Schwere Vorwürfe gegen den Martial-Arts-Star Conor McGregor: Eine Frau beschuldigt den Iren, sie nach einem NBA-Spiel auf einer Toilette sexuell missbraucht zu haben. Eine Untersuchung läuft.

Die NBA und die Miami Heat haben eine Untersuchung wegen Vorwürfen von sexuellem Missbrauch gegen den Kampfsportler Conor McGregor eröffnet. Der 34 Jahre alte Ire soll nach dem vierten Spiel der NBA-Finals zwischen den Miami Heat und den Denver Nuggets im Juni eine Frau in einer Toilette angegriffen haben. McGregors Anwältin sagte, der Mixed Martial Arts Kämpfer, der seit einer Verletzung 2021 nicht mehr zu einem Kampf angetreten ist, streite jegliches Fehlverhalten ab.

Das mutmaßliche Opfer möchte einen Vergleich erzielen

Die Frau habe den Vorfall unmittelbar bei den Behörden angezeigt. Sie strebe einen Vergleich an, um einen Streit vor Gericht zu vermeiden. Sie forderte in dem Anwaltsschreiben eine finanzielle Entschädigung von McGregor sowie von der NBA und den Miami Heat, weil sie das Spiel ausgerichtet hatten und für das Sicherheitspersonal verantwortlich seien.

McGregor hatte während einer Pause in dem Basketball-Spiel am 9. Juni einen Auftritt mit dem Maskottchen der Heat. Er schlug dabei so hart zu, dass die Person im Maskottchen-Kostüm medizinisch behandelt werden musste.