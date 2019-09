Wieso sehen die Amerikaner ihre Helden so gerne gewinnen, während die Deutschen Freude an ihrem Fall empfinden? Dirk Nowitzki, Profi-Basketballer und deutsches Ausnahmetalent, hat bei den Dallas Mavericks in der NBA eine Weltkarriere hingelegt. Er kennt die Fanliebe beider Nationen und meint: "Die Deutschen erwarten Bescheidenheit. Wenn ein Spieler in den USA mit seinem fetten Ferrari zum Training fährt, heißt es: Toll, was der sich leisten kann. Der hat es geschafft. In Deutschland würde es heißen: Boah, was für ein Proll."

Seine eigenen Helden traf Nowitzki, der als einer der bedeutendsten Athleten der deutschen Sportgeschichte gilt, während der Arbeit: "Jahrelang himmele ich Barkley und Pippen an, die beiden hängen an der Wand in meinem Jugendzimmer zu Hause in Würzburg – und dann ist direkt mein zweites oder drittes NBA-Spiel gegen Houston, wo die beiden zu der Zeit unter Vertrag waren. Plötzlich stehen wir zusammen auf einem Feld. Das werde ich nie vergessen, das war wahnsinnig surreal."

Nowitzki-Interview im stern-EXTRA "Zeit für Helden"

Wie er darauf reagierte, weshalb er nie mit einem anderen Sportler die Schuhe tauschen würde und mit welchem Satz man sich an ihn erinnern sollte, erzählt Nowitzki im stern-Extra "Zeit für Helden". Das monothematische Sonderheft beschäftigt sich mit den Menschen, die uns aktuell begeistern, provozieren und Mut machen. 134 Helden hat der stern darin versammelt, darunter Berühmtheiten wie Klimaaktivistin Greta Thunberg und Udo Lindenberg. Sie sprechen, ebenso wie Dirk Nowitzki, über die Momente im Rampenlicht und die des Zweifels. Und sie stehen Seite an Seite mit stillen Alltagshelden, die Großes geleistet haben oder ihr gesamtes Leben in den Dienst einer guten Sache stellen.

Das Heft ist ab sofort am Kiosk erhältlich – und hier im Online-Shop.