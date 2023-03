Ein Mädchen-Team in Alabama musste gerade lernen, warum es in einer Jungen-Basketball-Liga nicht siegen darf (Symbolbild)

von Thomas Krause Ein Mädchen-Team hat in den USA die Basketball-Liga der Jungen gewonnen. Doch den Pokal dafür bekommen die Mädchen nicht. Eine Mutter wittert sexuelle Diskriminierung – doch die Stadt in Alabama wehrt sich gegen den Vorwurf.

Im US-Bundesstaat Alabama hat ein Mädchen-Team die Basketball-Liga der Jungen gewonnen. Doch den Pokal soll das zweitplatzierte Team bekommen. Das berichtet eine offenbar empörte Mutter auf Facebook. Demnach wurde den Mädchen mitten in der Saison mitgeteilt, dass sie die Sporthalle in Hoover, Alabama, nicht länger nutzen könnten – es sei denn, sie zahlen für die Hoover-Rec-League, die Freizeit-Liga der Jungen. "Um als Team zusammenzubleiben, mussten sie im Wettbewerb eine Stufe höher spielen und gegen die Jungen der fünften Klasse antreten", schreibt die Mutter. Diese Herausforderung hätte das Mädchen-Team gemeistert.

Allerdings sei ihnen vor den Meisterschaftsspielen gesagt worden, sie könnten zwar mitspielen, im Falle eines Sieges aber keinen Pokal bekommen. "Was haben sie getan, um disqualifiziert zu werden? Haben sie ihre Beiträge nicht bezahlt? Haben sie im Wettbewerb nicht eine Stufe höher gespielt? Oh, es ist, weil sie Mädchen sind?!?!", schreibt die Mutter auf Facebook.

Doch laut einem Bericht der Lokalseite "AL.com" begründet die Stadt den Vorgang anders: Demnach dürften seit etlichen Jahren Sportmannschaften beantragen, an Turnieren teilzunehmen. Dafür müssten sie aber bereit sein, in einer höheren Altersklasse zu spielen. Wenn so eine Mannschaft an einem Turnier der Freizeitliga teilnimmt und gewinnt, "kann sie nach den Regeln keinen Pokal für diesen Sieg erhalten", heißt es laut "AL.com" in der Erklärung der Stadt. Alle Trainer würden darüber informiert.

"Nur eine Mannschaft, die der Klassenstufe entspricht, kann als Turniersieger anerkannt werden", erklärte die Stadt. Das sei unabhängig vom Geschlecht und auch einem Jungen-Team widerfahren: "Dies zeigt deutlich, dass für alle Teams unabhängig vom Geschlecht die gleichen Regeln galten."

Mädchen gewinnen Basketball-Liga der Jungen

Die empörte Mutter hat ihren ursprünglichen Facebook Post inzwischen ergänzt: "Die Stadt Hoover und das Hoover Rec Center haben sich bemüht, die Dinge für die Mädchen in Ordnung zu bringen. Wir danken für die Unterstützung und hoffen, dass dies ein Schritt in die richtige Richtung ist, um unseren weiblichen Athleten mehr und besseren Zugang zu Einrichtungen und Möglichkeiten zu bieten."

In einem zweiten Update schreibt sie: "Ich entschuldige mich dafür, dass dieser Beitrag die Auswirkungen hatte, die er hatte. Ich weiß jetzt, dass diese Entscheidung nicht auf dem Geschlecht beruhte, sondern auf mangelnder Kommunikation." Der Trainer habe die Regel gekannt, die meisten Eltern aber wohl nicht. Der Trainer habe der Gruppe geschrieben: "Was geschehen ist, sah nicht gut aus. Aber die Stadt versucht, es richtig zu machen. Lassen wir das zu." Dem stimme sie zu, schreibt die Mutter. Sie hoffe, dass die Regeln, die Förderfähigkeit und die Erwartungen in Zukunft besser kommuniziert werden können.

Tatsächlich sollen die Regeln für Jugend-Ligen nun überarbeitet werden, "um sicherzustellen, dass alle Wettbewerbs- und Anerkennungsverfahren für alle Teilnehmer fair sind und dass diese Verfahren besser verstanden werden".

