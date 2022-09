Eine der größten Spielerinnen, die es im Tennis je gegeben hat, tritt ab: Serena Williams beendet im Alter von 40 Jahren ihre Karriere. Die US Open in New York waren ihr letztes Turnier. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin will sich in Zukunft ihrer Familie (sie hat eine Tochter) widmen. In der "Vogue" und auf Instagram hatte sie Anfang August ihr Karriereende angekündigt. "Ich empfinde großen Schmerz. Es ist das Härteste, das ich mir jemals vorstellen konnte", schrieb sie".

Ihren ersten großen Erfolg feierte sie 1999 bei den US Open. Ihr letztes Grand-Slam-Turnier gewann sie 2017 bei den Australian Open, wo sie noch einmal ihre Schwester Venus besiegte. Danach stoppten sie Verletzungen immer wieder. Nun endet eine Karriere, die über 27 Jahre dauerte und zum eindrucksvollsten gehört, was das Tennis zu bieten hat.

"Ganz ehrlich: Sie ist die stärkste Kraft in diesem Sport. Das soll Federer oder Nadal gar nicht kleiner machen. Ich glaube einfach, dass sie das Größte ist, was es jemals in diesem Sport geben wird", sagte eine ihrer Nachfolgerinnen, die Japanerin Naomi Osaka. Für Nadal selbst ist sie längst "eine Legende", und die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek bewundert Williams' Dreifachbelastung als Profispielerin, Mutter und Geschäftsfrau: "Ich wäre glücklich, wenn ich das vielleicht auch mal schaffe."

Mit ihren Erfolgen und dem selbstbewussten Auftreten hat sie auch die schwarze Bevölkerung in den USA inspiriert. US-Tennishoffnung Coco Gauff verriet: "Als ich aufwuchs, dachte ich nie, dass ich anders bin, weil die Nummer eins der Welt jemand war, der so aussah wie ich."

Bye, bye, Serena!