Olympiasiegerin Vibeke Skofterud tot aufgefunden

30. Juli: Vibeke Skofterud ist tot. Die norwegische Skilanglauf-Olympiasiegerin wurde auf der Insel St. Helena gefunden. Das berichtet "Spiegel Online". Vibeke Skofterud wurde 38 Jahre alt. In der Nähe fanden die Behörden auch einen Jetski. Sie gehen daher von einem Unfall aus, können aber bisher keine exakte Todesursache ermitteln. Der Norwegische Skiverband und Sportler –Kollegen reagierten mit Bestürzung auf die Meldung.

Vibeke Skofterud hatte 2010 in Vancouver Staffelgold errungen. Dies gelang ihr auch bei der Weltmeisterschaft 2005. Den Erfolg konnte sie mit ihrem Team 2011 wiederholen. 2012 gewann sie den Wasalauf in Schweden und stellte einen bis heute gültigen Streckenrekord auf.

Thomas erster Toursieger aus Wales - Kristoff siegt in Paris

Als erster Waliser hat Geraint Thomas die Tour de France gewonnen. Der 32 Jahre alte Radprofi aus der überragenden britischen Sky-Mannschaft verwies bei der 105. Auflage den

Niederländer Tom Dumoulin und den entthronten Seriensieger Chris Froome auf die Plätze zwei und drei. Die 21. und letzte Etappe auf den Pariser Champs-Élysées gewann am Sonntag nach 116 Kilometern der Norweger Alexander Kristoff vor dem deutschen Profi John Degenkolb. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan konnte nicht in den Massensprint eingreifen. Sein sechstes Grünes Trikot als Punktbester hatte sich der Bora-hansgrohe-Kapitän aus der Slowakei schon vorher gesichert. Den einzigen Etappensieg der elf deutschen Tourstarter konnte sich Degenkolb gutschreiben. Er gewann die neunte Etappe in Roubaix und verpasste im Finale am Sonntag knapp den zweiten Streich. Die in den vorangegangenen Jahren sehr erfolgreichen Topsprinter Marcel Kittel und André Greipel waren bereits früh ausgeschieden.

Vettel rettet mit Knallhart-Manöver Platz zwei beim Hamilton-Sieg

Mit einem Knallhart-Manöver in der Schlussphase hat Sebastian Vettel auf dem heißen Hungaroring Schadensbegrenzung betrieben. Der viermalige Formel-1-Weltmeister rettete am Sonntag beim Großen Preis von Ungarn nach einer riskanten Reifenstrategie und einem verpatzten Boxenstopp noch den zweiten Platz beim erneuten Sieg seines WM-Rivalen Lewis Hamilton. Fünf Runden vor Schluss zwängte sich Vettel in seinem Ferrari am Mercedes von Valtteri Bottas vorbei, Fahrzeugteile flogen durch die Luft.

An Hamilton im zweiten Silberpfeil kam Vettel danach aber nicht mehr ran, der Brite raste mit einem Vorsprung von über 17 Sekunden zu seinem fünften Saisonsieg vor Vettel. "Das war ein hartes Rennen für uns, ein hartes Wochenende. Danke an euch", sagte Hamilton via Boxenfunk. In der WM-Wertung verabschiedete sich der 33-Jährige mit einer 24-Punkte-Führung in die Sommerpause.

Claudio Pizarro wechselt zum vierten Mal zu Werder Bremen

Werder Bremen hat überraschend Claudio Pizarro verpflichtet. Der Peruaner will an der Weser seine Karriere beenden. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist am Sonntag. "Wir haben uns dazu entschlossen, noch einen richtigen Mittelstürmer dazuzunehmen, der unseren Kader richtig gut ergänzen wird", sagte Baumann dem Internetportal MeinWerder.de. "Claudio ist zudem mit seiner Qualität und Erfahrung genau der richtige Spieler, um auch unsere jungen Spieler auf das nächste Level zu heben." Er soll offenbar eine Art Spielertrainer werden. Auch der "Kölner Express" hatte vom fünften Wechsel des Peruaners nach 1999, 2008, 2009 und 2015 zum Fußball-Bundesligisten berichtet. Pizarro erzielte für Werder in 271 Pflichtspielen 144 Treffer. "Ich fühle mich hier wie zu Hause und es ist das beste für mich jetzt wieder hier zu sein, sagte der 39-Jährige, "ich will meine Karriere hier beenden."

