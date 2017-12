Endlich ist es so weit: Seit dem 14. Dezember kämpfen bei der Darts-WM 2018 in London 72 Spieler um den wichtigsten Titel ihrer Sportart. Großer Favorit auf die Krone der Professional Darts Corporation (PDC) ist der Titelverteidiger und aktuelle Weltranglistenerste Michael van Gerwen. Der Niederländer bekommt es auf dem Weg ins Finale (1. Januar 2018), wo ein Sieg mit rund 450.000 Euro Preisgeld versüßt wird, allerdings mit hochkarätiger Konkurrenz zu tun - darunter Darts-Legende Phil "The Power" Taylor, der seine letzte WM bestreitet. Die insgesamt 22 Spielsessions (Spielplan samt TV-Zeiten und allen Ergebnissen der Darts-WM 2018) werden wie gewohnt im berühmten Alexandra Palace, besser als Ally Pally bekannt, ausgetragen.

Der stern-Ticker hält Sie über alle aktuellen News und Informationen rund um den Darts-Saisonhöhepunkt auf dem Laufenden:

Die neuesten Meldungen im Kurz-Überblick:

Münch schlägt Lewis und steht in Runde 2

Österreicher Suljovic erreicht Runde 2 - Lim gelingt Sensationssieg

Peter Wright meldet sich fit für sein Auftaktmatch

+++ 19. Dezember: Münch schlägt Lewis +++

Kevin Münch hat bei der Darts-WM in London überraschend die zweite Runde erreicht. Der 29-jährige Bochumer gewann am Dienstagabend 3:1 gegen Ex-Weltmeister Adrian Lewis aus England, nachdem er zwei Stunden zuvor mit 2:0 gegen den Russen Alexander Oreschkin zunächst die Vorrunde überstanden hatte.



"Ich bin froh, dass ich das erstmal geschafft habe", sagte Münch nach der ersten Partie beim TV-Sender Sport1. "Gerade der Match-Dart ist für mich verdammt schwer gewesen." Bei seiner zweiten WM-Teilnahme wirkte der Linkshänder am Ende etwas nervös, sicherte sich aber den Erfolg über Oreschkin. Gegen Lewis steigerte er sich erheblich und nutzte seine Chance.

+++ 19. Dezember: Münch übersteht die Vorrunde und muss nun gegen Ex-Weltmeister ran +++

Kevin Münch hat bei der Darts-WM in London die erste Runde erreicht. Der 29-jährige Bochumer besiegte den Russen Alexander Oreschkin in der Vorrunde mit 2:0. Noch am Abend musste Münch zu seinem Erstrundenduell gegen Ex-Weltmeister Adrian Lewis aus England antreten. "Ich bin froh, dass ich das erstmal geschafft habe", sagte Münch beim TV-Sender Sport1. "Gerade der Matchdart ist für mich verdammt schwer gewesen." Bei seiner zweiten WM-Teilnahme wirkte der Linkshänder am Ende etwas nervös, sicherte sich aber den Erfolg über Oreschkin. Der zweite deutsche Teilnehmer Martin Schindler trifft am Mittwoch auf den Australier Simon Whitlock.

+++ 19. Dezember: Münch will Vorrunde überstehen - auch Lewis und van Barneveld vor Turnierstart +++

Auch am sechsten Spieltag der Darts-WM dürfen sich Fans auf vier Partien freuen. Aus deutscher Sicht besonders interessant: In Kevin Münch startet heute auch der erste Deutsche ins Turnier. Für den Einzug in die Hauptrunde, wo Mitfavorit Adrian Lewis warten würde, muss der 29-Jährige zunächst jedoch seine Vorrundenpartie gegen den Russen Aleksandr Oreshkin bestehen.

Neben Lewis wird auch der frühere Weltmeister (2007) Raymond van Barneveld ins Geschehen eingreifen.

