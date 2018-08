Es ist auch eine Kampfansage an "König Fußball": Vom 2. bis 12. August 2018 finden erstmals die European Championships statt. Das in Berlin und im schottischen Glasgow ausgetragene Multi-Event bündelt die Kontinentalmeisterschaften in sieben Sportarten zu einer Art Mini-Olympia - und soll so möglichst viele Zuschauer vor den Fernseher locken. Während in Berlin die EM-Titel in der Leichtathletik vergeben werden, finden die Wettkämpfe im Schwimmen, Turnen, Radsport, Triathlon, Rudern und Golf in Glasgow und Umgebung statt.

ARD und ZDF berichten im Wechsel rund 100 Stunden im Free-TV sowie in bis zu drei parallel laufenden Livestreams von den European Championships. Daneben sind die Titelkämpfe auch auf Eurosport und im Eurosport Player zu sehen.

Welche der insgesamt 188 Medaillenentscheidungen wann ansteht und wo Sie den Kampf um Edelmetall live mitverfolgen können, erfahren Sie hier:

Die Sportarten samt Wettkampftagen im Überblick:

Rudern (2. bis 5. August)

Radsport (2. bis 12. August)

Turnen (2. bis 12. August)

Schwimmen (3. bis 12. August)

Leichtathletik (6. bis 12. August)

Golf (8. bis 12. August)

Triathlon (9. bis 11. August)

European Championships 2018: alle Entscheidungen und TV-Zeiten

Donnerstag, 2. August

Wer überträgt?

ZDF-Livestream (ec2018.zdf.de); Eurosport und Eurosport Player

Entscheidungen:

-

Weitere Wettkämpfe:

Rudern

10.30 Uhr: Vor- und Hoffnungsläufe, Frauen/Männer

Turnen

11.00 Uhr: Qualifikation, Frauen

20.00 Uhr: Qualifikation, deutsche Riege Frauen

Radsport

19.30 Uhr: Qualifikation 4000m Mannschaftsverfolgung, Frauen

20.37 Uhr: Qualifikation 4000m Mannschaftsverfolgung, Männer

Freitag, 3. August

Wer überträgt?

ZDF (ab 17.05 Uhr), ZDF-Livestream, Eurosport, Eurosport Player

Entscheidungen:

Synchronschwimmen

14.00 Uhr Duett (Technische Kür), Frauen

15.45 Uhr: Duett (Technische Kür), Mixed

Schwimmen

18.00 Uhr: 400m Lagen, Frauen

18.09 Uhr: 400m Freistil, Männer

19.01 Uhr: 4x100m Freistil, Frauen

19.10 Uhr: 4x100m Freistil, Männer

Radsport

19.30 Uhr: 4000m Mannschaftsverfolgung, Männer

19.45 Uhr: 4000m Mannschaftsverfolgung, Frauen

20.00 Uhr: Scratch, Männer

21.05 Uhr: Teamsprint, Frauen

22.22 Uhr: Teamsprint, Männer

Weitere Wettkämpfe:

Synchronschwimmen

10.00 Uhr: Vorkämpfe, Team

Schwimmen

10.30 Uhr: Vorläufe, Frauen/Männer

Rudern

10.30 Uhr: Hoffnungs- und Finalläufe, Frauen/Männer

Radsport

14.45 Uhr: Vorrunden (Bahn), Frauen/Männer

Samstag, 4. August

Wer überträgt?

ARD (ab 9.55 Uhr), ARD-Livestream, Eurosport, Eurosport Player

Entscheidungen:

Rudern

12.02 Uhr: Lgw. Doppelvierer, Männer

12.15 Uhr: Zweier ohne Steuerfrau, Frauen

12.30 Uhr: Zweier ohne Steuermann, Männer

12.45 Uhr: Vierer ohne Steuermann, Frauen

13.00 Uhr: Vierer ohne Steuermann, Männer

13.15 Uhr: Doppelvierer, Frauen

13.30 Uhr: Doppelvierer, Männer

13.45 Uhr: Doppelzweier, Frauen

14.00 Uhr: Achter mit Steuerfrau, Frauen

Turnen

14.00 Uhr: Mannschaft Frauen

Synchronschwimmen

14.30 Uhr: Gruppe (Freie Kür), Frauen

Radsport

15.55 Uhr: 1000m Zeitfahren, Männer

16.54 Uhr: Punktefahren, Frauen

Schwimmen

17.13 Uhr: 100m Brust, Männer

18.00 Uhr: 800m Freistil, Frauen

18.18 Uhr: 100m Schmetterling, Frauen

19.18 Uhr: 50m Rücken, Männer

19.23 Uhr: 50m Freistil, Frauen

19.28 Uhr: 4x200m Freistil, Mixed

Radsport

20.42 Uhr: 3000m Einzelverfolgung, Frauen

21.01 Uhr: Omnium (Punkterennen), Männer

Weitere Wettkämpfe:

Radsport

10.00 Uhr: Qualifikation (Bahn), Frauen/Männer

Synchronschwimmen

10.00 Uhr: Vorkämpfe, Duett

Rudern

10.00 Uhr: Finalläufe, Frauen/Männer

Schwimmen

10.30 Uhr: Vorläufe, Frauen/Männer

Sonntag, 5. August

Wer überträgt?

