Tennisspielerin Angelique Kerber, Bahnradsportlerin Kristina Vogel und Triathlet Patrick Lange standen bei der Wahl zu Deutschlands Sportlern des Jahres am Sonntag in Baden-Baden im Mittelpunkt. Wimbledon-Siegerin Kerber wurde bei der Gala als "Sportlerin des Jahres" ausgezeichnet. Lange wurde zum "Sportler des Jahres" gewählt. Er war beim Ironman-Wettbewerb auf Hawaii als erster Sportler überhaupt unter acht Stunden geblieben und hatte damit den Wettbewerb schon zum zweiten Mal gewonnen. "Letztes Jahr bin ich Zweiter geworden und war dafür auch schon dankbar. Und war damit auch extrem zufrieden. Man braucht einfach eine gewisse Zeit, um in die Aufmerksamkeit reinzuwachsen und reinzukommen. Und jetzt mit dem zweiten Sieg ist mir das ganz offensichtlich ganz gut gelungen." Nach ihrem tragischen Unfall war aber auch Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel eine Hauptperson des Abends. Sie lag bei der Wahl der Sportlerin des Jahres nur knapp hinter Kerber. Seit dem schlimmen Unglück am 26. Juni auf der Radrennbahn in Cottbus ist die 28-Jährige querschnittsgelähmt. "Das Jahr 2019 ist mir wichtig, dass ich zurück ins Leben komme. Und so fit wie möglich werde. Und vor allem auch mit dem Rollstuhl besser klar komme. Weil, es sieht zwar gut aus, aber es ist hier und da wirklich sehr, sehr schwer. Und ja, wenn am Ende 2019 dann wir sind, Rollstuhl und ich, dann war es ein gutes Jahr." Als beste Mannschaft 2018 wurden die Olympiahelden der Eishockey-Nationalmannschaft geehrt. Das Team, dass bei den olympischen Spielen Silber gewonnen hatte, wurden damit als erstes Eishockey-Team überhaupt „Mannschaft des Jahres". Verteidiger Christian Erhoff, der seine Karriere mittlerweile beendet hat, freute sich über die Auszeichnung: "Ja immer noch ein bisschen surreal. Also, natürlich ist man ganz stolz. Aber glauben kann man es irgendwie noch nicht ganz. Wo wir her gekommen sind, wie ich gesagt habe auf der Bühne, durch die Olympia-Quali und dann so ein Turnier zu spielen und jetzt zur Mannschaft des Jahres in ganz Deutschland gewählt zu werden, macht uns unglaublich stolz." Fußball-Bundestrainer Jogi Löw war auch da. Gewonnen hat er aber nichts.