Die Partien am Dienstag, den 19. Dezember 2017 (ab 20 Uhr):

Aleksandr Oreshkin - Kevin Münch (Vorrunde)

John Henderson - Marko Kantele (1. Hauptrunde)

Raymond van Barneveld - Richard North (1. Hauptrunde)

Adrian Lewis - Aleksandr Oreshkin/Kevin Münch (1. Hauptrunde)

+++ 18. Dezember: Mensur Suljovic schlägt Kevin Painter souverän - Oldie Lim gelingt Sensation +++

Mensur Suljovic hat bei der Darts-WM in London souverän die zweite Runde erreicht. Der österreichische Topspieler schlug den früheren WM-Finalisten Kevin Painter aus England mit 3:0 und trifft damit in der nächsten Runde auf den Schotten Robert Thornton. Nachdem die Mitfavoriten Dave Chisnall, James Wade und Jelle Klaasen alle in Runde eins gescheitert waren, wurde der an Position fünf gesetzte Suljovic seiner Favoritenrolle gerecht.



In der zweiten Hauptrunden-Partie des Abends wies auch Daryl Gurney, in der Weltrangliste einen Rang besser als Suljovic platziert, seinen Gegner in die Schranken. Der Engländer warf Ronny Huybrechts (Belgien) deutlich mit 3:1 aus dem Turnier. Anschließend ließ Paul Lim aus Singapur die Fans im Ally Pally völlig ausrasten. Der 63-jährige Darts-Oldie bezwang als klarer Außenseiter Mark Webster (England) mit 3:2 und sorgte angesichts eines zwischenzeitlichen Averages von mehr als 130 Punkten im zweiten Satz für Jubelstürme unter den Zuschauern, die ihn das gesamte Match über frenetisch feierten.

+++ 18. Dezember: Peter Wright gibt Teilnahme grünes Licht

Er spannte seine Fans lange auf die Folter, jetzt steht fest: Mitfavorit Peter Wright wird an der Darts-WM 2018 teilnehmen. Der Weltranglisten-Zweite musste wenige Wochen vor Beginn des Titelkampfs mit Verdacht auf Gallensteine ins Krankenhaus und hatte sich nachfolgend bedeckt gehalten, ob es für einen Start reichen wird. Nun gab er via Twitter Entwarnung: "Freue mich darauf, am 21. zu spielen", teilte er mit.

"Snakebite", so Wrights Spielername, trifft am Donnerstag (21. Dezember) zum Auftakt auf den Brasilianer Diogo Portela, der in der Partie als krasser Außenseiter gilt.

+++ 18. Dezember: Österreicher Suljovic startet ins Turnier

Am fünften Spieltag der Darts-WM finden im Rahmen der Abend-Session erneut vier Matches statt - eine Vorrundenpartie sowie drei Spiele der ersten Hauptrunde. Unter anderem heißt es auch für den Österreicher Mensur Suljovic "Game on". Er bekommt es mit Kevin Painter zu tun.

Die Partien am Montag, den 18. Dezember 2017 (ab 20 Uhr):

Kai Fan Leung - Paul Lim (Vorrunde)

Mensur Suljovic - Kevin Painter (1. Hauptrunde)

Daryl Gurney - Ronny Huybrechts (1. Hauptrunde)

Mark Webster - Kai Fan Leung/Paul Lim (1. Hauptrunde)





+++ 18. Dezember: Wade und Chisnall überraschend raus +++

Der dreimalige Halbfinal-Teilnehmer James Wade und Mitfavorit Dave Chisnall sind überraschend schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der an Position elf gesetzte Brite Wade scheiterte am Sonntagabend mit 1:3 an seinem Landsmann Keegan Brown. Der 25-jährige Brown sorgte damit für die erste Überraschung des Turniers. Wade hatte es 2009, 2012 und 2013 bis in die Vorschlussrunde der Weltmeisterschaft geschafft. 2006 war der 34-Jährige zuletzt gleich in der Auftaktrunde gescheitert. Zu einem möglichen Duell mit Rekordchampion Phil Taylor, das im Achtelfinale angestanden hätte, kommt es nun nicht.