Thomas macht Tour-Sieg klar - Froome-Podium - Zeitfahren an Dumoulin

28. Juli: Geraint Thomas kann sich über den Gewinn der Tour de France freuen. Der Waliser wurde am Samstag beim Zeitfahren der vorletzten Etappe Dritter und beseitigte letzte Zweifel am größten Sieg seiner Radsport-Karriere. Nur noch ein schwerer Unfall am Sonntag kann den 32-Jährigen vom Triumph abhalten. Attacken auf das Gelbe Trikot werden auf dem Weg nach Paris aber nicht gefahren. Der neue Sky-Kapitän wurde im Kampf gegen die Uhr über 31 Kilometer von Saint-Pée-Sur-Nivelle nach Espelette nur von Sieger Tom Dumoulin und Teamkollege Chris Froome geschlagen. Dumoulin festigte Platz zwei im Gesamtklassement, Froome eroberte Rang drei von Primoz Roglic zurück.

Jürgen Klopp lässt Dampf ab über Ramos-Attacken bei Champions-League-Finale

28. Juli: 63 Tage nach dem verlorenen Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid ledert Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gegen Sergio Ramos. Klopps Team hatte die Partie vor zwei Monaten in Kiew 1:3 verloren, nachdem der ägyptische Stürmerstar Mohamed Salah nach dem Einsteigen von Ramos in der ersten Halbzeit verletzt den Platz verlassen musste. In einem Interview mit der englischen "Daily Mail" äußerte sich Klopp jetzt erstmals zu dem Vorfall. "Wenn man nicht für Real Madrid ist, denkt man, das ist rücksichtslos und brutal". Wenn es künftig einen Videoschiedsrichter geben werde, müsste sich dieser eine derartige Szene anschauen.

Der deutsche Torhüter Loris Karius patzte im Endspiel in der zweiten Hälfte bei zwei Gegentoren schwer. Grund soll eine Gehirnerschütterung nach einem Ellbogenschlag von Ramos sein. "Ich bin nicht sicher, dass wir das noch einmal erleben wollen - ein Ellbogen an den Kopf des Torwarts, den Torjäger im Mittelfeld wie ein Wrestler zu Fall bringen, und dann gewinnst Du das Spiel", sagte Klopp und betonte: "Das war die Geschichte des Spiels." Ramos habe danach viele Sachen gesagt, die Klopp nach eigenem Bekunden nicht gefielen. Das Verhalten des Real-Kapitäns sei - anders als von diesem dargestellt - eben nicht normal, sagte der deutsche Coach und verwies auf andere Vorfälle, in die der Routinier verwickelt gewesen sei. "Wenn man alle Situationen mit Ramos zusammenfügt - und ich gucke Fußball, seit ich fünf Jahre alt bin - dann sieht man viele Situationen mit Ramos. Er war auch das Jahr zuvor im Finale gegen Juventus verantwortlich für die Rote Karte gegen Juan Cuadrado." Klopp betonte, er lehne es ab, ein Spiel mit allen erdenklichen Mitteln gewinnen zu wollen. Es sei jedoch nicht so, dass er jeden Morgen aus dem Bett springe und sein erster Gedanke sei Ramos. "Ihr habt mich danach gefragt und ich komme damit klar."

Löw-Manager: Özil hätte Treffen mit Erdogan absagen können

27. Juli: Der Manager von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, Harun Arslan, geht davon aus, dass Mesut Özil freiwillig im Mai zum Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gegangen ist. "Es war eine Einladung, die man auch hätte ablehnen können, kein Befehl", sagte er in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Arslan kooperiert eng mit Özils Berater Erkut Sögüt.

Arslan ging auch auf die dreiteilige Erklärung ein, die Özil am vergangenen Sonntag über die sozialen Medien verbreitet hatte und die in seinem Rücktritt und Rassismus-Vorwürfen gegen den DFB gipfelte: "Auch wenn Mesut ein zurückhaltender Mensch ist - glauben Sie wirklich, dass ein Weltstar wie er, der sich von seinem Vater losgesagt hat, alles diktieren lässt?" Er sei sich "zu 100 Prozent sicher", dass Özil diese Erklärung auch wollte. Als eine "Explosion der Gefühle" bezeichnet er die Stellungnahme Özils.

