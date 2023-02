"Dass ich so ein Rennen in den Schnee zaubern kann, dann noch bei der Heim-WM – das kann man nicht beschreiben", sagte Herrmann-Wick nach ihrem Erfolg

Erster Erfolg bei der Heim-WM in Oberhof: Biathletin Denise Herrmann-Wick hat im Sprintrennen die Goldmedaille gewonnen. Eine phänomenale Schlussrunde garantierte den Triumph.

Denise Herrmann-Wick hat bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof die Goldmedaille im Sprint gewonnen. Die 34-Jährige blieb am Freitag mit Laufbestzeit fehlerfrei und bescherte dem deutschen Team gleich im ersten Einzelrennen die erste Medaille. Für die Einzel-Olympiasiegerin war es nach Gold in der Verfolgung 2019 der zweite WM-Titel ihrer Karriere.

"Ich war total aufgeregt, bin schon beim Einlaufen vom Puls nicht runtergekommen. Dass ich so ein Rennen in den Schnee zaubern kann, dann noch bei der Heim-WM - das kann man nicht beschreiben", sagte Herrmann-Wick im ZDF. Damit geht die ehemalige Langläuferin am Sonntag (13.25 Uhr/ZDF und Eurosport) auch als Mitfavoritin in die Verfolgung.

Herrmann-Wick ist die erste deutsche Sprint-Weltmeisterin seit Magdalena Neuner, die bei der Heim-WM 2012 in Ruhpolding gewonnen hatte. Für Herrmann-Wick ist es bereits die siebte WM-Medaille ihrer Laufbahn. Zum WM-Auftakt war sie mit der deutschen Mixed-Staffel am Mittwoch nur Sechste geworden.