Vorjahres-Viertelfinalist Chisnall hatte beim 0:3 gegen den Niederländer Vincent van der Voort quasi keine Chance. Der an acht gesetzte Engländer galt als einer der Geheimtipps und hatte im Vorjahr Finalist Gary Anderson aus Schottland in der Runde der letzten Acht gefordert.

+++ 17. Dezember: Zweimaliger Weltmeister Gary Anderson erreicht nächste Runde +++

Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson hat souverän die zweite Runde bei der Darts-WM in London erreicht. Der Schotte setzte sich am späten Samstagabend mit 3:0 gegen den Kanadier Jeff Smith durch und trifft in der nächsten Runde entweder auf Mark Webster (Wales), Kai-Fan Leung (Hongkong) oder Paul Lim (Singapur). 2015 und 2016 hatte "The Flying Scotsman", wie Anderson genannt wird, den wichtigsten Titel der Welt gewonnen. Im Vorjahr verlor der 47-Jährige erst im Finale gegen den Niederländer Michael van Gerwen.

+++ 15. Dezember: Phil Tyler startet mit Sieg in seine letzte WM +++

Der 16-fache Champion Phil Taylor ist mit einem Sieg in seine letzte Darts-Weltmeisterschaft gestartet. Der 57 Jahre alte Engländer gewann am Freitagabend zum Auftakt gegen seinen Landsmann Chris Dobey mit 3:1. Allerdings tat sich Taylor nach gutem Beginn schwer und hatte zwischendurch Mühe, seinen Vorsprung zu verteidigen. Der jüngere Dobey hätte fast den Ausgleich geschafft. Taylor wird sich steigern müssen, um eine ernsthafte Chance gegen Topspieler wie Gary Anderson oder Michael van Gerwen zu haben.



Der erfolgreichste Darts-Profi der Geschichte mit dem Spitznamen "The Power" beendet nach der WM in London seine Karriere und peilt im Londoner Alexandra Palace seinen 17. WM-Titel an.

Auf dem Weg ins Finale warten die schottischen Spitzenspieler Peter Wright und Gary Anderson auf Taylor. Die deutschen Profis Martin Schindler und Kevin Münch greifen erst in der kommenden Woche ins WM-Geschehen ein.

+++ 15. Dezember: Van Gerwen über Taylor: "Phil weiß, dass mein Top-Level höher ist" +++

Titelverteidiger Michael van Gerwen ist davon überzeugt, dass er Darts-Legende Phil Taylor inzwischen überlegen ist. "Ehrlicherweise denke ich, dass ich ihn schlagen würde, wenn wir wieder unser bestes Niveau zeigen", sagte der Niederländer, der am Donnerstagabend mit einem 3:1-Sieg über Landsmann Christian Kist ins Turnier gestartet war.

Gleichzeitig bezeichnete van Gerwen den scheidenden Rekord-Champion als "perfekten Rivalen", der jede Anerkennung verdiene, die man ihm geben kann. "Zwischen uns herrscht Respekt, und Phil weiß, dass mein Top-Level höher ist als seins", so der 28-Jährige. Taylor sei der Gegner, den man am liebsten besiegt, "weil er der Größte ist".

Nur einmal standen sich die beiden Darts-Größen im Finale der WM gegenüber. 2013 besiegte Taylor seinen Nachfolger als Darts-Primus mit 7:4. "Er ist brillant und er bekommt die Anerkennung, die er verdient, weil er ein Gewinner ist", sagt "The Power" über seinen jahrelangen Gegenspieler. "Mighty Mike", wie van Gerwen genannt wird, hatte schon mehrere Male angekündigt, nicht bis ins hohe Alter spielen zu wollen wie Taylor.