DFB-Präsident Grindel äußer sich erstmals zur Özil-Affäre - das sagt er

26. Juli: DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich erstmals zu der durch den Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft ausgelösten Rassismus-Debatte geäußert. In einem im Internet verbreiteten Schreiben erklärt der von Özil scharf angegriffene Funktionär, er wolle sich der Rassismus- und Integrationsdebatte nicht entziehen. "Ich gebe offen zu, dass mich die persönliche Kritik getroffen hat." Özil hatte Grindel unter anderem Unfähigkeit vorgeworfen und erklärt: "Für Grindel bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, aber Einwanderer, wenn wir verlieren."

Den Rassismusvorwurf weise er "entschieden zurück", so Grindel. Vielmehr sei er Werten wie Vielfalt, Solidarität, Antidiskriminierung und Integration verpflichtet. "Wir leben unsere Werte", erklärt der DFB-Präsident, der auch eigene Fehler nach dem Foto von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan eingesteht: "Rückblickend hätte ich als Präsident unmissverständlich sagen sollen, was (...) selbstverständlich ist: Jegliche Form rassistischer Anfeindungen ist unerträglich, nicht hinnehmbar und nicht tolerierbar."

Für die Zukunft habe er mit der DFB-Spitze vereinbart, die Integrationsbemühungen des Verbandes weiter voranzutreiben, die sportliche enttäuschende WM "fundiert" aufzuarbeiten und die Austragung der EM 2024 in Deutschland zu sichern.

Tour-Profi Gilbert schleppt sich mit gebrochenem Knie ins Ziel

25. Juli: Es war ein Sturz, bei dem einem der Atem stockte: Der auf der Abfahrt vom Col de Portet d'Aspet nach einem Steuerfehler schwer gestürzte Radprofi Philippe Gilbert hat die Tour de France noch am gestrigen Abend vorzeitig beenden müssen. Der Belgier war auf der 16. Etappe in einer Linkskurve geradeaus gefahren und über eine kleine Mauer hinweg einen Abhang hinuntergestürzt.

Nach einigen Schrecksekunden kletterte er wieder auf die Straße, stieg auf sein Rad und fuhr die letzten 60 Kilometer bis ins Ziel zu Ende - wie sich nun herausstellte: mit gebrochener Kniescheibe. An diesem Mittwoch postete der 36-jährige ein Bild seines lädierten und stark angeschwollen Knies.

Tour de France: Kletter-Spektakel mit Formel-1-Start

25. Juli: Drei schwere Anstiege, aber insgesamt nur 65 Kilometer: Bei der Tour de France steht den noch verbliebenen Fahrern um den Gesamtführenden Geraint Thomas und seinen eigentlichen Kapitän Chris Froome bei der heutigen 17. Etappe ein für Tour-Verhältnisse gänzlich neues Etappenformat auf dem Programm - inklusive Spezialstart: Der Tagesabschnitt wird nämlich nicht wie gewohnt im Pulk, sondern im Stile eines Formel-1-Starts eröffnet. Zudem geht es bereits ab der Startlinie direkt in den ersten Berg. Durch die ungewöhnliche kurze Distanz soll das Spektakel der Radprofis im Kampf um das Gelbe Trikot zusätzlich erhöht werden. Das verspricht die Etappe auf den Col du Portet:

Die Strecke:

Mit nur 65 Kilometern ist der Tagesabschnitt für eine Bergetappe extrem kurz. Zu bezwingen sind drei schwere Berge: Gleich nach dem Start muss das Peloton auf den Montée de Peyragues hoch, anschließend folgt der Col de Val Louron-Azet. Beide Berge wurden in die ersten Kategorie eingestuft. Die Schlusskletterei erfolgt dann hoch auf den Col du Portet bis nach Saint-Lary-Soulan, dies ist ein Anstieg der "Hors Categorie", also die höchste Schwierigkeitsstufe. Zugleich wird dort mit 2215 Höhenmeter das Dach der Tour erreicht.

