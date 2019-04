Vor drei Monaten kam der Fußball-Profi Emiliano Sala bei einem Flugzeugunstürz ums Leben (der stern berichtete). Nun ist auch sein Vater, Horacio Sala, gestorben. Wie der Bürgermeister seines Heimatortes bestätigte, erlitt der 58-Jährige einen Herzinfarkt. Zuvor hatten britische und argentinische Medien über den Tod des Argentiniers berichtet.

"Er ist nie darüber hinweggekommen, was mit Emiliano Sala passiert ist"

"Er ist nie darüber hinweggekommen, was mit Emiliano passiert ist", wird der Bürgermeister Julio Müller zitiert. Berichten zufolge verstarb der Lkw-Fahrer im Schlaf, Sanitäter hätten am Morgen nur noch seinen Tod feststellen können. Er hinterlässt Ehefrau Mercedes und Tochter Romina.

Sein Sohn, Emiliano Sala, hatte am 21. Januar von Frankreich aus zu seinem neuen Verein Cardiff City nach Wales fliegen wollen. Über dem Ärmelkanal verschwand die Propellermaschine des zuvor für den FC Nantes aktiven Fußballers und seines Piloten plötzlich von den Radarschirmen. In der nach fast zweiwöchiger Suche am Meeresgrund georteten Maschine wurde schließlich die Leiche des 28-Jährigen entdeckt.