen.

Hamilton siegt in Monza - Vettel nur Vierter

2. September: Sebastian Vettel hat das Hochgeschwindigkeitsduell mit Lewis Hamilton verloren und im Kampf um den WM-Titel ausgerechnet vor den italienischen Tifosi einen vielleicht entscheidenden Rückschlag kassiert. Nach einem Crash bereits in der ersten Runde mit dem Briten musste sich der Ferrari-Pilot am Sonntag beim Formel-1-Heimrennen von Ferrari in Monza mit Platz vier begnügen. Hamilton sicherte sich dagegen den Sieg beim Großen Preis von Italien vor Pole-Mann Kimi Räikkönen im zweiten Wagen der enttäuschenden Scuderia, die ihren ersten Heimsieg nach acht Jahren trotz perfekter Ausgangsposition verpasste. Vettel profitierte noch von einer Strafe gegen den Niederländer Max Verstappen im Red Bull, der nach der Zieldurchfahrt von Rang drei auf fünf abrutschte.

Im WM-Klassement vergrößerte Hamilton zum Abschied der Formel 1 in diesem Jahr aus Europa den Vorsprung auf Vettel mit seinem 68. Karrieresieg und dem sechsten Grand-Prix-Erfolg in dieser Saison weiter. Vor den finalen sieben Übersee-Rennen liegt der 33 Jahre alte viermalige Champion aus Großbritannien satte 30 Zähler vor Vettel.

Frodeno holt zweiten 70.3-WM-Titel und düpiert die Konkurrenz

2. September: Jan Frodeno hat mit einer beeindruckenden Leistung die Ironman70.3-Weltmeisterschaft in Südafrika gewonnen. Der 37 Jahre alte zweimalige Ironman-Champion setzte sich am Sonntag in einem packenden Rennen gegen den zweimaligen Triathlon-Olympiasieger Alistair Brownlee aus Großbritannien und den entthronten Titelverteidiger Javier Gomez aus Spanien durch. Für Frodeno war es der zweite WM-Titel über die halbe Ironman-Distanz nach 2015.

Er benötigte für die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen 3:36:30 Stunden. Tags zuvor hatte Anne Haug bei den Frauen mit Bronze das WM-Wochenende für die deutschen Athleten erfolgreich eingeleitet.

Sechs Wochen vor der Ironman-WM auf Hawaii bewies Frodeno erneut eine herausragende Form. Er kam als Zweiter aus dem Wasser und ließ sich auch auf der regennassen Radstrecke insbesondere von den Attacken Brownlees nicht aus dem Rhythmus bringen. Der gebürtige Rheinländer rannte nach einem schnellen Wechsel auf die Laufstrecke und stellte dort in 1:06:34 Stunden einen neuen 70.3-Rekord im Halbmarathon auf. Ausgelassen bejubelte er auf den letzten Metern seinen Erfolg, der auch eine klare Ansage an Landsmann und Ironman-Weltmeister Patrick Lange vor dem Gipfeltreffen in Kailua-Kona in anderthalb Monaten und die restliche Konkurrenz war.

Nuri Sahin lobt Werders hohe Ziele: "Sonst wäre ich nicht gekommen"

2. September: Neuzugang Nuri Sahin ist auch wegen der selbstbewussten Bremer Europapokal-Ambitionen von Borussia Dortmund zum SV Werder gewechselt. "Ich bin ganz ehrlich: Ich wäre nicht gekommen, wenn das Ziel nur geheißen hätte, gegen den Abstieg zu spielen", sagte der 29 Jahre alte Neuzugang am Sonntag bei seiner Vorstellung in Bremen. "Der Verein und der Trainer haben hohe Ziele, das finde ich super. Ich habe bisher nur bei Vereinen gespielt, die den Anspruch haben, oben mitzuspielen."

Nach mehr als 14 Jahren bei seinem Heimat- und Herzensverein in Dortmund war Sahin am Freitag zu Werder gewechselt, weil er beim BVB keine Chancen mehr auf einen Stammplatz sah. Sein Abschied von der Borussia verlief trotzdem herzlich. "Ich kann über Borussia Dortmund nur Positives sagen. Wir waren immer eine Einheit und wir waren immer ehrlich zueinander", sagte der 52-fache türkische Nationalspieler.