Der Start:

Normalerweise beginnt eine Tour-Etappe mit einem wenige Kilometer langen neutralisierten Start, ehe aus dem fahrenden Auto des Renndirektors heraus mit einer Fahne das Rennen freigegeben wird und Attacken möglich werden. Diesmal stellen sich die Fahrer ähnlich wie bei der Formel 1 und im Motorradsport in einer Formation auf. Der Träger des Gelben Trikots steht an der Spitze, dann werden die Plätze zwei bis fünf in Pfeilform aufgereiht. Die Ränge sechs bis zehn bilden einen zweiten Pfeil dahinter. Dann folgen zwei Fünferreihen. Die hinteren Fahrer des Klassements starten in Zwanzigergruppen.

Der Plan der Veranstalter:

Die Tour-Bosse hoffen, durch so einen Start gleich vom ersten Meter an Angriffe der Spitzenfahrer zu provozieren. Weil etwa das starke Team Sky des Gesamtführenden Geraint Thomas und des Titelverteidigers Chris Froome frühe Attacken stets parierte, könnte ein Zusammenschluss der Mannschaft auf der 17. Etappe verhindert werden, wenn die Verfolger des Top-Duos von Anfang an angreifen. Die im Gesamtklassement abgeschlagen Teamkollegen von Thomas und Froome sind auch in der Startaufstellung weiter hinten postiert und dürften bei einem hektischen Start Probleme haben, ganz nach vorne zu kommen.

Leverkusens Bellarabi erleidet Kreislaufkollaps bei Testspiel

24. Juli: Bayer Leverkusen hat im Testspiel beim Regionalligisten Wuppertaler SV (2:0) einen Schockmoment erleben müssen. Nationalspieler Karim Bellarabi erlitt kurz nach seiner Auswechslung zur Pause einen Kreislaufkollaps. Kurz darauf sei er bereits wieder ansprechbar gewesen, zur Sicherheit aber in ein Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete der Verein. Die Partie gewann Bayer bei mit etwas Mühe, ist dabei aber auch im dritten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison ohne Gegentor geblieben. Die Tore erzielten Leon Bailey (60.) und der 19 Jahre alte Außenverteidiger Kuba Bednarczyk (78.) nach Doppelpass mit Neuzugang Mitchell Weiser.

Boateng soll vor Wechsel zu Tuchel nach Paris stehen

24. Juli: Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng steht möglicherweise vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Nach Informationen des Senders Sky "könnten sich der französische Meister und der FC Bayern noch diese Woche einigen". Trainiert wird PSG vom früheren Dortmunder Thomas Tuchel. Boatengs Vertrag in München läuft noch bis 2021. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte zuletzt Verhandlungsbereitschaft signalisiert, falls ein Verein den 29 Jahre alten Innenverteidiger verpflichten möchte. Im Raum steht eine mögliche Ablösesumme von 50 Millionen Euro plus X. Im Fall des Wechsels, könnte der französische Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart zu den Bayern kommen. Nach Informationen mehrerer Medien hat Präsident Uli Hoeneß bestätigt, dass sein Club den kanadischen Flügelspieler Alphonso Davies, 17, verpflichtet.

Bauernprotest bremst Tour de France aus

24. Juli: Ungeplanter Stopp: Die 16. Etappe der Tour de France ist am Dienstag wegen einer Protestaktion kurz unterbrochen worden. Wie auf TV-Bildern zu sehen war, hatten Bauern Heuballen auf die Straße gerollt, so dass die Radprofis anhalten mussten. Die Rennleitung stoppte das Rennen 29 Kilometer nach dem Start in Carcassonne. Berichten zufolge setzte die Polizei Tränengas oder Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Weil dies auch in die Augen von Fahrern gelangte, ließen sich einige kurz medizinisch behandeln. Nach wenigen Minuten Unterbrechung wurde das Rennen fortgesetzt. Die Etappe führt über 218 Kilometer in die Pyrenäen nach Bagnère-de-Luchon.

