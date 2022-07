Mit der berüchtigten Bergankunft in Alpe d'Huez hat die Tour de France ihre zwölfte von insgesamt 21 Etappen absolviert. Sportlich brachte der legendäre Anstieg keine Veränderungen. Der Däne Jonas Vingegaard vom niederländischen Team Jumbo-Visma verteidigte erfolgreich das Gelbe Trikot gegen seinen slowenischen Rivalen Tadej Pogacar. Dennoch ist Alpe d'Huez immer ein Spektakel. Die Bergetappe in den Hochalpen ist die prestigeträchtigste auf der Großen Schleife, auch wenn es steilere und schwerere Anstiege gibt. Neben der körperlichen Qual bei drei zu erklimmenden Gipfeln (Col du Calibier, Col de la Croix de Fer und Alpe d'Huez) gilt es, sich beim Schlussanstieg durch Horden von wildgewordenen Fans zu kämpfen, die die Piste säumen und den Fahrern gefährlich nah kommen. Alpe d'Huez steht sinnbildlich für die gesamte Tour, die höchste Anforderungen an Körper und Geist der Fahrer stellt. Die Tour bedeutet seit jeher Qual und Leiden. Zeit also, einen Blick auf die 109. Ausgabe Frankreich-Rundfahrt zu werfen.