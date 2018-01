Gunda Niemann-Stirnemann, 1966 in Sondershausen geboren, kam erst mit 17 zum Eisschnelllauf. Sechs Jahre später wurde sie erstmals Europameisterin. Insgesamt gewann sie 8 EM- und 19 WM-Titel, 8 Olympiamedaillen (Foto: 1998 in Nagano beim Sieg über 3000 Meter) und stellte 19 Weltrekorde auf. 1999 wurde sie zur Eisschnellläuferin des Jahrhunderts gewählt. 2005 beendete sie ihre Karriere, heute arbeitet sie als Trainerin am Stützpunkt in Erfurt. Sie ist mit dem Physiotherapeuten Oliver Stirnemann verheiratet.