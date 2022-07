Donald Trump beim Abschlag auf Bahn 14 seines Golf-Clubs in Bedminster, New Jersey. Der Ex-Präsident ist Gastgeber der umstrittenen saudischen Turinerserie.

Saudi-Arabiens alternative Turnierserie spaltet die Golf-Welt. Der Vorwurf: Der Folter-Staat betreibe "Sportswashing". Ex-Präsident und Golfer Donald Trump schert das nicht – ungeachtet möglicher Verwicklungen der Saudis in 9/11.

Eine umstrittene, neue Golf-Turnierserie, die von Saudi-Arabien finanziert wird und einen Keil in die Welt des Profi-Golfs getrieben hat, macht an diesem Wochenende Station auf dem Heimplatz von Donald Trump in New Jersey. Während dem Regime in Riad vorgeworfen wird, mit dem Wettbewerb angesichts möglicher Verwicklungen in die 9/11-Anschläge und den grausamen Mordes an dem Journalisten Jamal Kashoggi "Sportswashing" zu betreiben, zeigt der Ex-US-Präsident keine Berührungsängste. Er ist in seinem Trump National Golf Club in Bedminster Gastgeber des dritten Wettbewerbs der abtrünnigen LIV Golf Invitational Pro-Am. Und er lobt den "Goldrausch", den die Saudi-Liga unter den Spielern auslöse.

Im US-Sportsender ESPN begründete er, warum er die umstrittene neue Golfserie unterstützt. "Ich kenne diese Leute seit langer Zeit, sie sind schon lange Freunde von mir und sie haben in viele amerikanische Unternehmen investiert", sagte Trump. "Und mal ehrlich: Was sie für Golf tun, ist so großartig. Was sie für die Spieler tun, ist so großartig. Die Preisgelder werden in die Höhe schießen." Mit dem internationalen Golfverband PGA seien viele Spieler schon seit langem nicht mehr einverstanden, und nun hätten sie eine Alternative, sagte der Ex-Präsident, der als passionierter Golfer bekannt ist. Niemand hätte je gedacht, dass es einen solchen "Goldrausch" geben werden. Die Preisgelder könnten statt bei einer Million bei fünf, sechs, sieben oder gar acht Millionen Dollar liegen. "Eine Menge Geld", so der Immobilien-Millionär.

Donald Trump: "Keiner konnte bisher 9/11 auf den Grund gehen"

Angesprochen auf den heiklen Umstand, dass er als New Yorker saudi-arabische Geschäfte unterstützt, obwohl immer noch eine Verwicklung des Regimes in Riad in die Terror-Anschläge vom 9. November 2001 im Raum steht, antwortete Trump: "Niemand hat 9/11 bisher wirklich auf den Grund gehen können – unglücklicherweise." Er verurteilte die "Wahnsinnigen", die das "unserer Stadt, unserem Land, der Welt" angetan hätten.

"Aber ich kann sagen", lenkte Trump die Aufmerksamkeit von dem heiklen Thema weg, "dass wirklich tolle Leute heute hier sind und wir werden eine Menge Spaß haben, wir werden feiern und Geld wird an wohltätige Zwecke gehen, eine Menge Geld wird an wohltätige Zwecke gehen." Dann lobt er nochmal das Golfturnier und die saudische Serie: "Hier sind wirklich die besten Spieler der Welt, viele der besten Spieler der Welt, und vielleicht werden sie schon bald alle haben."

Quellen: ESPN; "Marca"