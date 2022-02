IOC-Präsident Thomas Bach auf der Pressekonferenz am Tag vor der Eröffnung der Pekinger Spiele

Während die wirtschaftlichen Effekte von Olympischen Winterspielen für die Gastgeberländer oft ein Nullsummenspiel darstellen, bedeuten sie für das Internationale Olympische Komitee einen regelrechten Geldregen.

Die Einnahmen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) durch Olympische Winterspiele haben bei den vergangenen drei Spielen die Milliardenmarke überschritten. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von IOC-Daten. Den Löwenanteil machen dabei die Einnahmen durch die Vergabe von TV-Rechten aus. Der Anteil der Einnahmen durch Ticketverkäufe liegt im betrachteten Zeitraum zwischen 9 und 16 Prozent. Zu den Einnahmequellen des IOC gehören außerdem auch die nationalen und internationalen Sponsoringprogramme. Sie machen im Zeitraum von 2013 bis 2016 laut IOC-Angaben 18 Prozent der Einnahmen aus (Ticketverkäufe nicht berücksichtigt). Da die Sponsoring-Einnahmen vom IOC nicht für einzelne Olympische Spiele ausgewiesen werden, konnten sie nicht in diese Infografik einfließen.

Die wirtschaftlichen Impulse Olympischer Spiele auf die Gastgeberländer sind hingegen überschaubar. So gibt es bei olympischen Winterspielen keine messbaren regionalen oder nationale Impulse auf die Gastgeberländer, bei olympischen Sommerspielen dagegen treten regionale Effekte auf – das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf steigt im Jahr des Events und im Jahr davor um rund drei bis vier Prozent. Dass Olympische Winterspiele keine messbaren Wachstumsimpulse aussenden, liegt laut Einschätzungen von Studienautor Dr. Matthias Firgo einerseits an der kleineren Dimension von Winterspielen und dem damit verbundenen geringeren unmittelbaren Aktivitätslevel und Werbewert im Vergleich zu Sommerspielen. Außerdem fänden Winterspiele während der touristischen Hauptsaison statt, in der Wintersportregionen meist ohnehin gut bis völlig ausgelastet seien.

Olympische Winterspiele werden in einem Vierjahresrhythmus ausgetragen und finden im Jahr 2022 in Peking statt. Vom 04. Bis 20. Februar 2022 werden sich wie zu jeden Spielen diverse Athletinnen und Athleten in verschiedenen Wettkämpfen messen. Die Winterspiele 2022 von Peking sind nach den Sommerspielen 2021 von Tokio die zweiten olympischen Spiele, die unter den Bedingungen einer nie dagewesenen, pandemischen Situation ausgetragen werden. Die Hauptstadt Chinas war schon 2008 Austragungsort der Olympischen Sommerspiele und verfügt daher bereits über eine bestehende Infrastruktur für die sportlichen Wettstreite.