+++ 15. Dezember: Sport1 vermeldet Rekord-Einschaltquote +++

Der die Darts-WM übertragende TV-Sender Sport1 hat laut eigenen Angaben zum Start einen Rekord bei den Einschaltquoten aufgestellt. Die Liveübertragung des ersten WM-Abends im Londoner Alexandra Palace hätten durchschnittlich 450.000 Zuschauer verfolgt, teilte die Sport1-Verantwortlichen mit. Dies entspreche einem Marktanteil von 1,8 Prozent bei den Gesamtzuschauern und 4,5 Prozent in der Kernzielgruppe. Diese setzt sich aus männlichen Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren zusammen. Sport1 überträgt bereits zum 14. Mal in Serie aus dem Ally Pally.

+++ 15. Dezember: Phil Taylor greift ins Geschehen ein +++

Am heutigen Freitag wird es auch für Rekord-Champion Phil Taylor ernst: Der 57-jährige Engländer trifft am Abend (ab 20 Uhr) zum Auftakt auf seinen Landsmann Chris Dobey. Der erfolgreichste Darts-Profi der Geschichte beendet nach der WM in London seine Karriere und peilt im Alexandra Palace seinen 17. WM-Titel an. Auf dem Weg ins Finale warten die schottischen Spitzenspieler Peter Wright und Gary Anderson auf Taylor.

+++ 14. Dezember: Lockerer Auftaktsieg für Titelverteidiger van Gerwen +++

Titelverteidiger Michael van Gerwen ist mit einem lockeren Pflichtsieg in die Darts-WM 2018 gestartet. Der 28 Jahre alte Niederländer schlug zum Auftakt des Turniers am Donnerstagabend in London seinen Landsmann Christian Kist mit 3:1 und wurde seiner Favoritenrolle damit gerecht. In der nächsten Runde trifft van Gerwen am 22. Dezember auf den Engländer James Wilson.

Im ersten Match des Abends hatte sich zuvor Engländer Steve Beaton gegen William O'Connor (Irland) mit 3:1 durchgesetzt, ehe James Wilson (ebenfalls Engalnd) den Polen Krzysztof Ratajski mit 3:1 aus dem Turnier warf. Im letzten Spiel des Abends ließ der Waliser Gerwyn Price Konkurrent Ted Evetts (England) mit einem 3:0-Sieg nicht den Hauch einer Chance.

+++ 14. Dezember: Phil Taylor will Darts auch nach WM erhalten bleiben +++

Dass die heute beginnende Darts-WM die letzte für Legende Phil Taylor sein wird, steht schon länger fest. Mittlerweile sei der Aufwand einfach zu groß, sich auf die vielen Turniere vorzubereiten, sagte der 57-Jährige Sport1. "Heutzutage muss man sieben Tage die Woche arbeiten, ich bin immer weg von zu Hause in irgendwelchen Hotels. Nein, für mich ist jetzt Schluss. Ich möchte dieses Leben nicht mehr", führte der Engländer aus.

Ganz von der Darts-Bildfläche verschwinden wird Taylor jedoch nicht. Er wolle auch nach der WM Exhibitions auf der ganzen Welt spielen und der Sportart erhalten bleiben. "Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich weg bin. Natürlich werden neue Gesichter kommen, ich werde sicher ein Teil des Ganzen sein. Was auch immer ich tun kann, ich werde es tun", erklärte der Engländer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Taylor bestreitet sein WM-Auftaktmatch am morgigen Freitag gegen seinen Landsmann Chris Dobey.

+++ 13. Dezember: Michael van Gerwen prophezeit baldiges Aus der Walk-on-Girls

Sie tragen mit ihrem Auftritt auch immer einen Teil zur ausgelassenen Stimmung im Ally Pally bei: die Walk-on-Girls. Die Schönheiten begleiten die Spieler vor der jeweiligen Partie auf die Bühne und ziehen so jede Menge Blicke auf sich. WM-Titelverteidiger Michael van Gerwen indes glaubt, dass es die Begleitdamen binnen der nächsten anderthalb Jahre nicht mehr geben wird, wie er der niederländischen Zeitung "AD" sagte.

