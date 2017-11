Allen Wrestling-Fans ist Eddy Steinblock mit Sicherheit ein Begriff. Auch in Tom Gerhardts Film "Voll normaaal" hatte Steinblock einen Auftritt als Zuhälter Jupp. Der Kult-Wrestler verstarb in der Nacht zum Donnerstag. Das berichtet "Kreiszeitung.de". Am Freitag sollte er unter dem Motto "The Final Chapter" in Bremen zum letzten Mal in den Wrestling-Ring steigen.





EPW trauert um Eddy Steinblock



Der geplante Kampf gegen den US-Amerikaner "The Vampire Warrior" im Aladin in Bremen sollte der Abschluss der 30-jährigen Karriere von Eddy Steinblock werden.Der Europäische Wrestling Verband (EPW) aüßerte sich via Facebook bestürzt über den Tod. Der gebürtige Bremer begann seine Wrestling-Karriere 1982 unter dem Pseudonym "The Big German". Neben der Komödie "voll normaaal" war Steinblock auch in wenigen anderen Fernseh-und Filmproduktionen zu sehen.