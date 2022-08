Über 4700 Athletinnen und Athleten treten an, insgesamt werden 177 Goldmedaillen vergeben: Die European Championships werden nach 2018 zum zweiten Mal ausgetragen. Genau genommen handelt es sich um Europameisterschaften in neun verschiedenen Sportarten, die einfach gleichzeitig an einem Ort stattfinden. Ziel ist es unter anderem, Disziplinen wie Leichtathletik, dem Klettern oder Triathlon mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen und Werbung für künftige Olympiabewerbungen zu machen – auch und gerade den Deutschen, die Olympischen Spielen im eigenen Lande bekanntermaßen skeptisch gegenüberstehen.

Siebenmal sind deutsche Bewerbungen seit 1986 ohne Erfolg geblieben, auch weil die Bürger dagegen waren – etwa beim Bemühen um die Winterspiele für 2022 mit München und um die Sommerspiele für 2024 mit Hamburg. Der letzte Versuch der Rhein-Ruhr-Initiative für 2032 scheiterte ebenfalls. Die kommenden Sommerspiele finden 2024 in Paris, 2028 in Los Angeles und 2032 im australischen Brisbane statt. Nächste Winter-Gastgeber sind 2026 Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Für München bedeuten die European Championships das größte Sportereignis seit den Olympischen Spielen 1972 und selbstverständlich werden die Leichtathletik-Wettbewerbe im Olympiastadion ausgetragen.