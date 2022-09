Jetzt wird es ernst! Am Freitag stehen in Berlin die Halbfinalspiele der Basketball-Europameisterschaft auf dem Programm. Zunächst muss Außenseiter Polen am Nachmittag gegen den Olympia-Zweiten Frankreich ran (17.15 Uhr/Magentasport). Am Abend dann das Highlight aus Sicht von Gastgeber Deutschland: Die DBB-Auswahl kämpft vor mehr als 14.000 Fans gegen Weltmeister Spanien um die erste Medaille bei einem Großereignis seit dem Silber-Gewinn bei der EM 2005.

Der Sender RTL überträgt die Partie der Deutschen wieder live ab 20.15 Uhr im Free-TV. Erneut soll Superstar Dirk Nowitzki vor dem Start als Gast gemeinsam mit Moderatorin Laura Papendick die Zuschauerinnen und Zuschauer einstimmen. An der Seite von Kommentator Frank Buschmann wird dann wieder Rekord-Nationalspieler Patrick Femerling als Experte sein Fachwissen weitergeben.

Die große Frage vor dem Halbfinale ist: Welche Mannschaft hat welche Schwächen und wer ist nach dem Aus der drei Stars Luka Doncic, Nikola Jokic und Giannis Antetokounmpo favorisiert? Antworten finden Sie oben im Team-Check.