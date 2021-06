Sehen Sie im Video: "Hey, I'm gay" – erster aktiver US-Football-Profi outet sich.









Erstmals hat sich ein aktiver Football-Profi der National Football League als homosexuell geoutet. Carl Nassib von den Las Vegas Raiders stellte ein Video bei Instagram ein. Darin sagte er, er habe dies schon so lange tun wollen, doch erst jetzt fühle er sich wohl genug dafür, um sich das von der Seele zu reden. 15 Jahre lang habe er sich mit dem Gedanken gequält. Der 28-Jährige ergänzte, er hoffe, dass Videos wie seines eines Tages nicht mehr nötig seien werden. Er wolle sich für mehr Akzeptanz und Mitgefühl einsetzen. Daher spende der 100.000 US-Dollar an ein Projekt zur Prävention von Selbstmorden junger LGBTQ-Menschen in den USA. Nassibs Verein als auch die NFL reagierten positiv auf dessen Outing.

