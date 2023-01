von Eugen Epp Carl Nassib hatte als erster aktiver Spieler der NFL ein Coming-out. Jetzt zeigt der Footballer auch, mit wem er zusammen ist – dem Schwimmer Søren Dahl.

Im Juni 2021 outete sich Footballspieler Carl Nassib als homosexuell – als erster aktiver Profi der NFL überhaupt. "Ich wollte nur einen kurzen Moment nutzen und sagen, dass ich schwul bin. Ich wollte das schon seit einiger Zeit tun und fühle mich endlich wohl damit, es loszuwerden", teilte er damals in einem Video auf Instagram mit.

Jetzt hat der Spieler der Tampa Bay Buccaneers auch seinen Partner der Öffentlichkeit präsentiert. Es ist der dänische Schwimmer Søren Dahl. In seiner Instagram-Story postete Nassib ein Bild von sich mit Dahl, versehen mit dem Text: "Mit meinem Mann ins Jahr 2023 starten und in die Play-offs reisen." Einen Beitrag seines Partners kommentierte der Footballer mit drei roten Herzen – eine offensichtliche öffentliche Liebeserklärung.

NFL-Profi Carl Nassib liebt Schwimmer Søren Dahl

Dahl postete ebenfalls ein Foto mit Nassib, auch wenn er dabei auf ein klares Bekenntnis zu der Beziehung verzichtete. Die Fans der beiden Sportler interpretieren die Zeichen aber ganz eindeutig und sind begeistert. Der 29-jährige Schwimmer, Olympia-Teilnehmer mit der dänischen 4x200-Meter-Staffel 2016, macht seine Homosexualität vor allem auf seinem TikTok-Kanal immer wieder zum Thema. Im vergangenen Sommer teilte er dort zum Beispiel ein Video, indem er an den Ausspruch eines Jugendtrainers, ein Homosexueller könnte "nie ein guter Schwimmer" werden, erinnerte – und ihn widerlegte, indem er seine Medaillen und Bilder seiner Olympia-Teilnahme zeigte.

Carl Nassib, der auf der Position des Defensive End spielt, ist nach wie vor der einzige offen homosexuelle Spieler in der NFL. Er sieht aber Fortschritte in der gesellschaftlichen Entwicklung, wie er im vergangenen Jahr sagte: "Wir machen Schritte in eine positive Richtung. Es wird kein perfekter Weg sein, und wir müssen einfach den Kurs fortsetzen und sicherstellen, dass wir es aus einer Position der Liebe heraus tun und nicht aus einer Position der Feindseligkeit. Ich hoffe, dass ich ein positiver Anstoß in diese Richtung sein kann."

Quellen: Carl Nassib auf Instagram / Søren Dahl auf Instagram / Søren Dahl auf TikTok