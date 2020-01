Die Praktiken, mit denen Verantwortliche, Ärzte und die Radprofis selbst jahrelang versuchten, Doping zu vertuschen, könnten ausgefallener kaum sein: Doppelwandige Cola-Dosen, Blutbeutel in Milchpaketen und aus Trickfilmen entlehnte Codenamen für Doping-Kuriere: Was das Zeug für einen Spionage-Thriller hätte, beruht tatsächlich auf wahren Begebenheiten. Rudy Pevenage, langjähriger Mentor von Jan Ullrich, hat ausgepackt. In seiner gerade erschienenen Biografie "Der Rudy" räumt der Belgier langjährige Dopingpraktiken ein und berichtet ausführlich über die düsteren Machenschaften zu jener Zeit.

"Ich möchte niemanden verletzen, erzähle aber die Wahrheit darüber, was ich mitgemacht und gesehen habe", schreibt Pevenage, der Ullrich in seiner gesamten Profikarriere als Teamchef, Trainer und Betreuer begleitet hatte, schon im Vorwort. 1997 gewannen sie gemeinsam die Tour de France, drei Jahre später krönte sich Ullrich zum Olympiasieger, dazu gewann er zweimal den Weltmeister-Titel im Einzelzeitfahren, ehe 2006 im Zuge des Skandals um Dopingarzt Eufemiano Fuentes der tiefe Fall und schließlich auch das wenig ruhmreiche Karriereende folgte.

Rudy Pevenage berichtet über skurrile Verstecke

Der deutsche Radstar wurde 2012 vom Internationalen Sportgerichtshof CAS wegen seiner Verwicklung in den Skandal zu einer zweijährigen Sperre verurteilt. Ein Jahr später gab Ullrich in einem Interview zu, bei Skandal-Arzt Fuentes Behandlungen in Anspruch genommen zu haben. Pevenage berichtet in seinem Buch unter anderem, wie er vor dem Tour-Start 2004 in Lüttich (Belgien) ein Hotelzimmer mit einem Extra-Kühlschrank angemietet hat. Die Blutbeutel wurden demnach in leeren Milchkartons verpackt. Ein früherer Mountainbiker mit dem Codenamen Ali Baba diente als Kurier und brachte die Pakete den Fahrern ins Hotel. "Am folgenden Abend kamen auch (die Ärzte) José Luis Merino und Eufemiano Fuentes zu uns. Es wurde eine Liste mit Fahrern erstellt, die Ali Baba als Träger besuchen musste. (...) Die Blutbeutel wurden sorgfältig in leere Milchkartons verpackt und mit einem Code versiegelt. Der Plan war, sie dem richtigen Fahrer gleich nach dem Abendessen in den jeweiligen Hotels zu übergeben", schrieb Pevenage.

Mitunter wurde es auch brenzlig, wie etwa bei einer Razzia 2001 in Italien, als Pevenage schnell eine Insulinspritze zerbrach und die Toilette hinunterspülte. Vergessen hatte er nur die raffiniert präparierte Cola-Dose – offenbar ohne Folgen. "Die Dose war doppelwandig, und man konnte sie oben aufschrauben, um Medikamente einzufüllen und aufzubewahren. Sehr praktisch. Durch die Doppelwand blieb der Inhalt kühl und war von außen nicht von einer echten Dose Cola zu unterscheiden", erklärte Pevenage.

Telefonkarte brachte Ermittler auf die Spur

So perfekt ging es nicht immer zu. Die Verbindungen zwischen Fuentes und Ullrich wurden auch durch eine Handy-Panne von Pevenage während des Giro d'Italia 2006 aufgedeckt. Als Ullrich das Einzelzeitfahren gewonnen hatte, wollte Pevenage dies auch Fuentes mitteilen. Die Telefonkarte seiner Partnerin sei aber leer gewesen, daher habe er im Eifer des Gefechts sein eigenes Handy benutzt. "Das war nicht so schlau, sie haben ihn abgehört. So hatten die Ermittler und die spanischen Polizei plötzlich meine Nummer", schrieb Pevenage, der auch Dopingpraktiken während seiner aktiven Karriere einräumte.

Der Skandal um Fuentes war 2006 im Zuge der "Operacion Puerto" aufgeflogen. Zahlreichen Radprofis wurden die beim Arzt gelagerten Blutbeutel per DNA-Abgleich zugewiesen, darunter auch Ullrich. Pevenage wurde vom Team Telekom gefeuert. Eine Rückkehr in den Radsport gab es für ihn nicht mehr.