Schwimm-Star Ryan Lochte erhält Sperre

24. Juli: Wegen einer nicht angemeldeten und entsprechend nicht erlaubten Infusion ist US-Schwimmer Ryan Lochte von der amerikanischen Anti-Doping-Agentur (Usada) bis Juli 2019 gesperrt worden. In dieser Zeit darf der sechsfache Olympiasieger an keinen Wettbewerben teilnehmen. Lochte hatte im Mai eine intravenöse Infusion bekommen, womit er gegen Anti-Doping-Regelungen verstieß. Ein Bild von der Infusion hatte Lochte auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht und die Behörden so erst auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Später löschte er das Posting wieder. Wegen der Sperre kann der 33-Jährige nicht an den US-Schwimmmeisterschaften teilnehmen, die in dieser Woche in Kalifornien beginnen.

Nach Darstellung der USADA wurde dem Schwimmer keine verbotene Substanz gespritzt. Den Regeln zufolge dürfen Sportler aber keine Infusionen bekommen, es sei denn es steht im Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt oder es wurde eine Ausnahme genehmigt.

Es ist Lochtes zweite Sperre seit den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro. Der US-Schwimmverband hatte den Sportler im September 2016 für zehn Monate von allen Wettbewerben ausgeschlossen, weil er behauptet hatte, dass er und drei andere US-Schwimmer bei den Spielen in der brasilianischen Stadt ausgeraubt worden seien. Bilder von Überwachungskameras zeigten jedoch, das dies nicht stimmte.

Causa Özil: Erster Mitspieler stärkt ihm den Rücken

23. Juli: Arsenal-Verteidiger Hector Bellerin ist der erste Mitspieler von Mesut Özil, der Stellung zu der Veröffentlichung des Nationalspielers bezieht. Via Twitter verkündete er: "Surreal, dass jemand, der auf und neben dem Platz so viel für sein Land geleistet hat, mit so viel Respektlosigkeit begegnet wird. Gut gemacht, Mesut, dass du standhaft bist."

Unterdessen ist Mesut Özil aus dem Urlaub zurück und ins Training des FC Arsenal eingestiegen. Er traf in Singapur ein und bereitet sich dort mit dem Team und dem neuen Trainer Unai Emery auf die Saison in der Premier League vor.

Özil (29) war am Sonntag als Konsequenz aus der Affäre um seine Fotos mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Er verspüre "ein Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit" ihm gegenüber, erklärte Özil seinen Schritt.

Kovac feiert mit Bayern Premierensieg gegen Tuchels PSG - Wechselgerüchte um Boateng

22. Juli: Niko Kovac, der neue Coach des FC Bayern hat einen Premierensieg gegen den französischen Meister Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel gefeiert. In Klagenfurt besiegte der Deutsche Meister die Franzosen mit 3:1 (0:1). "Die Leistung war über 90 Minuten ordentlich", resümierte Kovac. Zu hoch hängen wollte der 46-Jährige seinen geglückten Auftakt aber nicht. "Man darf Testspiele nicht überbewerten. Wir sind nach drei Wochen dort, wo wir sein müssen", sagte er.

Javi Martínez (60. Minute) mit einem Kopfball nach Ecke von Arjen Robben, Renato Sanches (68.) mit einem direkt verwandelten Freistoß und Nachwuchsstürmer Joshua Zirkzee (78.) nach feiner Vorarbeit von Bayern-Debütant Serge Gnabry erzielten die Tore für die nach der Pause besonders offensiv zulegenden Münchner.

Nach dem Spiel reagierte Kovac gelassen auf neue Transferspekulationen um Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng. "Ich kenne den Jérôme ganz gut. Und ich gehe absolut davon aus, dass er beim FC Bayern bleiben wird", sagte er. Der neue PSG-Trainer Thomas Tuchel soll nach einem Bericht der französischen Sport-Tageszeitung "L'Équipe" Interesse an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Boateng (29) haben. "Ich weiß, dass der Thomas sicherlich den einen oder anderen guten Spieler noch sucht. Vielleicht guckt er auch bei uns. Aber es wird nicht einfach, unsere Spieler zu bekommen", sagte Kovac.

André Schürrle will BVB verlassen – Tausch mit Wilfried Zaha?

