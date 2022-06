von Anna Stefanski Ob beim Joggen oder Spazierengehen, beim Wandern oder Walking: Das Smartphone ist bei vielen Outdoor-Aktivitäten ein wichtiger Begleiter. Sei es zum Tracken der Schritte, zum Musikhören oder einfach nur zum Fotografieren. Aber wo verstaut man sein sperriges Handy am besten?

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, sein Smartphone trotz sportlicher Aktivitäten mit sich zu führen, ohne es in den Händen halten zu müssen: Da wären zum einen Handytaschen, die am Arm befestigt werden – oder Bauchtauschen, die ausreichend Platz für ein Smartphone bieten. Beide Varianten müssen separat gekauft werden, um ein Sportoutfit zu komplettieren. Finden Sie diese nicht praktikabel genug, gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Sport-Leggings mit integrierter Handytasche. Hier gibt es eine große Auswahl unterschiedlicher Größen, Farben und Designs. Im Folgenden stellen wir Ihnen vier unterschiedliche Styles vor, sodass für jeden Figurtyp etwas Passendes dabei ist.

Eine Hose, verschiedene Styling-Möglichkeiten

1. Kurze Sport-Leggings mit Handytasche

Affiliate Link Persit Sportleggings mit Tasche (versch. Farben) Jetzt shoppen 20,99 €

An warmen Sommertagen stehen kurze Hosen hoch im Kurs – das gilt auch für Sport-Leggings mit Handytasche: Dieses Modell ist in acht verschiedenen Farben und in unterschiedlichen Größen (34 bis 50) erhältlich. Das Material besteht zu 75 Prozent aus Polyester und zu 25 Prozent aus Elasthan, somit kann es auf 30 Grad gewaschen werden. Die Hose besitzt an jeder Seite je eine Tasche, die genügend Platz für Smartphone und Schlüssel bietet. Alternativ gibt es ähnliche Modelle natürlich auch mit langen Beinen.

2. Plus Size Sport-Leggings mit Handytasche

Affiliate Link -18% Printed Leggings mit Handytasche (Plus Size) Jetzt shoppen 52,99 € 64,99 €

Die Modeindustrie hat längst erkannt, dass die meisten Frauen gerne Leggings tragen – unabhängig von ihren weiblichen Rundungen. Damit die angesagten Sporthosen mit Handytasche für jeden Figurtyp geeignet sind, gibt es natürlich auch Plus-Size-Modelle in verschiedenen Größen und Farben. Ob mit verspieltem Animal Print oder schlicht und einfarbig: Im Internet finden Sie eine Vielzahl passender Sportleggings für große Größen.

3. Gemusterte Sport-Leggings mit Handytasche

Affiliate Link -33% Leggings Fitness mit Smartphonetasche Jetzt shoppen 11,99 € 17,99 €

Apropos Animal Print: Wilde Leo-Muster sind auch in diesem Jahr wieder angesagt. Diese High Waist Sport-Leggings mit Handytasche von Hunkemöller beispielsweise kommt im modernen Capri-Stil daher. Sie enthält 76 Prozent Polyester und 24 Prozent Elasthan, dadurch ist sie (laut Hersteller) feuchtigkeitsableitend und atmungsaktiv zugleich.

Affiliate Link -53% Hunkemöller Sportleggings mit Tasche Jetzt shoppen 15,00 € 31,99 €

Wer hingegen ein Faible für Camouflage hat, kann mit dieser elastischen Leggings mit hohem Bund von Decathlon nichts falsch machen – und hat, dank Handytasche, sein Smartphone immer dabei. Alternativ gibt es natürlich auch schlichte Modelle von XS bis XL. So ist für jeden (Mode-)Geschmack etwas Passendes dabei.

4. High-Waisted 3/4 Sport-Leggings mit Handytasche

Affiliate Link Anwell Sportleggings mit Handytasche Jetzt shoppen 22,99 €

Länger als eine Shorts, aber kürzer als eine Caprihose: 3/4 Sport-Leggings mit Handytasche liegen 2022 im Trend. In Kombination mit einem hohen, elastischen Bund und zwei tiefen Taschen eignet sich dieses Modell für sportliche Aktivitäten – drinnen wie draußen. Die Leggings ist in neun verschiedenen Farben erhältlich in den Größen S bis XXL. Das Material besteht aus 75 Prozent Nylon und 25 Prozent Elasthan (für den Stretch-Anteil).

Das zeichnet eine gute Sport-Leggings aus

Egal, ob im Fitnessstudio oder in der Freizeit, beim Joggen oder Fahrradfahren: Die (Sport-)Leggings ist ein beliebter und vielseitig einsetzbarer Begleiter im Alltag. Damit sie sich jeder Figur ideal anpasst, enthält das Material atmungsaktives Polyester und Elasthan – dadurch wird sie dehnbarer. Es gibt natürlich auch Sporthosen aus natürlicher Baumwolle, allerdings trocknen diese deutlich langsamer, da sie den Schweiß regelrecht aufsaugen. Am Ende ist es natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks, welche Leggings die richtige für Sie ist.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.