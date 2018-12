Kann Rob Cross seinen Titel verteidigen? Schlagen Michael van Gerwen oder Gary Anderson zum dritten Mal zu? Oder macht ein Außenseiter das Rennen? Die Darts-WM 2019 in London ist in vollem Gange. Seit dem 13. Dezember und noch bis zum 1. Januar des neuen Jahres kommen im berühmten Alexandra Palace wieder die besten Dartsspieler der Welt zusammen, um den neuen Weltmeister zu küren.

Anders als in den Vorjahren sind bei dem von der PDC (Professional Darts Corporation) veranstalteten Event nicht 72, sondern 96 Teilnehmer dabei - darunter in Lisa Ashton und Anastassija Dobromyslova erstmals auch zwei Frauen. Deutschland schickt ein Quartett ins Rennen. So sind neben dem bereits für die zweite Runde gesetzten Max Hopp auch Vize-Juniorenweltmeister Martin Schindler, Gabriel Clemens und Robert Marijanovic in London dabei.

Darts-WM 2019: Favoriten, Preisgeld und TV-Übertragung

Nachdem Engländer Rob Cross noch nicht wirklich überzeugen konnte, sehen ihn Experten in diesem Jahr nicht in der Lage, seinen überraschend gewonnen Titel zu verteidigen. Auch Michael van Gerwen (Niederlande), der die Szene zeitweise nach Belieben dominierte, letztes Jahr aber im Halbfinale Cross unterlag, müsste sich für seinen dritten Titel nach bislang durchwachsenen Saisonleistungen wohl noch steigern. Da der Schotte und Weltranglisten-Zweite Peter Wright ebenfalls Formschwächen zeigte, räumen viele dessen Landsmann Gary Anderson gute Chancen ein, den WM-Pokal, die Sid Waddell Trophy, zu holen. Es wäre der dritte Titel für den "Flying Scotsman", wie sich Anderson auf der Bühne nennt.

Insgesamt werden bei der Darts-WM 2019 2,5 Millionen Pfund (rund 2,8 Millionen Euro) Preisgeld ausgeschüttet. Für den Sieger gibt es 500.000 Pfund (ca. 560.000 Euro), für Platz zwei immerhin 200.000 Pfund (etwa 225.000 Euro).

In Deutschland können Darts-Fans sämtliche Sessions auf Sport1 oder beim Streamingdienst DAZN live verfolgen.

Der stern hält Sie in dieser Fotostrecke über die wichtigsten Infos, Ergebnisse und Geschichten rund um das WM-Turnier auf dem Laufenden.

