Von "A" wie American Football über "F" wie Fußball bis "Z" wie Zehnkampf: Der stern hält Sie in diesem täglich aktualisierten Ticker über wichtige Meldungen und Ergebnisse aus der (internationalen) Sportwelt auf dem Laufenden:

Mesut Özil über haltlose Kritik an seiner Person: "Ich lache nur darüber"

26. Oktober: Fußball-Star Mesut Özil lassen seine Kritiker kalt. "Ich lache nur darüber", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler im Interview des britischen TV-Senders Sky Sports und ergänzte: "Ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ich habe mit 16 oder 17 angefangen, professionell zu spielen und es ging auf und ab - Menschen mögen mich oder nicht." Der 30-Jährige höre nicht auf haltlose Kritik, sie beeinflusse ihn auch nicht. "Ich höre nur auf meinen Trainer und Leute, die mir Dinge direkt ins Gesicht sagen." Er wisse selbst, wenn er schlecht spiele, aber auch, wenn er gut spiele.

Für den ehemaligen Profi von Real Madrid sei der Kontakt mit seinen Trainern am wichtigsten. Der Coach könne bei Problemen immer helfen. "Aber wenn Leute einfach nur schlecht über mich sprechen, um in der Zeitung zu stehen, dann weiß ich das, und es interessiert mich nicht."

Özil hatte seine Karriere in der Nationalelf im Juli nach 92 Einsätzen für beendet erklärt. Er fühlte sich im Zuge der Affäre um seine Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vom DFB nicht vor rassistischen Anschuldigungen geschützt und zum Sündenbock für das frühe WM-Aus im Sommer in Russland abgestempelt.

Ex-DTM-Pilot Robert Wickens ist querschnittsgelähmt

26. Oktober: Traurige Nachrichten für Fans des ehemaligen DTM-Piloten Robert Wickens: Wie der Kanadier via Instagram mitteilte, hat er bei seinem schweren Crash in der amerikanischen Indycar-Serie eine Querschnittslähmung davongetragen. "Ich habe mich heute erstmals als Querschnittsgelähmter zur Seite gedreht", schrieb der 29-Jährige zum geposteten Video, auf dem er von einem Korsett gestützt von einer Liege in einen Rollstuhl steigt. "Ich habe bislang nur Videos kleiner Bewegungen in meinen Beinen veröffentlicht, aber die Wirklichkeit sieht so aus, dass ich weit davon entfernt bin, selbstständig zu laufen."

Wickens war Ende August bei dem Rennen bei Long Pond mit hoher Geschwindigkeit mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Dabei wurde der Wagen des 29-Jährigen in die Fangzäune geschleudert und zerstört. Ein Hubschrauber brachte Wickens anschließend in ein Krankenhaus in Pennsylvania. Dort wurden Verletzungen an der Wirbelsäule, den Beinen, dem rechten Arm sowie eine Lungenquetschung behandelt.

"Einige Leute sind ein bisschen verwirrt über die Schwere meiner Verletzung, deshalb wollte ich euch die Wirklichkeit wissen lassen", schrieb Wickens weiter, der von 2012 bis 2017 im Deutschen Tourenwagen Masters gefahren war. "Ich habe in meinem Leben nie härter für etwas gearbeitet, und ich gebe alles, was ich habe, um diese Nerven in meinen Beinen anzuregen."

Tennis-Star Angelique Kerber kämpft bei den WTA-Finals in Singapur um den Halbfinal-Einzug

26. Oktober: Deutschlands Tennisstar Angelique Kerber kämpft bei den WTA Finals in Singapur am Freitag um den Einzug ins Halbfinale. In ihrem letzten Gruppenspiel trifft die Weltranglisten-Zweite ab 13.30 Uhr auf die Amerikanerin Sloane Stephens.

Kerbers Weiterkommen war auch vom Ausgang der Partie zwischen der Niederländerin Kiki Bertens und Naomi Osaka aus Japan abhängig. Die gewann Bertens mit 3:6, nachdem die Japanerin Osaka wegen einer Verletzung aufgab.

Hätte Bertens die Partie verloren, hätte Angelique Kerber ihr Spiel innerhalb von zwei Sätzen gewinnen müssen, um weiterzukommen - jetzt aber muss sie lediglich den Sieg einfahren, um im Halbfinale von Singapur zu stehen. Kerber hatte beim Jahresabschluss-Turnier der besten acht Spielerinnen bislang eine Partie gewonnen und eine Begegnung verloren. Stephens ist noch ungeschlagen.