"Ich bin mir sicher, dass Borussia Dortmund eine starke Saison spielen wird", so Sahin weiter. "Denn ich habe den neuen Trainer Lucien Favre in den ersten Wochen noch erlebt. Er ist ein Gentleman, ein ehrlicher Mensch, ein Taktikfuchs und ein detailversessener Trainer. Bis auf zwei Spiele in dieser Saison bin ich Dortmund-Fan."

DFL will das Spiel Dynamo Dresden gegen HSV absagen

31. August: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und dem HSV am Samstag abgesagt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Grund sind die Samstag-Demos in Chemnitz.

Die sächsische Polizei geht bei den Protesten und Versammlungen von einer Teilnehmerzahl "im unteren fünfstelligen Bereich" aus und will deshalb dort all ihre Kräfte bündeln.

Die AfD und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida haben zu einem Schweigemarsch aufgerufen, das rechtspopulistische Bündnis Pro Chemnitz hat ebenfalls eine Kundgebung angemeldet. Zudem soll es eine Gegendemonstration eines breiten Bündnisses unter dem Motto "Herz statt Hetze" geben.

Nuri Sahin wechselt vom BVB zu Werder Bremen

31. August: Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat die überraschende Verpflichtung des Mittelfeldspielers Nuri Sahin von Borussia Dortmund perfekt gemacht. Nach bestandenem Medizincheck

unterschrieb der 29-Jährige am letzten Tag der Transferfrist einen Vertrag mit den Bremern, über dessen Laufzeit zunächst öffentlich nichts bekannt wurde. Medienberichten zufolge muss Werder für den

früheren Spieler von Real Madrid und des FC Liverpool eine Ablösesumme von rund einer Million Euro bezahlen. "Ich gehe nicht ganz, denn Borussia wird immer in meinem Herzen sein", sagte Sahin zu seinem Abschied in Dortmund. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer in Bremen waren sehr gut. Werder ist ein großer Verein, bei dem man aktuell auch das Gefühl hat, dass hier etwas heranwachsen wird. Ich freue mich darauf, dabei mitwirken zu können." Auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt meinte: "Er hat das Potenzial, uns noch weiter zu verbessern."

Frankfurt muss in Europa League gegen Lazio, Marseille und Limassol ran

31. August: DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt spielt in der Gruppenphase der Europa League gegen Lazio Rom, Vorjahresfinalist Olympique Marseille und Apollon Limassol. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

RB Leipzig trifft in Europa League auf Salzburg, Celtic und Rosenborg

31. August: RB Leipzig hat nach der Last-Minute-Qualifikation den FC Salzburg, Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim als Gruppengegner in der Europa League zugelost bekommen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Leverkusen spielt in Europa League gegen Rasgrad, Zürich und Larnaka

31. August: Bayer Leverkusen trifft in der Gruppenphase der Europa League auf den bulgarischen Club Ludogorets Rasgrad, den FC Zürich und AEK Larnaka. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Einigung: Die Formel 1 fährt 2019 wieder auf dem Hockenheimring

31. August: Die Formel 1 fährt im kommenden Jahr nun doch wieder in Deutschland. Im am Freitag veröffentlichten Renn-Kalender für die nächste Saison ist das Rennen in Hockenheim für den 28. Juli geplant. Zuvor drohte ein neuer Vertrag für das traditionsreiche Rennen lange Zeit am Geld zu scheitern. Die Streckenbetreiber wollten nur dann auch im kommenden Jahr Gastgeber sein, wenn die Formel 1 die geforderten Antrittsgebühren von angeblich rund 21 Millionen Euro deutlich senkt und so keine Verluste drohen.

Nun bestätigte die Rennserie den Abschluss eines neuen Einjahresvertrags. "Dies zeigt, dass alle Beteiligten in der Formel 1 zusammen daran arbeiten, die langfristige Zukunft des Sports und seiner Fans zu sichern", wurde Formel-1-Chef Chase Carey in der Mitteilung zitiert. Die Verhandlungen seien "vertrauensvoll, konstruktiv und lösungsorientiert" gewesen, sagte Ring-Geschäftsführer Georg Seiler.

Nico Kovac: Jérôme Boateng bleibt bei Bayern München

31. August: Trainer Niko Kovac hat kurz vor dem Ablauf der Transferfrist in der Fußball-Bundesliga bestätigt, dass der von Paris Saint-Germain umworbene Nationalspieler Jérôme Boateng beim FC Bayern München bleiben wird. "Er ist hier und er wird hier bleiben", sagte Kovac am Freitag. Der 46-Jährige sieht in Boateng einen wichtigen Baustein, um die hohen Saisonziele in seinem ersten Jahr in München zu erreichen.

