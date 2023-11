Die südafrikanische Olympia-Siegerin Caster Semenya darf wegen ihres hohen Testosteronspiegels nicht mehr auf ihrer Paradestrecke über 800 Meter laufen. Das beschäftigt weiter die Gerichte. In einem Interview äußert sich die Olympiasiegerin jetzt sehr offen.

Im Kampf gegen Testosteron-Regeln des Leichtathletik-Weltverbandes will Olympiasiegerin Caster Semenya nicht klein bei geben. In einem Interview mit der britischen BBC hat sie jetzt betont, dass sie mit sich selbst im Reinen sei. "Ich denke, wenn Du eine Frau bist, bist Du eine Frau. Egal, welche Abweichungen Du hast", sagte die 32 Jahre alte Südafrikanerin. Sie wolle ihr Leben leben und dafür kämpfen, was sie denke. "Ich weiß, dass ich eine Frau bin", betonte Semenya. Sie akzeptiere einfach, was damit einhergehe.

Semenya wurde mit einer Varianz der Geschlechtsentwicklung (DSD, Differences of sexual Development) geboren und hat deshalb einen sehr hohen, naürlichen Testosteronwert. Das sei wettbewerbsverzerrend, meinen die World Arthletics. Deshalb schließt der Weltverband seit 2018 Frauen mit DSD von den 400-, 800- und 1500-Meter-Rennen aus. Sie dürfen an den Rennen teilnehmen, wenn sie ihren Testosteron-Spiegel künstlich absenken.

Die 800-Meter-Olympiasiegerin von 2012 und 2016 sieht sich deswegen diskriminiert. Sie lehnt eine Absenkung ab. Nach erfolglosen Klagen vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas und dem Schweizer Bundesgericht urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Sommer mit 4:3-Richterstimmen zugunsten von Semenya. Der Gerichtshof teilte am Montag mit, dass das Verfahren an die Große Kammer verwiesen wird. Die Schweiz hatte einen entsprechenden Antrag gestellt.

Caster Semenya: Ich kümmere mich nicht um medizinische Begriffe

Semenya berichtete in dem Interview, sie wisse, dass sie anders sei, seit sie fünf Jahre alt sei. "Ich kümmere mich nicht um medizinische Begriffe oder was sie mir sagen. (...) Deswegen bin ich nicht weniger eine Frau", unterstrich die dreimalige Weltmeisterin, die nach Angaben in ihrer Autobiografie keine Gebärmutter und keinen Eileiter hat. Sie habe nichts zu verbergen. "Ich bin eine Frau und habe eine Vagina, wie jede Frau", betonte Semenya.

Die Debatte um sie begann bei den Weltmeisterschaften 2009 in Berlin, anschließend musste sie sich einem Geschlechtstest unterziehen. Semenya sagte in dem Interview, sie kämpfe auch dafür, dass Frauen eine Stimme erhielten. Wenn Sportverbände sagten, sie handelten im Interesse der Athleten, sollten sie dies tun. Der Leichtathletik-Weltverband lehnt es bisher ab, seine Regeln zu ändern. Semenya war daher auf die 5000 Meter ausgewichen, konnte auf der längeren Distanz aber nicht an ihre Erfolge über 800 Meter anknüpfen.