Diego Simeone begeistert vom BVB

25. Oktober: Ähnlich wie schon 2012/2013 unter der Regie von Jürgen Klopp schickt sich die von Trainer Lucien Favre zu neuem Leben erweckte Borussia an, eine der Attraktionen der Champions League zu werden. Mit 4:0 fegte der BVB Atlético Madrid aus dem Stadion. Sogar der gegnerische Trainer Diego Simeone geriet danach ins Schwärmen: "Die Dortmunder sind auf einem wunderbaren Weg. Es macht großen Spaß, ihnen zuzusehen." Simeone sagte weiter, er hoffe, dass die Dortmunder das Niveau halten können. Besonders von der Präzision der Borussen war der Argentinier angetan: "Sie hatten ihr Ziel klar im Blick. Und wenn man beim Fußball gut ist, dann gewinnt man auch", so Simeone zu "Movistar".

Gutachten entlastet Heike Drechsler von Stasi-Vorwürfen

25. Oktober: Der Stasi-Forscher Helmut Müller-Enbergs hat die zweimalige Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler von Stasi-Vorwürfen entlastet. "Frau Heike Drechsler war zu keinem Zeitpunkt (...) als IM "Jump' beim MfS erfasst gewesen", sagte Müller-Enbergs nach einem Bericht des Bayerischen Rundfunks. Der Wissenschaftler hat im Auftrag der früheren Leichtathletin ein 31-seitiges Gutachten zum Fall Drechsler verfasst, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Nach den Maßstäben des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) beziehungsweise des Stasi-Unterlagen-Gesetzes sei Drechsler nicht als Inoffizielle Mitarbeiterin zu bewerten, so Müller-Enbergs. Dies geht auch aus weiteren Recherchen des BR hervor. Müller-Enbergs arbeitete nach der Wende als stellvertretender Fachbereichsleiter in der Forschungs- und Medien-Abteilung der Stasi-Unterlagen-Behörde.

"Das Ergebnis bedeutet, dass ich recht hatte, dass ich nie IM gewesen bin. Dafür gibt es jetzt eine wissenschaftliche Grundlage", sagte Drechsler der Deutschen Presse-Agentur, nachdem sie die Aufarbeitung ihrer DDR-Vergangenheit in den vergangenen zwei Jahren selbst vorangetrieben hat. "Ich will einfach, dass das rauskommt aus meinem Lebenslauf", sagte die 53-Jährige.

Niki Lauda kann nach Lungen-Transplantation Klinik verlassen

24. Oktober. Rund zweieinhalb Monate nach seiner Lungentransplantation hat Formel-1-Legende Niki Lauda das Krankenhaus am Mittwoch wieder verlassen. Der 69-Jährige befinde sich in gutem Allgemeinzustand, müsse sich aber noch einer mehrwöchigen Rehabilitation unterziehen, meldete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Allgemeine Krankenhaus (AKH) der Stadt Wien.

Lauda war demnach vor der Transplantation schon länger in Behandlung in dem Wiener Krankenhaus. Er hatte wegen einer Erkrankung seinen Familienurlaub abgebrochen, es sei dann schweres Lungenversagen aufgetreten. Daraufhin sei er sofort in die "höchste Dringlichkeitskategorie für ein Spenderorgan" eingestuft worden, erklärte der Chef der Thoraxchirurgie am AKH, Walter Klepetko, der die Lungentransplantation geleitet hatte.

Auch nach seiner Entlassung aus der Klinik werde Lauda weiterhin durch das Transplantationsteam betreut, erklärte Klepetko.

Mesut Özil trauert um verstorbenen Fan

24. Oktober: Mit einem emotionalen Posting hat sich Fußball-Profi Mesut Özil von einem zwölfjährigen Fan verabschiedet, der an einem Gehirntumor litt und nun gestorben ist. "Es ist so traurig zu hören, dass mein Freund und großer Arsenal-Fan Charlie nach seinem langen Kampf gegen den Krebs verstorben ist", schrieb der 30-Jährige auf Twitter zu einer Collage aus drei Bildern, die die beiden jeweils gemeinsam zeigen. Und weiter: "Ruhe in Frieden! Wir werden dich so sehr vermissen, Charlie."

