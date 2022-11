von Tim Schulze Der australische Basketballer Issac Humphries hat sich in einer Ansprache an sein Team Melbourne United als schwul geoutet. Humphries ist damit der einzige aktive Basketball-Profi einer großen Liga, der sich geoutet hat.

"Das hier wird wahrscheinlich das schwierigste Gespräch, das ich jemals in meinem Leben führen musste", sagt der australische Basketball-Profi Issac Humphries in dem Video, das er in den sozialen Medien geteilt hat und das seitdem millionenfach angeklickt worden ist. "Aber im Leben geht es darum, auch schwierige Dinge zu tun und von ihnen zu lernen und durch die harten Zeiten eine Veränderung zu erreichen", fährt er fort.

Humphries sitz auf einem Stuhl vor seinen Mannschaftskollegen von den Melbourne United und spricht knapp drei Minuten zu ihnen. Vor einigen Jahren sei er in einen "sehr dunklen Ort, sehr einsamen Ort" gefallen. "Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Der Hauptgrund, warum ich an diesem Punkt angekommen war, war das Ringen mit meiner Sexualität. Ich musste mir klar darüber werden, dass ich schwul bin. Ich hasste mich selbst deswegen. Ich war von mir selbst angewidert. Ich konnte mir nicht vorstellen, so eine Person im Basketball zu sein"

Issac Humphries kam in eine Community, die ihm Kraft gab

Doch dann geriet er in ein Umfeld, wo man sehr stolz und glücklich war und viel Spaß hatte. Zwischendurch kämpft Humphries in dem Video mit Tränen. "Das war ein Weckruf für mich" sagt er. Da habe er sich entschlossen, dass er sich nicht mehr verstecken und bei einem Wechsel zu einem neuen Team an die Öffentlichkeit gehen wolle. Humphries betrachtet Profi-Sportler als Vorbilder. Überall auf der Welt gebe es Menschen wie ihn, die sich verstecken, und für diese Menschen wolle er ein Vorbild sein. Man solle alles sein, was man will: "Du kannst ein großartiger Basketballspieler sein und schwul."

Am Ende seiner kleinen Ansprache gibt es von den Teamkollegen Applaus und viele Umarmungen. Sein Klub unterstützt den Profi bei seinem Coming-out und fand auf der Homepage viele lobende Worte. In einem längeren Artikel für den US-Sender CNN erläuterte Humphries seinen Werdegang ausführlicher und beschreibt, wie er zu seinem mutigen Entschluss kam, dem ein jahrelanger Kampf mit sich selbst vorausging.

Quelle: Twitter, CNN, "queer.de"