Grund dafür sei nicht Kritik an dem Prozedere, sondern "dass Darts für den nächsten Schritt bereit ist". Die Fans würden sich schon länger wünschen, dass nur die Spieler samt Einlaufmusik in die Halle einmarschierten. Einerseits lebe Darts vom Entertainment, andererseits wolle die PDC aber auch, dass mehr Menschen Darts als einen richtigen Sport sehen.

+++ 12. Dezember: Umzug in Great Hall geplatzt +++

Gut zwölf Monate ist es her, als PDC-Chef Barry Hearn in einer extra einberufenen Pressekonferenz den Plan verkündete, die Darts-WM 2018 in die doppelt so große Great Hall des Alexandra Palace verlegen zu wollen. Grund dafür war die enorme Nachfrage der Fans nach Karten, um live dabei sein zu können. Zum Vergleich: In der seit zehn Jahren genutzten West Hall finden etwa 3000 Zuschauer Platz, in der damals angedachten Great Hall sind es bis zu 10.400 Plätze.

Aus den Umzugsplänen wird vorerst jedoch nichts. "Es gab viele Gründe dafür, aber eben auch einige dagegen", zitiert die "Welt" einen PDC-Sprecher zum nun geplatzten Vorhaben. Demnach hätten die Mehreinnahmen aus dem Ticketverkauf sowie verbesserte Vermarktungsoptionen gestiegenen Kosten für Sicherheit und Hallenbetreiber gegenübergestanden, heißt es. Letztlich ausschlaggebend, doch die West Hall zu nutzen, dürfte jedoch gewesen sein, dass die Veranstalter fürchteten, mit einem Umzug die ausgelassene Stimmung bei der WM zu gefährden. "Wenn zu viele Plätze leer bleiben, geht die Atmosphäre verloren", hatte Hearn vor einem Jahr zu bedenken gegeben.



Auch ein anfänglich angestrebter Kompromiss, die Great Hall durch Umbaumaßnahmen auf 6000 oder 4500 zu verkleinern, ist damit vom Tisch. Ein Umzug im nächsten Jahr sei dennoch weiterhin ein Thema, erklärte die PDC in dem Zeitungsbericht.

+++ 11. Dezember: Taylor: "Kann die großen Turniere noch immer gewinnen" +++

Ab kommenden Donnerstag wird Darts-Legende Phil Taylor seine letzte Weltmeisterschaft bestreiten. Viele trauen dem 57-Jährigen bei seinem letzten Auftritt im Ally Pally erneut den großen Wurf zu - und auch Taylor selbst glaubt daran, sich die Krone seiner Sportart noch mal sichern zu können. "Ich kann die großen Turniere noch immer gewinnen, auch die WM", sagte "The Power" der Deutschen Presse-Agentur. Die an ihn von außen gerichtete Erwartungshaltung kann der 16-fach-Champion nicht verstehen: "Ich habe keinen Druck. Ich bin relaxed und werde es genießen", so Taylor, der am Freitag sein WM-Auftaktmatch gegen Landsmann Chris Dobey spielt und als klarer Favorit gilt.

+++ 7. Dezember: Max Hopp wünscht Phil Taylor Titel Nummer 17 +++

Deutschlands bester Darts-Spieler Max Hopp wird erstmals seit 2012 nicht an der WM in London teilnehmen, nachdem er die Quali verpasste. "Mittlerweile habe ich es verarbeitet. Es ist natürlich eine neue Situation, da ich die letzten Jahre immer mit von der Partie war. Ich habe es aber gut aufgenommen und komme gut damit klar", so Hopp, der statt selbst zu spielen, einige WM-Spiele für den übertragenden Sender Sport1 kommentieren wird.