Such sad news to hear that my friend and huge @Arsenal supporter Charlie has passed away after his long battle with cancer. 😓🙏🏼 Rest in peace! We will miss you so much, Charlie ❤ pic.twitter.com/oXlBGNRcfG — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 23, 2018

HSV feuert Trainer Titz - Hannes Wolf übernimmt

23. Oktober: Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sich von Christian Titz getrennt. Der Trainer sei am Morgen informiert worden, dass er "mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden sei". Das teilte der Klub auf seiner Webseite mit. "Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass wir leider nicht die angestrebte Entwicklung genommen haben und ein erhöhtes Risiko sehen, dass wir unser Saisonziel verfehlen werden", wird HSV-Sportvorstand Ralf Becker zitiert.

Ein Nachfolger ist demnach auch bereits gefunden. Hannes Wolf werde bereits am Mittwoch das erste Training mit der Mannschaft leiten. Der 37-jährige Fußball-Lehrer hatte 2017 mit dem VfB Stuttgart die Zweitliga-Meisterschaft gewonnen.

Titz war im März vom Nachwuchstrainer zum Chefcoach befördert worden. Trotz eines starken Schlussspurts hatte er den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga nicht verhindern können. Mit einer stark veränderten Mannschaft strebt der HSV den sofortigen Wiederaufstieg an. Doch vor allem in den Heimspielen enttäuschten die Norddeutschen zuletzt und rutschten auf den fünften Tabellenplatz ab.

HSV trennt sich von Trainer Titz –

Hannes Wolf übernimmt.



Zur Meldung ➡ https://t.co/hWLvaJLNsG pic.twitter.com/xXeSKLOSA0 — Hamburger SV (@HSV) October 23, 2018

Australischer Fußballklub "Central Coast Mariners" schließt Probe-Spieler Usain Bolt von Training aus

23. Oktober: Die erhoffte Profikarriere von Sprintlegende Usain Bolt beim australischen Fußballklub Central Coast Mariners droht am Geld zu scheitern. Der Verein aus der A-League teilte am Dienstag mit, es sei unwahrscheinlich, dass der jamaikanische Weltrekordler das Angebot des Clubs akzeptiert - sofern sich nicht noch ein Sponsor findet, der etwas obendrauf legt.

Medienberichten zufolge sollen die Mariners dem 32-Jährigen einen mit umgerechnet 80.000 Euro dotierten Vertrag geboten haben, während sich Bolt selbst mehr als das Zwanzigfache erhofft. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, sprach der Verein von "falschen Werten" in Medienberichten. Seit dem Ende seiner Leichtathletik-Karriere 2017 bemüht sich der achtfache Sprint-Olympiasieger um eine Laufbahn als Fußballprofi.

Manche sehen das als reinen PR-Gag, andere erkennen bei Bolt tatsächlich gute Anlagen - allen voran seine enorme Schnelligkeit. Vor eineinhalb Wochen erzielte er bei seinem Startelf-Debüt für die Mariners in einem Wohltätigkeitsspiel direkt zwei Tore. Gleichwohl brauche Bolt noch Praxis auf Wettkampfniveau, heißt es in der Vereinsmitteilung - und die könne er bei den Mariners in der höchsten australischen Spielklasse derzeit nicht bekommen.

Solange es keine Einigung gebe, werde Bolt deshalb nicht mehr mit dem Team trainieren. Weiter heißt es: "Die Central Coast Mariners wollen sicherstellen, dass Usain Bolt alle erdenklichen Chancen bekommt, um sich seinen Traum von einer Karriere als Fußballprofi zu erfüllen."

Starker Mesut Özil zeigt bei Arsenal, wie sehr er der Nationalelf fehlt

23. Oktober: Der FC Arsenal hat seine Siegesserie dank Mesut Özil fortgesetzt. Der zurückgetretene deutsche Fußball-Nationalspieler führte den Club aus London am Montagabend in der englischen Premier League zu einem 3:1 (1:1) gegen Leicester City. Es war der zehnte Pflichtspielsieg nacheinander.

Der Weltmeister von 2014 steuerte den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich kurz vor der Pause bei. Der Arsenal-Kapitän war die zentrale Figur im Spiel seiner Mannschaft und hatte auch entscheidenden Anteil an den beiden Toren des Ex-Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (63./66.). Als Özil in der 80. Minute ausgewechselt wurde, wurde er von den Fans umjubelt.