Der Kroate rechnet nicht damit, dass der fast 30-jährige Boateng nach dem geplatzten Wechselwunsch Motivationsprobleme haben werde. "Jérôme ist ein absoluter Vollprofi. Er wird sich aufopfern für den Club." Zu PSG wechselte dagegen am Freitag der spanische Außenverteidiger Juan Bernat. "Wir werden keinen weiteren Spieler abgeben", sagte Kovac.

Auf Leihbasis: Torwart Kevin Trapp kehrt zur Eintracht zurück

31. August: Die Rückkehr von Fußball-Torwart Kevin Trapp zu Pokalsieger Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der 28-Jährige kehrt für ein Jahr auf Leihbasis von Paris Saint-Germain zu den Hessen zurück, wie der Verein am Freitag bestätigte. "Ich bin glücklich, dass es geklappt hat. Für mich war relativ schnell klar, dass ich das einfach unbedingt machen möchte", sagte der 28-Jährige in einem Video, das der Bundesligist versehentlich schon am Morgen gepostet und wieder gelöscht hatte. "Es zeigt die Wertigkeit unseres Clubs, dass sich ein aktueller Nationalspieler gegen andere Topclubs entscheidet und zu uns kommt", sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner. Trapp könnte bereits am Samstag gegen Bremen spielen.

Nuri Sahin vom BVB freigestellt: Wechsel zu Werder Bremen?

31. August: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Mittelfeldspieler Nuri Sahin für "Gespräche mit einem anderen Club freigestellt". Das teilte der BVB über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler steht laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten Werder Bremen und soll dort noch am Freitag den Medizincheck absolvieren. Bei den Borussen waren Sahins Chancen auf Einsätze unter Trainer Lucien Favre gesunken, Werder sucht auf der Position im defensiven Mittelfeld noch Ersatz für den zu Dortmund gewechselten Thomas Delaney.

Auch wenn es uns schwerfällt: Wir haben @nurisahin für Gespräche mit einem anderen Klub freigestellt. Er wird daher heute in Hannover leider nicht zum Kader gehören. pic.twitter.com/WpW6iS1KfA — Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2018

Transfer-Überraschung: Tuchel holt Choupo-Moting zu PSG

31. August: Der neue Stürmer von Paris Saint-Germain heißt nicht Ronaldo oder Messi. Der französische Nobelclub gibt für ihn auch keine 180 Millionen Euro aus. Stattdessen ist die Verpflichtung, die der deutsche PSG-Trainer Thomas Tuchel am Freitagmorgen bei einer Pressekonferenz bestätigte, eine der größten Überraschungen dieses Transfersommers: Der französische Meister holt den langjährigen Mainzer und Schalker Bundesliga-Profi Eric Maxim Choupo-Moting, ohne für den 29-Jährigen auch nur einen Cent Ablösesumme zu zahlen.

"Er ist ein Spieler auf Top-Niveau", sagte Tuchel am Freitag über Choupo-Moting. "Wir haben seit Wochen einen Ersatz für Cavani gesucht. Und die Gelegenheit, die sich uns angeboten hat, ist Maxim." Den Angriff des Champions-League-Mitfavoriten könnten also demnächst der 222-Millionen-Einkauf Neymar, der Weltmeister Kylian Mbappé und ein gebürtiger Hamburger bilden, der zuletzt mit dem englischen Mittelklasse-Club Stoke City aus der Premier League abstieg.

Paris Saint-Germain holt Juan Bernat von Bayern München

31. August: PSG-Trainer Thomas Tuchel hat die Verpflichtung von Juan Bernat vom FC Bayern München bestätigt. Er hätte am Morgen den Medizincheck bestanden, berichtete der Chefcoach des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain bei einer Pressekonferenz. Laut "Bild"-Zeitung soll die Ablösesumme für den 25 Jahre alten Bernat bei 15 Millionen Euro liegen. Der Spanier war 2014 vom FC Valencia nach München gekommen und hat 76 Ligaspiele für die Bayern bestritten.

Rüdiger reiste offenbar mit Shisha ins WM-Trainingslager

29. August: Neun Wochen nach dem deutschen WM-Aus in der Vorrunde hat Jogi Löw am Mittwoch seine Analysen vorgestellt. Der Bundestrainer gestand dabei sportliche Fehleinschätzungen ein. Einen Fehltritt hat sich offenbar auch Antonio Rüdiger geleistet: Zur Vorbereitung auf das Turnier in Russland brachte der Abwehrspieler laut einem Bericht der "Sportbild" eine Shisha mit. Für die Leistung im Trainingslager dürfte der Tabakkonsum mittels Wasserpfeife wohl kaum leistungsfördernd gewesen sein.