ZDF (ab 13.05 Uhr), ZDF-Livestream, Eurosport, Eurosport Player

Entscheidungen:

Rudern

12.02 Uhr: Lgw. Einer, Frauen

12.15 Uhr: Lgw. Einer, Männer

12.30 Uhr: Lgw. Doppelzweier, Männer

12.45 Uhr: Einer, Frauen

13.00 Uhr: Einer, Männer

13.15 Uhr: Lgw. Doppelzweier, Frauen

13.30 Uhr: Lgw. Doppelzweier, Männer

13.45 Uhr: Achter mit Steuermann, Männer

Radsport

12.51 Uhr: Ausscheidungsfahren, Frauen

13.30 Uhr: Straßenrennen, Frauen

20.09 Uhr: 4000m Einzelverfolgung, Männer

20.44 Uhr: 40km Punktefahren, Männer

21.36 Uhr: Sprint, Frauen

Synchronschwimmen

14.30 Uhr: Kombination

Turnen

15.30 Uhr: Sprung und Stufenbarren, Frauen

17.00 Uhr: Boden und Schwebebalken, Frauen

Schwimmen

18.00 Uhr: 1500m Freistil, Männer

18.20 Uhr: 100m Freistil, Männer

18.25 Uhr: 100m Brust, Frauen

19.21 Uhr: 50m Rücken, Frauen

19.45 Uhr: 200m Schmetterling, Männer

19.52 Uhr: 4x200 m Freistil, Männer

Weitere Wettkämpfe:

Radsport

10.00 Uhr: Qualifikation (Bahn), Männer

Schwimmen

10.30 Uhr: Vorläufe, Frauen/Männer

Rudern

10.45 Uhr: Finalläufe, Frauen/Männer

Montag, 6. August

Wer überträgt?

ARD (ab 10.30 Uhr), ARD-Livestream, Eurosport, Eurosport Player

Entscheidungen:

Synchronschwimmen

10.00 Uhr: Solo, Technische Kür

14.30 Uhr: Gruppe, Technische Kür

Wasserspringen

13.00 Uhr: Teamspringen, Mixed

Radsport

15.44 Uhr: Madison, Männer

20.18 Uhr: Sprint, Männer

20.26 Uhr: 500m Zeitfahren, Frauen

21.06 Uhr: Omnium (Punkterennen), Frauen

Schwimmen

18.00 Uhr: 200m Schmetterling, Frauen

18.07 Uhr: 100m Rücken, Männer

19.02 Uhr: 200m Freistil, Frauen

19.08 Uhr: 200m Brust, Männer

19.15 Uhr: 200m Lagen, Männer

19.22 Uhr: 4x100 m Lagen, Mixed

Weitere Wettkämpfe:

Schwimmen

10.30 Uhr: Vorläufe, Frauen/Männer

Radsport

12.00 Uhr: Qualifikation (Bahn), Frauen/Männer

Leichtathletik

16.05 Uhr: Vorkämpfe, Frauen/Männer

Dienstag, 7. August

Wer überträgt?

ZDF (ab 9.05 Uhr), ZDF-Livestream, Eurosport, Eurosport Player

Entscheidungen:

Leichtathletik

08.35 Uhr: 50km Gehen, Männer und Frauen

18.45 Uhr: Hammerwurf, Männer

20.20 Uhr: 10.000m, Männer

20.33 Uhr: Kugelstoß, Männer

21.30 Uhr: 100m, Frauen

21.50 Uhr: 100m, Männer

Synchronschwimmen

10.00 Uhr: Duett (Freie Kür)

11.10 Uhr: Duett (Freie Kür), Mixed

14.00 Uhr: Solo (Freie Kür)

Radsport

10.30 Uhr: Cross-Country, Frauen

13.31 Uhr: Ausscheidungsfahren, Männer

14.16 Uhr: Madison, Frauen

14.56 Uhr: Keirin, Frauen

15.16 Uhr: Keirin, Männer

15.30 Uhr: Cross-Country, Männer

Wasserspringen

14.30 Uhr: Synchronspringen 10m, Frauen

15.40 Uhr: Kunstspringen 1m, Männer

Schwimmen

17.30 Uhr: 1500 m Freistil, Frauen

17.50 Uhr: 50 m Schmetterling, Männer

17.55 Uhr: 100 m Rücken, Frauen

18.25 Uhr: 200 m Brust, Frauen

18.32 Uhr: 200 m Freistil, Männer

18.49 Uhr: 4 x 200 m Freistil, Frauen

Weitere Wettkämpfe:

