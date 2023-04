von Jessica Kröll Trauer um Chris Smith. Der ehemalige NFL-Star starb im Alter von 31 Jahren. Teamkollegen fanden ihn leblos in seinem Bett liegend.

Der ehemalige NFL-Profi Chris Smith ist gestorben. Dies gab sein ehemaliger Agent, Drew Rosenhaus, am Dienstag bekannt. Smith wurde 31 Jahre alt. Die Ursache für seinen Tod ist bislang unklar.

Der deutsche Kicker und ehemalige Teamkollege Dominik Eberle, der Smith privat gut kannte, erinnert sich im Gespräch mit ran.de an ihre letzte Begegnung: "Am Mittwoch kam er an und sagte, dass er sich nicht gut fühlen würde. Er war krank. Wir dachten, es wäre was Kleines. Aber als er dann für das Spiel ausfiel, wussten wir, es ist was Größeres. Als wir zurückgekommen sind, haben wir ihn am Montag in seinem Zimmer auf dem Bett liegend gefunden. Er war nicht bei Bewusstsein. Es hat etwas gebraucht bis wir merkten, er ist verstorben."

Seit Anfang März hatte der Defensive End für die Seattle Sea Dragons in der XFL gespielt, eine professionelle Football-Liga. Sein Team besiegte noch am Sonntag die St. Louis Battlehawks in St. Louis mit 30:12.

Chris Smith spielte acht Jahre lang in der NFL

2014 wurde Smith von den Jacksonville Jaguars gedraftet. Acht Jahre lang spielte er in der NFL, der National Football League, war für die Cincinnati Bengals, die Cleveland Browns, die Carolina Panthers, die Las Vegas Raiders sowie für die Baltimore Ravens und die Houston Texans im Einsatz, wobei er bei den Carolina Panthers und Baltimore Ravens nur an den Trainingseinheiten teilnahm.

2019 – Smith spielte zu jener Zeit bei den Cleveland Browns – musste er einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Seine damalige Freundin Petara Cordero kam am 11. September bei einem Autounfall ums Leben. Damals hatte der Lamborghini von Smith eine Reifenpanne und wurde infolgedessen auf den Mittelstreifen geschleudert. Seine damalige Freundin saß auf dem Beifahrersitz. Als die 26-Jährige ausstieg, wurde sie von einem entgegenkommenden Fahrzeug getroffen. Smith und Cordero haben eine gemeinsame Tochter, die zum Zeitpunkt des Unfalls vier Monate alt war.

Sein Manager verabschiedete sich auf Twitter von seinem ehemaligen Schützling: "Ruhe in Frieden Chris", schrieb Rosenhaus. "Mein Beileid an seine Familie, Freunde und Angehörigen. Wir werden dich vermissen." Auch andere Weggefährten von Smith nutzen die Sozialen Netzwerke für einen letzten Gruß, wie seine ehemalige Schule, die West Rowan High School in Salisbury im US-Bundesstaat North Carolina, für die er Football spielte. Auch die Cleveland Browns veröffentlichten einen rührenden Post in den Sozialen Netzwerken: "Wir sind sehr traurig über das Ableben des ehemaligen Browns DE Chris Smith. Chris war einer der nettesten Menschen, Mannschaftskameraden und Freunde, die wir in unserer Organisation hatten. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie."

Quellen: Associated Press, NCC, ran.de, Twitter