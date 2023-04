Einer der besten Quarterbacks der NFL spielt künftig für ein anderes Team: Aaron Rodgers verlässt nach 18 Jahren die Green Bay Packers und tritt künftig für die New York Jets an.

In der Football-Profiliga NFL hat es einen spektakulären Wechsel gegeben: Star-Quarterback Aaron Rodgers verlässt nach 18 Jahren die Green Bay Packers und schließt sich den New York Jets an. Nachdem am späten Montagabend deutscher Zeit bereits mehrere Medien über den Wechsel berichtet hatten, bestätigte kurze Zeit später der General Manager der Packers, Brian Gutekunst, eine Übereinkunft.

Da Rodgers bei den Packers noch einen Vertrag bis 2024 besaß, mussten sich beide Teams auf einen Handel einigen. Unter anderem tauschen die Packers und die Jets ihre Erstrundenpicks beim kommenden Draft am Donnerstag (das Recht, zuerst einen neuen Spieler bei dieser Einkaufsrunde zu erwerben). Zudem erhält Rodgers' bisheriger Arbeitgeber einen Zweitrundenpick im kommenden Jahr, der zu einem Wahlrecht in der ersten Runde wird, sollte der 39-Jährige in der kommenden Saison bei mindestens 65 Prozent der Spielzüge auf dem Feld stehen.

Aaron Rodgers viermal zum MVP gewählt

Rodgers war 2005 von den Packers gedraftet worden und hat sich seither zu einem der besten Quarterbacks in der NFL-Geschichte entwickelt. Nach drei Jahren als Ersatzmann hinter dem legendären Brett Favre war er ab der Saison 2008 Stammspieler der Packers und wurde seither viermal zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Im Februar 2011 führte er sein Team zum Sieg im Super Bowl.

In den vergangenen Jahren gab es zwischen Rodgers und der Leitung der Packers jedoch zunehmend Unstimmigkeiten über die Ausrichtung des Teams. Im Februar dieses Jahres setzte sich Rodgers intensiv mit einem Karriereende auseinander, ehe er seine Absicht erklärte, künftig für die Jets spielen zu wollen.