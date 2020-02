180 Meter unter Eis, ohne Atemgerät, mit einem Atemzug - Weltrekord für den Apnoetaucher Alexey Molchanov in Russland. Fast drei Minuten musste er dazu die Luft anhalten. Für den Tauchgang hatten Helfer einen See in Moskau vorbereitet. Löcher in der Eisdecke und Taucher mit Atemgeräten sorgten für die nötige Sicherheit.