BVB rüstet weiter auf: Alcácer kommt aus Barcelona - zunächst für ein Jahr

28. August: Borussia Dortmund verstärkt seine Offensivabteilung. Für 2,2 Millionen Euro leiht der BVB Stürmer Paco Alcácer vom FC Barcelona aus. Laut Berichten der "Bild"-Zeitung und lokaler Medien kommt der 24-jährige Spanier zunächst für ein Jahr nach Dortmund. Mehr ist den Informationen zufolge aber möglich, da der BVB angeblich eine Kaufoption ausgehandelt hat. Sollte Alcácer in seinem ersten Jahr bei den Schwarz-Gelben überzeugen, würden dann etwa 20 bis 25 Millionen Euro fällig, heißt es in dem Bericht. Laut "transfermarkt.de" liegt der Marktwert des Stürmers bei rund 15 Millionen Euro, das Jahresgehalt von angeblich rund vier Millionen Euro trägt der BVB.

Der Spieler selbst kann sich ein längeres Engagement in Dortmund offenbar vorstellen: "Ich bin davon überzeugt, dass Borussia riesiges Potenzial hat", zitiert die "Bild" den Noch-Barca-Star. Lucien Favre sei zudem ein "Super-Trainer", die Bundesliga eine neue Herausforderung und die BVB-Fans geradezu unglaublich. "Diese Südtribüne hat für jeden Spieler etwas Magisches", wird der Spieler zitiert. Die offizielle Bestätigung der Verpflichtung durch den BVB steht noch aus.

PSG bietet offenbar Draxler im Tausch gegen Boateng an

27. August: Einem aktuellen Bericht des "Kicker" zufolge soll Paris Saint-Germain dem FC Bayern München angeboten haben, Julian Draxler im Falle eines Tranfers des weiterhin stark von den Franzosen umworbenen Jerome Boateng an den deutschen Rekordmeister abzugeben. Grund für die Gedankenspiele für das Tauschgeschäft soll laut "informierten Kreisen in Frankreich" der längere Ausfall von Bayern-Außenstürmer Kingsley Coman sein, der sich beim Bundesliga-Auftakt am Freitag gegen die TSG Hoffenheim verletzt hatte.

PSG mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel soll nach wie vor sehr interessiert sein an einer Verpflichtung von Boateng (29). Die "Bild"-Zeitung berichtete in ihrer Montag-Ausgabe von einem angeblichen "Geheimtreffen" von Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit PSG-Kollege Antero Henrique. Knackpunkt soll die Ablösesumme sein. Die Bayern sollen für Boateng um die 50 Millionen Euro verlangen. Boatengs Vertrag in München läuft noch bis 2021.

Der 24-jährige Draxler wiederum gilt in Paris als Wechselkandidat. Der FC Sevilla soll aus finanziellen Gründen gerade Abstand von einer Verpflichtung oder Ausleihe des deutschen WM-Teilnehmers genommen haben. Der frühere Schalker und Wolfsburger Draxler ist im hochkarätig besetzten PSG-Kader aktuell nicht erste Wahl. Nach der schweren Fußverletzung von Coman (Syndesmosebandriss), der den Großteil der Hinrunde ausfallen wird, könnte ein Tauschgeschäft mit Boateng und Draxler zumindest eine überlegenswerte Option sein.

DFB-Pokal: Bayern müssen gegen Regionalligisten Rödinghausen ran

26.August: Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals das große Los gezogen. Der Viertligist aus Ostwestfalen empfängt Ende Oktober Rekordpokalsieger Bayern München. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Vize-Meister FC Schalke 04 muss zum brisanten Duell beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln antreten. Hannover 96 trifft im Niedersachsen-Derby auf den VfL Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach spielt wie schon zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen.

Die Partien der zweiten Hauptrunde werden am 30./31. Oktober ausgetragen, das Achtelfinale findet dann erst im kommenden Jahr am 5./6. Februar statt. Das Finale steigt am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion.

