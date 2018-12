Auf das Spiel achtet bei diesem Match niemand mehr. Die Fans warten nur auf das erste Tor. Dann bricht ein buchstäblicher Kuscheltier-Regen über Spieler und Eisfläche her. Beim alljährlichen "Teddy Bear Toss" werden Stoff- und Plüschtiere gesammelt um dann in der Weihnachtszeit an wohltätige Organisationen gespendet zu werden. Nebenbei wird unter den Mannschaften der American Hockey League auch noch der Rekordhalter mit den meisten geworfenen Tieren ermittelt. Diesen Titel dürfen ab sofort die Hershey Bears in Anspruch nehmen, 34.798 Teddybären, Schmuseponies und anderlei Kuschelgut landete auf dem Eis. Eine deutliche Steigerung des bisherigen Rekords von 28.815. Dass ihre Mannschaft die Binghamton Devils im Anschluss noch mit 6:3 schlugen, dürfte die Feierlichkeiten des Fans noch verlängert haben.