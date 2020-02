Der Amerikaner und amtierende Weltmeister im Kanufreestyle Dane Jackson, hat kürzlich erfolgreich den rund 40 Meter hohen Salto del Maule Wasserfall in den Anden in Chile nahe der argentinischen Grenze bezwungen. "Das war bei weitem das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Der Blick war unglaublich." Jacksons Kajak füllte sich jedoch nach dem Fall in der Tiefe des Beckens mit Wasser, so dass er nicht wegpaddeln aber immerhin unverletzt auf die Felsen am Rand klettern konnte. Bisher hat er bereits sechs Wasserfälle von über 30 Meter Höhe an verschiedenen Orten der Welt befahren. Soweit bekannt handelt es sich bei dem jüngsten Sprung von rund 40 Metern um den zweithöchsten, der je auf diesem Weg bezwungen wurde. Der Höchste war 57 Meter. Und dabei handelte es sich um die Palouse Wasserfälle im US-Bundesstaat Washington.