Einen Wunsch-Sieger für das am kommenden Donnerstag (14. Dezember) startende Turnier hat der 21-Jährige zumindest: Demnach drückt er dem 16-maligen Champion Phil Taylor die Daumen, der seine letzte Weltmeisterschaft spielen wird. "Das würde, glaube ich, jeder von uns (wollen), dass er im Abschiedsjahr nochmal Weltmeister wird und so von der Bühne weichen kann", sagte der gebürtige Hesse. Taylor gehöre trotz seiner 57 Jahre noch immer zu den Titelfavoriten. "Man sieht aber auch durch das Alter, dass er über die Distanz nicht zwingend immer mit einem jungen fitten (Michael) van Gerwen, der voller Selbstbewusstsein steckt, mithalten kann", so Hopp.

Seinen beiden teilnehmenden Landsmännern, Kevin Münch und Martin Schindler, räumte Hopp "gute Chancen" ein, im Ally Pally zu überraschen.

+++ 5. Dezember: Verdacht auf Gallensteine: WM-Start von Peter Wright weiter unklar +++

Hinter dem Start von Mitfavorit Peter Wright bei der Darts-WM steht weiterhin ein Fragezeichen. Vor vier Tagen hatte die Ehefrau des Schotten via Twitter verbreitet, dass der 47-Jährige ins Krankenhaus musste, inzwischen aber wieder zuhause sei, um sich zu erholen. Einen genauen Grund für den Klinik-Aufenthalt nannte Joanne Wright damals nicht. Nun machten WM-Veranstalter der PDC in einer Mitteilung publik, dass bei Wright der Verdacht auf Gallensteine diagnostiziert worden sei.

"Snakebite" selbst, so der Spielername Wrights, ließ den Fans am Dienstag über seine Frau ausrichten, dass er sich wieder etwas besser fühle. Es stünden jedoch noch einige Tests bevor, hieß es auf Twitter. Ob Wright seine gesundheitlichen Probleme bis zu seinem ersten WM-Auftritt am 21. Dezember in den Griff bekommt, ist damit weiter unklar. Dann soll Wright eigentlich gegen den Brasilianer Diogo Portela ins wichtigste Turnier des Jahres starten.

Peter said to thank eveyone for your kind messgaes. He's feeling a bit better today. Got more test to be done but getting sleep now so that's a good thing to help recover. Thank you all. 🎯🎉🎄🏆🕺🐍 — Peter Wright (@snakebitewright) 5. Dezember 2017

+++ 5. Dezember: So viel Preisgeld können die Spieler abräumen +++

Der unverändert anhaltende Darts-Boom macht sich auch in den Preisgeldern bemerkbar, die bei der in neun Tagen beginnenden Weltmeisterschaft in London ausgezahlt werden. Insgesamt schüttet die veranstaltende Professional Darts Corporation (PDC) eigenen Angaben zufolge rund 1,8 Millionen britische Pfund (etwa 2 Millionen Euro) an die Spieler aus - noch einmal 150.000 Pfund mehr als im Vorjahr. Allein der Sieger darf sich demnach über ein Preisgeld von umgerechnet 450.000 Euro freuen, für den Vize-Weltmeister springen immerhin noch rund 190.000 Euro heraus.



Wie der Preisgeld-Pool genau aufgeteilt wird, erfahren Sie hier:

Sieger: 400.000 GBP (ca. 452.000 Euro)

Platz 2: 170.000 GBP (ca. 192.000 Euro)

Verlierer Halbfinale (2): je 85.000 GBP (ca. 96.000 Euro)

Verlierer Viertelfinale (4): je 40.000 GBP (ca. 45.000 Euro)

Verlierer Achtelfinale (8): je 27.000 GBP (ca. 30.000 Euro)

Verlierer Hauptrunde 2 (16): je 18.500 GBP (ca. 21.000 Euro)

Verlierer Hauptrunde 1 (32): je 11.000 GBP (ca. 12.500 Euro)

Verlierer Vorrunde (8): je 4500 GBP (ca. 5000 Euro)

Daneben können sich die Spieler beispielsweise durch einen "Neun-Darter" (501 Punkte mit neun Pfeilen) einen weiteren Bonus erspielen. Wie hoch dieser ausfällt, ist der PDC-Homepage nicht zu entnehmen.

