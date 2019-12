Nicht nur Fans des 1. FC Union Berlin meinen ja, das Weihnachtssingen im Fußballstadion hierzulande habe Union nicht nur erfunden, sondern es sei hier auch schon immer erstklassig gewesen. 2003 hatte es an der Alten Försterei die Premiere gegeben, damals noch nicht ganz legal und nur mit einigen Dutzenden Teilnehmern. Es ist der Abend vor Heiligabend, und auch an diesem Montag haben sich wieder deutlich mehr als 25.000 Anhänger im Stadion versammelt. Die Tickets mussten verlost werden, weil es weit mehr Nachfrage als Angebote gab. "Ich bin heute zum ersten Mal hier. Tolle Stimmung." "Das hat Tradition. Immer wieder ein Erlebnis! Die Atmosphäre ist einmalig!" "Was soll man sagen, legendär. Zum 17. Male Weihnachtssingen. Man ist Unioner durch und durch. Und die Kleine freut sich immer." 90 Minuten sollte das Singen dauern - solange, wie eben auch ein Fußballspiel. Und natürlich galt auch hier: Entscheidend ist "aufm Platz".