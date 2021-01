Der vierte WM-Titel ist für die DHB-Handballer im Moment kein Thema, dennoch gehört Deutschland zu den großen Handball-Nationen. Ein Blick auf die Zahlen vor dem entscheidenden Spiel gegen Spanien.

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft sieht es bei der Weltmeisterschaft in Ägypten nicht so gut aus. Am Abend im Spiel gegen Europameister Spanien (20.30 Uhr, live im ZDF) geht es bereits um alles. Verlieren die Deutschen wie zuletzt gegen Ungarn in der Gruppenphase, dürfte das Viertelfinale in weite Ferne rücken. Danach stehen noch die Partien gegen die starken Polen an und gegen Brasilien, ebenfalls ein ernstzunehmender Gegner.

An einen vierten WM-Titel hat vor dem Turnier niemand geglaubt, aber das Verpassen des Viertelfinales wäre für die Handball-Nation Deutschland dennoch eine Schmach. Mit drei Titeln gehört sie zu den erfolgreichsten Teams der Welt.

Ein Land ist unangefochten am erfolgreichsten: Die französische Nationalmannschaft der Herren ist seit Beginn des zweiten Weltkriegs das Team mit den meisten Titeln.. Sechs Mal dominierten die Franzosen die anfangs noch auf offenem Feld ausgetragene Weltmeisterschaft - vier der sechs Siege haben sie innerhalb der letzten zwölf Jahre erlangt.

Wie die Statista-Grafik zeigt, teilen sich Schweden und Rumänien den zweiten Platz - wobei deren Erfolge schon einige Zeit zurückliegen. Beide Mannschaften waren vor allem in den 1950er bis 70er-Jahren maßgebend. Deutschland konnte bisher drei Weltmeistertitel gewinnen, zuletzt im Jahr 2007 bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Beim letzten Weltmeister-Turnier 2019 konnte sich das dänische Handball-Nationalteam um Welthandballer Mikkel Hansen durchsetzen und das erste Mal in ihrer Geschichte den Pokal in die Höhe strecken.