+++ 1. Dezember: Sorge um Mitfavorit Peter Wright +++

Diese Nachricht dürfte Fans von Peter Wright gar nicht gefallen: Wie dessen Frau Joanne an diesem Freitag über den Twitter-Account des Schotten bekanntgab, musste sich "Snakebite" am Donnerstag in einem Krankenhaus behandeln lassen. "Es tut mir leid, mitteilen zu müssen, dass Peter gestern in ein Krankenhaus gebracht werden musste", schreibt sie. Er sei nun wieder zu Hause, könne derzeit "aber weder trainieren noch arbeiten, bis es ihm wieder gut geht", führte Jo Wright aus. Warum sich der Mitfavorit genau behandeln lassen musste, erklärte sie nicht.

I'm sorry 2 announce that Peter was rushed 2 hospital yesterday. He is now back home but unable 2 do any exhibitions or work untill he is well enough 2. We would both like 2 apologise 2 all fans who have bought tickets 2 see Snakebite in the run up to Xmas. @jowrighty8 🎯🎉🐍🎄🙁 — Peter Wright (@snakebitewright) 1. Dezember 2017

+++ 30. November: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Die 72 Teilnehmer der Darts-WM 2018 fest - darunter in Martin Schindler und Kevin Münch auch zwei Deutsche. In folgendem Artikel finden Sie alle Spieler in einer Übersicht aufgelistet:





+++ 28. November: Hopp verpasst WM-Qualifikation +++

Seit 2012 hat Max Hopp, Deutschlands Darts-Aushängeschild, jede WM mitgespielt. Bei den ab dem 14. Dezember stattfindenden Titelkämpfen in London wird der Idsteiner jedoch fehlen. Am Montag schied der 21-Jährige beim letzten Qualifikationsturnier vor der WM bereits in der Runde der letzten 128 gegen Stephen Burton mit 1:5 aus. Um sich noch für das Turnier zu qualifizieren, hätte Hopp unter die besten Drei kommen müssen.

Über die Weltrangliste qualifizierte sich damit kein deutscher Profi für London. Martin Schindler und Kevin Münch, die in der Rangliste hinter Hopp stehen, sicherten sich ihre Teilnahme auf anderem Weg und dürfen im Alexandra Palace mitspielen.

+++ 28. November: Schwere WM-Lose für Münch und Schindler +++

Die deutschen Darts-Spieler haben schwere WM-Lose erwischt und sind gleich zum Auftakt klare Außenseiter. Der Brandenburger Martin Schindler trifft in der ersten Runde auf den Australier Simon Whitlock, der an Position zehn gesetzt ist. Das ergab die Auslosung in London. Der zweite deutsche Teilnehmer, Kevin Münch, muss zunächst in der Vorrunde gegen den Russen Alexander Oreschkin bestehen. Gelingt ihm das, erwartet den Bochumer in der ersten Runde ein Duell mit Spitzenspieler Adrian Lewis aus England.

Rekord-Weltmeister Phil Taylor spielt zum Auftakt seines letzten WM-Turniers gegen seinen englischen Landsmann Chris Dobey. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen bekommt es in einem niederländischen Duell mit Christian Kist zu tun.

+++ 27. November: Taylor steht schwerer Weg ins Finale bevor +++

Phil "The Power" Taylor muss sich bei seiner letzten WM-Teilnahme auf einen schweren Weg ins Finale einstellen. Der 16-malige Champion aus England könnte in der dritten Runde bereits auf den langjährigen Spitzenspieler und Landsmann James Wade treffen, wie der Weltverband PDC mit der Veröffentlichung der Setzliste mitteilte. Im Viertelfinale winkt der Darts-Legende ein Duell mit dem zweimaligen schottischen Weltmeister Gary Anderson.

Die PDC legt über die Rangliste fest, wie die Spieler für das Turnier in London gesetzt werden. Taylor ist in dem Ranking derzeit Sechster und beendet nach der WM seine Karriere. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen kann ein Duell mit seinen drei härtesten Widersachern bis zum Endspiel vermeiden. Neben Taylor und Anderson wurde auch der Schotte Peter Wright in die untere Hälfte des Tableaus gesetzt.