Leicester war in der 31. Minute durch ein Eigentor von Hector Bellerin in Führung gegangen. Der frühere Leverkusener Bernd Leno hatte im Arsenal-Tor keine Chance noch einzugreifen. Danach hatten die Gäste keine Chance mehr. Durch den Sieg hielt Arsenal mit 21 Punkten Anschluss an das Führungstrio Manchester City (23), FC Liverpool (23) und FC Chelsea (21).

Kreisliga: Fußballer beißt Gegenspieler ein Stück Nase ab

22. Oktober: Bei einer Kreisligapartie in Essen hat ein Spieler seinem Gegner ein Stück Nase abgebissen. Das Opfer habe einen Teil seines rechten Nasenflügels verloren, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Der Spieler kam nach Angaben seines Vereins Essener SG 99/06 in ein Krankenhaus. "Ihm geht es den Umständen entsprechend gut", sagte Vereins-Funktionär Thomas Rausch. Der andere Spieler flog nach dem Biss mit Rot vom Platz. Die Partie am Sonntag endete 3:3.

Dem Biss soll ein Streit um ein Foul in der Begegnung SV Preußen Eiberg 11/31 gegen Essener SG 99/06 II vorausgegangen sein. Es werde wegen Körperverletzung ermittelt, sagte der Polizeisprecher. Zuerst hatten die "WAZ" und die "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung" online über den Vorfall berichtet.

Lange Sperren für NBA-Profis nach Schlägerei

22. Oktober: Nach der wüsten Schlägerei im Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Houston Rockets hat die nordamerikanische Profi-Liga NBA die beteiligten Basketballer mit längeren Sperren bestraft. Brandon Ingram von den Lakers muss vier Spiele aussetzen, sein Teamkollege Rajon Rondo drei Partien und Rockets-Profi Chris Paul zwei Spiele, wie die NBA am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.

Rondo soll bei der 115:124-Niederlage der Kalifornier beim Heimdebüt von Superstar LeBron James seinen Gegner Paul bespuckt haben. Die NBA sah Ingram als Initiator der Prügelei. Er wurde gesperrt, weil er sich aggressiv verhielt, die Auseinandersetzung eskalierte und diese mit einem Schubsen gegen James Harden ausgelöst hatte, wie die Liga mitteilte. Rondo soll nach Ansicht der NBA Paul bespuckt und angegriffen haben, dieser revanchierte sich mit mehreren Schlägen.

2nd game into the season and these guys are playing like they're in the finals. Geeessshhh #Rondo #Lakers pic.twitter.com/zWpVCXX7qN — BTS7 (@BTS7ofHeaven) October 21, 2018

Fullscreen

Angelique Kerber startet nach Trainerwechsel zum Saisonabschluss

22. Oktober: Nach wenig erfolgreichen Monaten will Angelique Kerber in Singapur ihre Saison erfolgreich beenden. Vor ihrem ersten Auftritt bei den WTA Finals, dem Saisonabschluss der besten acht Tennis-Damen, hat das überraschende Ende der Zusammenarbeit mit Trainer Wim Fissette viele verwundert. Dennoch will sich Kerber bei den Finals in Singapur nicht ablenken lassen. Das Kapitel mit dem Belgier sei für sie abgeschlossen, behauptete die seit Sonntag neue Nummer zwei der Tennis-Damen. An diesem Montag hat die Kielerin beim Saisonabschluss ihren ersten sportlichen Auftritt.

Fullscreen

Die Partie gegen die Niederländerin Kiki Bertens ist als zweites nach 13.30 Uhr angesetzt. Gegen die Weltranglisten-Neunte, die erstmals bei den WTA Finals antritt, ist Kerber favorisiert. "Ich denke, ich bin bereit", sagte die Schleswig-Holsteinerin. Bertens ist die vermeintlich leichteste Gegnerin in ihrer Gruppe. Den zuvor letzten Vergleich bei den French Open gewann die Kielerin 7:6, 7:6.

Über die genauen Gründe für das Ende der Zusammenarbeit mit dem 38-jährigen Fissette schwieg Kerber. "Wir haben uns entschieden, nicht mehr zusammenzuarbeiten, weil wir unterschiedliche Auffassungen hatten, wie es weitergeht", sagte die Wimbledonsiegerin. "Es gab einige Details, die den Ausschlag gaben, aber da will ich nicht tiefer drauf eingehen." Sie wisse, dass es "die richtige Entscheidung" sei. Einen Nachfolger hat sie noch nicht.

