von Eugen Epp Michael Oher wurde durch den Film "The Blind Side" bekannt: ein vernachlässigter Junge, der durch die Unterstützung seiner Pflegeeltern zum Football-Star wird. Doch nun wirft Oher dem Ehepaar vor, sich an ihm nur bereichert zu haben.

Die Geschichte aus dem Film "The Blind Side" hört sich an wie ein modernes Märchen: Ein Jugendlicher aus ärmlichen Verhältnissen kommt in Kontakt mit einer wohlhabenden Familie, die sich rührend um ihn kümmert. Mit ihrer Unterstützung wird aus dem talentierten, aber ziemlich ungestümen Football-Talent ein Profisportler und sogar ein Familienmitglied – er wird adopiert.

Die Geschichte beruht tatsächlich auf wahren Begebenheiten, nämlich dem Leben von Michael Oher. Und sie wurde noch ein wenig runder, als zuerst Sandra Bullock 2010 den Oscar für ihre Rolle als Mutter Leigh Anne Tuohy gewann und Michael Oher 2012 sogar den Super Bowl mit den Baltimore Ravens. Doch jetzt bekommt die Fassade große Risse, denn Oher behauptet, von der Familie Tuohy nie adoptiert worden zu sein. Stattdessen hätte die Familie ihn nur ausgenutzt.

"The Blind Side"-Star Michael Oher erhebt schwere Vorwürfe

Wie unter anderem die US-Nachrichtenagentur AP und der Sportsender ESPN berichten, hat Oher vor einem Gericht im Bundesstaat Tennessee schriftlich erklärt, dass eine offizielle Adoption nie stattgefunden habe. Vielmehr soll das Ehepaar Tuohy ihn ausgetrickst haben, indem es ihn dazu brachte, wenige Monate nach seinem 18. Geburtstag ein Dokument zu unterschreiben, dass sie zu seinen Vormündern machte. Damit konnten sie geschäftlich für ihn tätig werden.

Oher – mittlerweile 37 Jahre alt – wirft seinen angeblichen Adoptiveltern vor, sich auf diese Weise an ihm und seiner Geschichte bereichert zu haben. Sie und ihre beiden leiblichen Kinder hätten für den extrem erfolgreichen Film Millionen an Tantiemen bekommen, während Oher leer ausging. Schon zuvor hatte Michael Oher seine Darstellung in dem Film kritisiert. Die Filmemacher hätten nie mit ihm gesprochen, seine Perspektive sei nicht mit einbezogen worden.

Football-Finale Spektakel und Skandale beim Super Bowl: Diese Halbzeitshows blieben in Erinnerung 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter 2019 hatte sie einen Auftritt beim Super Bowl noch abgelehnt, jetzt soll es ihr großes Comeback werden: Sängerin Rihanna wird die Halbzeitshow des diesjährigen Football-Finales bestreiten. Vor vier Jahren begründete sie ihre Absage mit dem Umgang der NFL mit Profi Colin Kaepernick. Der Quarterback war aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA beim Abspielen der Nationalhymne auf ein Knie gegangen und wurde infolge zur unerwünschten Person in der Liga. Rihannas Show im State Farm Stadium in Glendale, Arizona wird mit Spannung erwartet, immerhin liegt ihr letzter großer Live-Auftritt einige Jahre zurück. Ihr letztes Studioalbum "Anti" ist Anfang 2016 erschienen. Dafür wurde die 34-Jährige im vergangenen Jahr Mutter und steuerte mit "Lift Me Up" den Titelsong zum Marvel-Blockbusters "Black Panther: Wakanda Forever" bei, der für einen Oscar nominiert wurde. Mehr

"The Blind Side" soll mehr als 300 Millionen US-Dollar eingespielt haben, zudem habe Leigh Anne Tuohy seine Lebensgeschichte genutzt, um sich als Autorin und Rednerin zu profilieren. Sie und ihr Mann Sean hätten bezüglich der Adoption von Michael Oher gelogen und sich "auf Kosten ihres Mündels" bereichert, zitiert ESPN aus dem Gerichtsdokument.

Erst im Februar diesen Jahres hätte Oher davon erfahren, dass die Adoption nie stattgefunden hätte. Der Footballspieler verlangt nun, dass die Vormundschaft beendet wird und ihm sein Anteil an den Einnahmen mit Zinsen ausbezahlt wird. Das Ehepaar Tuohy weist die Vorwürfe zurück. Sean Tuohy sagte dem "Daily Memphian": "Der Gedanke, dass wir mit einem unserer Kinder Geld verdienen würden, ist erschütternd. Aber wir lieben Michael mit 37 Jahren immer noch so wie mit 16 Jahren."

Quelle: ESPN / AP / "Daily Memphian"