+++ 19. November: Titelverteidiger Michael van Gerwen bereits in WM-Form +++

Der amtierende Darts-Weltmeister Michael van Gerwen hat wenige Wochen vor der WM in London ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz gesendet. Der Niederländer gewann am Sonntag zum dritten Mal in Folge den im britischen Wolverhampton ausgetragenen Grand Slam of Darts. Im Finale wies van Gerwen Konkurrent Peter Wright aus Schottland mit 16:12 die Schranken auf. "Es war kein einfaches Match, sondern hart umkämpft. Aber am Ende willst du unbedingt gewinnen und stemmst dich gegen die Niederlage", zitierte Sport1 "Mighty Mike" nach der Partie, die trotz des letztlich deutlichen Ausgangs lange Zeit völlig offen war. Neben dem Hattrick durfte sich van Gerwen zudem über ein Preisgeld in Höhe von 125.000 Euro freuen.

+++ 18. November: Kevin Münch als zweiter Deutscher bei Darts-WM 2018 dabei +++

Nach Martin Schindler ist auch Kevin Münch für die Mitte Dezember startende Darts-WM in London qualifiziert. Der 29-Jährige aus Herne löste sein Ticket durch einen deutlichen 10:3-Sieg über Dragutin Horvat (Deutschland) bei der Super League Darts in Mönchengladbach. Für Münch wird es der zweite Auftritt beim wichtigsten Event des Jahres sein, nachdem er 2012 erstmals dabei war. "Ich bin einfach nur glücklich. Am Ende habe ich richtig gut gespielt", sagte Münch gegenüber Sport1. Zur WM zu fahren bedeute ihm sehr viel, entsprechend hart wolle er nun für das Turnier trainieren.

Während sich Schindler über seine Weltranglistenposition für die WM qualifiziert hat, muss Deutschlands erfolgreichster Profi Max Hopp weiter um seine Teilnahme bangen. Der Idsteiner hatte auf eine Teilnahme in Mönchengladbach verzichtet und will sein Ticket für London am kommenden Wochenende bei einem internationalen Qualifikationsturnier lösen, heißt es bei Sport 1.

+++ 5. November: Phil Taylor kommt nach der WM noch mal nach Deutschland +++

Schon länger steht fest, dass für Darts-Legende Phil Taylor die kommende WM seine letzte sein wird. Deutsche Fans können sich jedoch freuen: Wie ProSieben bekanntgab, wird der 16-fache Weltmeister auch 2018 beim Prominenten-Turnier des Senders mit dabei sein. "The Power" wird demnach mit weiteren Profis der aktuellen Top Ten der PDC-Weltrangliste an dem am 6. Januar (ab 20.15 Uhr live auf ProSieben) in Düsseldorf stattfindenden Event teilnehmen.

Auch Tim Wiese wird bei der "Promi-Darts-WM" wieder die Pfeile fliegen lassen. Der Ex-Nationaltorwart hatte die Premierenveranstaltung 2017 an der Seite des amtierenden Weltmeisters Michael van Gerwen für sich entschieden.

+++ 22. Oktober: Peter Wright gewinnt German Darts Masters in Düsseldorf +++

Der Schotte Peter Wright hat durch einen Erfolg über Rekordweltmeister Phil Taylor das German Darts Masters in Düsseldorf gewonnen. Wright setzte sich am Samstagabend im Finale 11:4 gegen den Engländer durch, der nach der am Ende des Jahres beginnenden Weltmeisterschaft seine große Karriere beenden wird. Im Halbfinale hatte Wright den Niederländer Raymond van Barneveld 11:9 besiegt, Taylor schaltete James Wade mit 11:7 aus. Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden war wegen einer Knöchelverletzung aus ärztlichen Rat nicht zum Viertelfinale gegen Wade am Samstagnachmittag angetreten.