Ex-Bayern-Spieler Bernat zu Hoeneß-Kritik: "Mir wurde beigebracht, dankbar zu sein"

21. Oktober: Fußball-Profi Juan Bernat will die Kritik von Bayern-Präsident Uli Hoeneß nicht an sich heranlassen. "Man hat mit mir darüber gesprochen. Ich habe dazu keinen Kommentar", sagte der frühere Spieler der Münchner, der nun beim französischen Meister Paris Saint-Germain spielt. "Mir wurde beigebracht, dankbar zu sein. Ich werde es Bayern gegenüber immer sein. Ich habe dort viele gute Freunde in den vergangenen vier Jahren gefunden", sagte der 25 Jahre alte Bernat nach dem 5:0 der Pariser am Samstag gegen SC Amiens. "Ich wünsche Bayern das Beste. Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Zeit dort. Ansonsten habe ich nichts hinzuzufügen."

Hoeneß hatte dem im Sommer abgegebenen Bernat in einer Pressekonferenz am Freitag bescheinigt, im Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla in der Vorsaison "einen Scheißdreck" gespielt zu haben. Danach sei klar gewesen, dass man sich von dem spanischen Nationalspieler trennen wolle.

Unmittelbar nach der heftigen Hoeneß-Kritik ermahnte Bernat-Berater José Tarraga den Präsidenten des FC Bayern zu mehr Respekt. "Ich glaube, dass die Aussagen des Präsidenten Hoeneß alles andere als glücklich sind und einem Präsidenten von einem großen Club nicht gerecht werden", sagte Tarraga der "Bild"-Zeitung. Der Berater des spanischen Linksverteidigers erklärte in seiner Replik: "Ich denke, dass wir alle - aber vor allem der Präsident Hoeneß - darauf achten müssen, dass wir, wenn wir über Fußballer sprechen, dies mit Respekt tun.

Journalistenverband: Kein Gesetz, dass zum Katzbuckeln vor dem FC Bayern verpflichtet

19. Oktober: Nach der Medienschelte des FC Bayern hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) dazu aufgerufen, nicht vor den Bossen des Rekordmeisters zu kuschen. "Wie Journalisten über den Fußballclub, die Spiele und die Verantwortlichen des Vereins berichten, lassen wir uns nicht von der Chefetage des Vereins vorschreiben", so der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall in einer Mitteilung. "Mir ist kein Gesetz bekannt, das uns zum Katzbuckeln vor dem FC Bayern München verpflichtet."

Am Freitag hatten Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic auf einer Pressekonferenz angeblich "herabwürdigende", "respektlose" und "hämische" Berichterstattung angeprangert und mit Klagen gedroht. "Möglichen juristischen Schritten der Fußballmanager können Journalisten gelassen entgegen sehen" sagte Überall. Dass über den Verein kritisch berichtet werde, sei völlig angemessen. "Es ist Aufgabe der Medien, eine Pannenserie auch so zu nennen."

Volleyball-WM der Frauen: Serbien und Italien treffen im Finale aufeinander

19. Oktober: Gerade läuft in Japan die Weltmeisterschaft der Frauen im Volleyball - und am Wochenende ist auch schon das Finale. Italien, Sieger von 2002, hatte sich im Halbfinale gegen den Vize-Weltmeister China mit 3:2 durchgesetzt. Serbien besiegte die Niederlande mit 3:1.

Die Finalpartie wird am Samstag um 12:40 Uhr in Yokohama ausgetragen. Sie wollen die Partie live verfolgen? "sportdeutschland.tv" überträgt im Livestream.

Deutschland hat es nicht in die Runde der letzten sechs geschafft und belegte den elften Platz.

Sportmoderator Gerhard Delling hört bei der ARD auf

18. Oktober: Sportmoderator Gerhard Delling wird nach Informationen der "Bild"-Zeitung im Mai 2019 bei der ARD aufhören. "Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen", sagte der 59-Jährige der Zeitung. Er denke nun über die Entwicklung einer Fußball-App nach. "Und ich will noch ein Buch schreiben - vielleicht sogar einen Roman", sagte Delling der "Bild".

Seit 1987 moderiert der in Rendsburg geborene Delling die Sportschau und gilt als Kenner des Fußballs. Seine erste Anstellung erhielt er 1984 beim Norddeutschen Rundfunk, er gilt als einer der prominentesten Reporter der ARD und wird wegen seines Fachwissens vom Publikum geschätzt. Legendär war seine insgesamt zwölf Jahre dauernde Co-Moderation mit Ex-Nationalspieler Günter Netzer bei Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Für diese Art der Moderation erhielten Delling und Netzer im Jahr 2000 den Adolf-Grimme-Preis.

