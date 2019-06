Wer Alexander, genannt Sascha, Zverev in diesen Tagen bei den French Open in Paris beobachtet, der sieht einen Sportler, der entspannt wirkt. Und: Der auch ein bisschen erleichtert scheint. Jedenfalls sieht der derzeit beste deutsche Tennisspieler auch abseits des Platzes nicht so aus, als sei er in irgendeiner Form belastet. Dabei standen die Zeichen vor Beginn des zweiten Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr nicht unbedingt gut für den Hamburger, immerhin die Nummer 5 der Welt.

Die Sandplatzsaison verlief für Zverev bis Roland Garros - vorsichtig ausgedrückt - durchwachsen. Bei den wichtigsten Sandplatzturnieren auf der ATP-Tour in Madrid, Rom und Monte Carlo war das höchste der Gefühle ein Viertelfinal-Match in Madrid. Erst kurz vor Paris, bei einem eher kleineren Turnier in Genf, gelang ihm schließlich doch noch ein Turniererfolg auf Sand.

Unruhe im eigenen Umfeld wie Gift

Fast bedenklicher waren die nicht-sportlichen Nebengeräusche, die den 22-Jährigen nun schon seit geraumer Zeit umgaben und zum Teil immer noch umgeben: Trennung von seinem langjährigen Berater, Trennung von seiner Freundin, dazu war der Vater, seine wichtigste Bezugsperson, für kurze Zeit im Krankenhaus und zu allem Überfluss berichtete sein größerer Bruder Mischa am Rande der French Open über ein leichtes Burn-Out-Syndrom.

Für einen Weltklasse-Tennisprofi ist das von allem zu viel. Unruhe im eigenen Umfeld wirkt wie Gift für einen Einzelkämpfer - und das sind ja Tennisspieler meist. Nicht mal der eigene Trainer kann derzeit helfend eingreifen. Ivan Lendl stößt wegen einer Pollenallergie (kein Scherz) erst zur Rasensaison zu seinem Schützling. Das Coaching beschränkt sich in diesen staubigen Sandplatzwochen auf tägliche Telefonate zwischen Lendls Wohnort in USA und Zverevs Tourstopps in Europa. Ideal ist das nicht. Und dann kam Paris. Und mit Paris die Befreiung - unter härtesten Bedingungen.

Japanisches Essen und Scooter-Touren

Zwei Mal musste Zverev in seinen bisherigen drei Partien bei den French Open über die volle Distanz gehen. Zwei Mal fünf Sätze. Am Samstag gegen Dusan Lajovic biss er sich bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem neuen und von Gewächshäusern umrahmten Court Simonne-Mathieu wieder durch und es schien fast so, als würde er sich mit jedem Punkt mehr in dieses Turnier gewissermaßen hineinbeißen. 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2 hieß es am Ende für den Deutschen. Diese Achterbahnfahrten buchen die Fans in Paris bei Zverev-Matches gerade umsonst mit dazu.

"Ich spiele besser als vor drei Monaten", sagte Zverev hinterher. Und lachte. Woran das liegt, dafür hat er gerade auch keine Erklärung. Vielleicht liegt's am gesunden japanischen Essen, das er sich hier regelmäßig gönnt. Oder an den nächtlichen Scooter-Ausflügen zum Eiffelturm. Einfach ein bisschen "cruisen" durch diese bezaubernde Stadt, alles aufsaugen, nicht zu viel nachdenken, von Spiel zu Spiel einfach weiter gehen. Es ist auch ein Reifeprozess, den dieser Sascha Zverev gerade durchmacht. Weil er in vielerlei Hinsicht auf sich allein gestellt ist. Manchmal ist das gar nicht so schlecht. Aber man muss es eben auch erkennen. Zverev hat es erkannt. Er kann dieses Turnier jetzt vielleicht sogar gewinnen - allen Widerständen zum Trotz.

Zverev: Ich bin bereit

Am Montag steht nun das Achtelfinale an. Es soll dann wieder kühler sein in Paris. Der Gegner ist der wilde und mitunter heißblütig-unorthodox aufspielende Italiener Fabio Fognini, die Nummer 12 der Welt. Viele sehen in ihm den Geheimfavoriten auf den Titel bei den French Open. Zverev will nicht viel über das kommende Match erzählen. Ein paar Floskeln fallen. Das Übliche. Nur eines bleibt hängen: "Ich bin bereit." Selten zuvor hat man Zverev diese Worte so sehr abgenommen, wie dieser Tage in Paris.