Ein Hochseilartist aus Marokko hat am Mittwoch die Menschen in Santiago, Chile begeistert. In 75 Metern Höhe schritt Mustafa Danger von einem Gebäude zu einem anderen. "Das ist sehr beeindruckend, da muss man mutig sein. Nicht jeder kann da rauf." "Wunderbar, gute Show." Dabei hat Danger schon ganz andere Höhen gemeistert. In Spanien erzielte er 2010 einen Rekord mit einer Überquerung in 180 Metern Höhe. Das Kunststück in Santiago sollte der Werbung für chilenische Artisten dienen.