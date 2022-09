Auch NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo konnte den Griechen nicht helfen. Mit einem fulminanten 107:94 ist das deutsche Basketball-Nationalteam überraschend ins Halbfinale der Eurobasket 2022 eingezogen. Dort wartet nun Spanien.

Die deutschen Basketballer stehen bei der Heim-EM dank einer bärenstarken Leistung gegen Topfavorit Griechenland im Halbfinale. Die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder gewann am Dienstag in Berlin im Viertelfinale gegen das Team von NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo mit 107:96 (57:61) und kämpft damit am Wochenende erstmals seit 17 Jahren wieder um eine Medaille. 2005 hatte Deutschland mit Dirk Nowitzki in Serbien Silber gewonnen.

