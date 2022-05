Zum ersten Mal haben zwei Boxerinnen den Hauptkampf des Abends im altehrwürdigen Madison Square Garden bestritten. Es war ein würdiges Duell: Die Weltmeisterin aller vier großen Titel im Leichtgewicht trat an gegen eine Weltmeisterin, die neun Titel in sieben verschiedenen Gewichtsklassen gewonnen hat: die Irin Katie Taylor gegen die Puerto Ricanerin aus New York, Amada Serrano, die beiden besten Boxerinnen der Welt.

Vor 19.187 Zuschauern (ausverkauft) verteidigte Taylor die Titel der Verbände WBC, WBA, WBO und IBF im Leichtgewicht. Der Kampf war weitgehend ausgeglichen. "Ich musste alles raushauen", sagte Taylor. Sie siegte mit 2:1 der Punktrichterstimmen. In der fünften Runde ging sie sogar einmal zu Boden, kam aber wieder zurück.

Taylor ist nunmehr in 21 Profikämpfen unbesiegt, Serrano bringt es in 45 Kämpfen auf 42 Siege, davon endeten 30 durch K.o. Beide verabredeten noch im Ring einen Rückkampf.