Sebastian Rudy wechselt laut einem Medienbericht zu Schalke

26.. August: Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy (28) wechselt nach Informationen der "Sport Bild" in der Bundesliga vom FC Bayern München zu Schalke 04. Eine Bestätigung der Vereine stand zunächst noch aus. Nach Informationen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" sollen sich beide Clubs auf eine Ablösesumme von 16 Millionen Euro für den 28 Jahre alten Mittelfeldspieler geeinigt haben.

Rummenigge fordert Task Force zum Videobeweis und wettert über Hoffenheimer Härte

25. August: Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat nach der neuen Aufregung um den Videobeweis beim Bundesliga-Eröffnungsspiel dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zur Bildung einer "Taskforce" geraten. "Grundsätzlich bin ich ein großer Befürworter des VAR. Er macht das Spiel fairer. Ich habe allerdings den Eindruck, dass der DFB bei der Umsetzung professionelle Strukturen aufbauen sollte", äußerte Rummenigge am Tag nach dem 3:1 des deutschen Meisters gegen 1899 Hoffenheim in einem Interview auf der FCB-Homepage. Seit zwei Jahren werde an dem Thema gearbeitet, und es laufe nicht wie gewünscht. "Die Schiedsrichter werden hier im Stich gelassen."

Rummenigge fordert am Samstag dringend "Abhilfe". Es sollte eine Taskforce gebildet werden, die sich darum kümmere, dass bei den Video-Assistenten in Köln "endlich professionell gearbeitet" werde. "Dazu bedarf es der Eingliederung des Profifußballs und von Spezialisten", sagte Rummenigge am Samstag. Bei der WM in Russland habe man gesehen, wie der Videobeweis "gut angewendet" worden sei.

Nach der schweren Fußverletzung von Bayern-Profi Kingsley Coman erhob Rummenigge zudem Vorwürfe gegen die Hoffenheimer, die "speziell in der ersten Halbzeit brutal hart eingestiegen" seien. Nicht nur Coman sei permanent gefoult worden. "Das war Fußball in Wild-West-Manier."

Französischer Nationaltorwart Hugo Lloris betrunken am Steuer erwischt

24. August: Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft ist in London betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden. Weltmeister-Torwart Hugo Lloris wurde in der Nacht zum Freitag bei einer Verkehrskontrolle im Zentrum der britischen Hauptstadt gestoppt, wie Scotland Yard mitteilte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer sei eingeleitet worden. Lloris wurde gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt und muss am 11. September vor einem Gericht in Westminster erscheinen. Laut einem Bericht der Zeitung "The Sun" musste Lloris sieben Stunden in einer Zelle verbringen. Die Festnahme erfolgte drei Tage vor einem Spiel seiner Mannschaft Tottenham Hotspur gegen Manchester United.

Lewandowski: "Mit dem Herzen wieder bei Bayern"

22. August: Torjäger Robert Lewandowski hat mit Blick auf die vergangene Saison Kritik an den Verantwortlichen des deutschen Meisters FC Bayern München geübt. Zugleich sagte der polnische Nationalstürmer in einem Interview des Magazins "Sport-Bild", dass er nun keine Wechselabsichten mehr habe und "mit dem Herzen wieder bei Bayern" sei.

"Im April, Mai hat fast jeder gegen mich geschossen. Und ich habe keinen Schutz vom Verein empfunden, ich habe mich in der Situation allein gefühlt. Ich habe in zwei, drei wichtigen Spielen kein Tor geschossen und plötzlich hieß es für alle: Feuer frei gegen Lewandowski. Ich habe niemanden gesehen, der damals hinter mir stand. Auch keiner der Bosse hat mich verteidigt", sagte Lewandowski, der am Dienstag 30 Jahre alt wurde. Hintergrund war die Kritik, nachdem er im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid keinen Treffer erzielt hatte und der FC Bayern ausgeschieden war.

Danach hatte sich sein Berater Pini Zahavi nach einem neuen Club umgeschaut, was auch so abgesprochen gewesen sei. "Denn in diesem Moment habe ich mich nicht mehr wohl in München gefühlt. In dieser Zeit hat es nicht mehr gepasst, es kam zu viel auf einmal zusammen", ergänzte Lewandowski, der "null Kredit" im Verein gespürt habe.

Ein Abschied sei aber nun kein Thema mehr. "Ich habe hier in München gemerkt, wie die Fans hinter mir stehen. (...) Ich merke: Man will mich doch noch", sagte der Liga-Torschützenkönig und fügte hinzu: "Ich werde nie streiken, mich nie mit dem Verein anlegen. Ich verschwende nun keine Gedanken mehr an das Ausland."