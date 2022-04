Der Eishockey-Weltverband bleibt konsequent und hat die Weltmeisterschaft im Jahr 2023 in Russland abgesagt. Schon in diesem Jahr dürfen keine internationalen Spiele und Turniere stattfinden.

Der Eishockey-Weltverband hat Russland die in St. Petersburg geplante Weltmeisterschaft 2023 entzogen. Dieser vom IIHF-Council beschlossene Schritt erfolge "wegen der Sorge um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller teilnehmenden Spieler, Offiziellen, der Medien und Fans", hieß es in einer Mitteilung der IIHF vom Dienstag.

Ersatzausrichter wird noch bestimmt

Über einen Ersatzausrichter für die russische Metropole will der Weltverband auf seinem Jahreskongress Ende Mai in Tampere entscheiden. Die WM 2022 findet vom 13. bis 29. Mai in Finnland statt. Für das laufende Jahr hatte die IIHF bereits alle in Russland geplanten Veranstaltungen gestrichen und auch die Nationalteams Russlands und des russischen Verbündeten Belarus vom bevorstehenden WM-Turnier ausgeschlossen.

Das Aus für die WM dürfte Russland treffen, weil Eishockey zu den beliebtesten Sportarten des Landes gilt. Präsident Wladimir Putin ist selbst großer Fan und lässt sich gern im Eishockey-Dress ablichten.