Fußball-Zwerg Gibraltar feiert historische Tage - und träumt nun sogar von der EM

16. Oktober: Deshalb ist die Nations League vielleicht doch eine gute Idee: Jubelnde Menschen lagen sich in den Armen, Spieler hatten Glückstränen in den Augen und spritzten übermütig mit Wasser aus ihren Trinkflaschen auf ihre Teamkollegen. Als nach 97 Minuten der zweite Pflichtspielsieg des Fußballzwergs aus Gibraltar feststand, gab es im mit über 2000 Zuschauern ausverkauften Victoria Stadium unterhalb des Affenfelsens kein Halten mehr. Zum ersten Mal hat die Mannschaft Gibraltars vor eigenem Publikum gewonnen und beim 2:1 gegen Liechtenstein auch noch das Spiel gedreht. Am vergangenen Samstag hatte es mit dem 1:0 in Armenien schon den historischen ersten Sieg überhaupt gegeben - im 23. Pflichtspiel seit Aufnahme in die Uefa. "Ich habe diese Woche Momente erlebt, die ich vielleicht in den nächsten Jahren in Worte fassen kann. Eine Woche voller Geschichte, die wir alle in Erinnerung behalten", twitterte Kapitän Roy Chipolina.

I've lived moments this week which maybe in years to come i can put into words. A week of history for all of us to cherish remember — Roy Chipolina (@RoyC14) October 17, 2018

Mit sechs Punkten nach vier Spielen ist für das Team des uruguayischen Trainers Julio Ribas nun sogar die EM-Qualifikation ein Thema, zumal man Spitzenreiter Mazedonien am 19. November zum womöglich entscheidenden Match der Gruppe vier in der Nations League D empfängt. Mut macht den Amateuren aus Gibraltar, dass Mazedonien bei den gerade von ihnen bezwungenen Armeniern am Dienstag mit 0:4 unterging. Die vier Gruppensieger der League D spielen in Playoffs den einzigen EM-Teilnehmer unter den Fußballzwergen aus.

Biathlon-Star Dahlmeier legt längere Zwangspause ein

15. Oktober: Sechs Wochen vor dem ersten Biathlon-Rennen der neuen Saison ist völlig offen, wann Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier in den Weltcup-Zirkus einsteigt. Siebeneinhalb Monate nach ihrem Olympia-Coup von Pyeongchang muss die siebenmalige Weltmeisterin eine längere Zwangspause einlegen. Weil die 25-Jährige in den letzten 16 Wochen immer wieder von gesundheitlichen Problemen geplagt wurde, setzt das zierliche Kraftpaket, das körperliche Herausforderungen jeder Art liebt, auf Anraten der Ärzte erst einmal mit dem Training aus.

"Aktuell fühle ich mich einfach nicht so, wie es notwendig ist, um professionell trainieren zu können. Ich muss jetzt einfach auf meinen Körper hören und - wie man so schön sagt - Luft ranlassen", erklärte Dahlmeier ihre Auszeit am Montag in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV). Dahlmeiers Immunsystem ist nach Aussage von Mannschaftsarzt Klaus-Jürgen Marquardt "aktuell ziemlich geschwächt. Hohe Intensitäten, große Trainingsumfänge oder Stress sind in der jetzigen Situation absolut kontraproduktiv."

Fullscreen

Ein vorzeitiges Karriereende wie einst bei Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner, die mit 25 Jahren aufhörte, steht bei der Skijägerin aus Garmisch-Partenkirchen aber "absolut nicht zur Debatte. Zielsetzung ist, dass Laura möglichst bald wieder zu 100 Prozent gesund und leistungsfähig ist und dann natürlich in diesem Winter Rennen bestreiten kann", sagte DSV-Sprecher Stefan Schwarzbach.

Nach ihren beiden olympischen Goldmedaillen in Südkorea im Februar war über das Karriereende spekuliert worden. Denn die siebenmalige Weltmeisterin hatte schon mit 24 Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und stellte einige Rekorde auf, die wohl sehr lange Bestand haben werden. Zudem sind ihr viele Sachen außerhalb der Loipe, die der Erfolg eines Superstars mit sich bringt, oft ein Dorn im Auge.