21. Juli: André Schürrle steht kurz vor dem Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber. Sein derzeitiger Verein Borussia Dortmund bestätigte, dass der 27 Jahre alte Weltmeister von 2014 für Verhandlungen mit einem anderen Club freigestellt sei. Beim 1:0 im Testspiel am Freitag in Chicago gegen Manchester City gehörte Schürrle nicht zum Kader des neuen BVB-Trainers Lucien Favre. Laut Borussia-Sportdirektor Michael Zorc soll der Offensivspieler "Sondierungsgespräche mit konkretem Hintergrund" führen. Als Kaufinteressent für ihn ist der englische Erstligist Crystal Palace im Gespräch. Neben einer Ablöse sei angeblich auch ein Tauschgeschäft der Borussia mit dem Londoner Klub denkbar: Dessen Stürmer Wilfried Zaha soll laut der englischen Zeitung "Sun" seinen Wechselwunsch geäußert haben. Allerdings soll der Ivorer rund 80 Millionen Euro Ablöse kosten.

Alisson wird der teuerste Torwart der Welt

20. Juli: Der Rekordtransfer des brasilianischen Torwarts Alisson von der AS Rom zum FC Liverpool ist perfekt. Das teilte der Verein des deutschen Trainers Jürgen Klopp am Donnerstagabend mit. "Er ist einer der besten Torhüter der Welt", sagte Klopp über den 25 Jahre alten Nationalkeeper. Bei dem Club aus der Premier League unterzeichnete Alisson einen langfristigen Vertrag, wie die Reds mitteilten. Weitere Details wurden nicht genannt.

Nach Informationen der britischen Zeitung "Liverpool Echo" soll Liverpool umgerechnet rund 75 Millionen Euro für Alisson bezahlt haben. Der bislang teuerste Torwart der Welt war der Italiener Gianluigi Buffon, der 2001 für rund 53 Millionen Euro vom AC Parma zu Juventus Turin wechselte. "Ich freue mich sehr. Ein Traum ist wahr geworden, das Trikot eines Vereins dieser Größe zu tragen", wurde Alisson zitiert. Bei der WM in Russland erreichte er mit Brasilien das Viertelfinale (1:2 gegen Belgien) und stand in allen fünf Spielen im Tor. Alisson wird wohl Loris Karius als Nummer eins ersetzen.

Deutscher NBA-Profi Schröder wechselt nach Oklahoma City

20. Juli: Nach fünf Jahren in Atlanta sucht der deutsche Basketballer Dennis Schröder in Oklahoma bei den City Thunder eine neue Herausforderung. Das berichtet der US-amerikanischer Fernsehsender "ESPN". Damit steht der 24-Jährige erstmals bei einem großen Top-Team der NBA unter Vertrag. In Oklahoma wird er Teamkollege von Superstar Russell Westbrook.

Zwar ist der Deal noch nicht offiziell bestätigt, allerdings hat Schröder sich selbst auf seinem Instagram-Account im Oklahoma-Trikot präsentiert und seinen Abschied von den Hawks angekündigt. Der Wechsel dürfte also zeitnah offiziell gemacht werden. Als Tabellenletzter der Eastern Confference hatte Schröder mit den Atlanta Hawks die Playoffs klar verpasst. Bei Oklahoma soll er als Backup den Starting-Point-Guard und Superstar Russell Westbrook vertreten.

SWR: Benjamin Pavard zum FC Bayern

19. Juli: Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart soll nach Informationen des SWR bereits während der WM in Russland einen Vertrag beim FC Bayern München unterschrieben haben. Demnach werde der 22 Jahre alte Verteidiger spätestens im Sommer 2019 zum deutschen Rekordmeister wechseln, wie der SWR auf seiner Internetseite berichtet. Zudem gebe es aktuell Gespräche zwischen beiden Clubs über einen Wechsel des Franzosen bereits in diesem Sommer. Ein Sprecher der Schwaben wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren.

Pavard hatte bei der WM in Russland als Rechtsverteidiger der Franzosen auf sich aufmerksam gemacht. In Stuttgart besitzt er noch einen bis zum 30. Juni 2021 gültigen Vertrag, der im Sommer 2019 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro beinhaltet. Auf einen vorzeitigen Transfer Pavards angesprochen hatte VfB-Sportvorstand Michael Reschke zuletzt gesagt, den Verteidiger nicht für 50 Millionen Euro ziehen lassen zu wollen.