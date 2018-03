Den kann man mal so machen… Dieser unglaubliche Elfmeter wurde in Mexiko aufgenommen - der ehemalige Fußballprofi Vicente Omar zeigt sein Können am Punkt… Kein Wunder das die Anwesenden Zuschauer aus dem Häuschen sind. Anstatt den Ball direkt zu schießen - täuscht er einen Schuss an - dreht sich um 180 Grad und schießt den Ball mit der Hacke an den schon am bodenliegenden Torwart vorbei. Ein Sahnetreffer der für mächtig Gelächter sorgt…