Leichtathletik

09.30 Uhr: Vorkämpfe, Frauen/Männer

Schwimmen

10.00 Uhr: Vorläufe, Frauen/Männer

Wasserspringen

10.30 Uhr: Vorkämpfe, Männer

Radsport

12.00 Uhr: Vorrunden (Bahn), Frauen/Männer

Mittwoch, 8. August

Wer überträgt?

ARD (ab 9.00 Uhr), ARD-Livestream, Eurosport, Eurosport Player

Entscheidungen:

Radsport

10.00 Uhr: Einzelzeitfahren, Männer

14.00 Uhr: Einzelzeitfahren, Frauen

Schwimmen

10.30 Uhr: 5km Freiwasser, Frauen

12.00 Uhr: 5km Freiwasser, Männer

17.30 Uhr: 800m Freistil, Männer

17.43 Uhr: 100m Freistil, Frauen

17.48 Uhr: 50m Brust, Männer

18.32 Uhr: 200m Rücken, Männer

18.39 Uhr: 200m Lagen, Frauen

18.45 Uhr: 4x100m Freistil, Mixed

Wasserspringen

14.30 Uhr: Synchronspringen 3m, Mixed

15.40 Uhr: Turmspringen 10m, Frauen

Leichtathletik

19.40 Uhr: Weitsprung, Männer

20.09 Uhr: Kugelstoß, Frauen

20.20 Uhr: Diskuswurf, Männer

20.40 Uhr: 10.000m, Frauen

21.35 Uhr: Zehnkampf, Männer

Weitere Wettkämpfe:

Golf

09.00 Uhr: Match Play, Frauen/Männer, 1. Runde

Leichtathletik

09.35 Uhr: Vorkämpfe, Frauen/Männer

Schwimmen

10.00 Uhr: Vorläufe, Frauen/Männer

Wasserspringen

10.30 Uhr: Vorkämpfe, Frauen

Donnerstag, 9. August

Wer überträgt?

ZDF (ab 9.45 Uhr), ZDF-Livestream, Eurosport, Eurosport Player

Entscheidungen:

Schwimmen

10.30 Uhr: 10km, Freiwasser Frauen

13.30 Uhr: 10km Freiwasser, Männer

17.45 Uhr: 50m Schmetterling, Frauen

17.50 Uhr: 50m Freistil, Männer

17.55 Uhr: 50m Brust, Frauen

18.00 Uhr: 100m Schmetterling, Männer

18.20 Uhr: 200m Rücken, Frauen

18.27 Uhr: 400m Lagen, Männer

18.50 Uhr: 400m Freistil, Frauen

18.58 Uhr: 4x100m Lagen, Männer

19.07 Uhr: 4x100m Lagen, Frauen

Triathlon

14.30 Uhr: Olympische Distanz, Frauen

Wasserspringen

14.30 Uhr: Synchronspringen 10m, Männer

16.00 Uhr: Kunstspringen 3m, Männer

Leichtathletik

19.20 Uhr: Stabhochsprung, Frauen

19.25 Uhr: 100m Hürden, Frauen

20.15 Uhr: 400m Hürden, Männer

20.22 Uhr: Speerwurf, Männer

21.00 Uhr: 200m, Männer

21.20 Uhr: 3000m Hindernis, Männer

Weitere Wettkämpfe:

Golf

09.00 Uhr: Match Play, Frauen/Männer, 2. Runde

Leichtathletik

09.30 Uhr: Vorkämpfe, Frauen/Männer

Schwimmen

10.00 Uhr: Vorläufe, Frauen/Männer

Wasserspringen

10.30 Uhr: Vorkämpfe, Männer

Turnen

11.00 Uhr: Qualifikation, Männer

19.30 Uhr: Qualifikation, dt. Riege Männer

Freitag, 10. August

Wer überträgt?

ARD (ab 10.45 Uhr), ARD-Livestream, Eurosport, Eurosport Player

Entscheidungen:

Wasserspringen

14.30 Uhr: Synchronspringen 3m, Männer

16.00 Uhr: Kunstspringen 1m, Frauen

Triathlon

17.00 Uhr: Olympische Distanz, Männer

Leichtathletik

19.22 Uhr: Hochsprung, Frauen

20.07 Uhr: Dreisprung, Frauen

20.20 Uhr: Siebenkampf, Frauen

20.25 Uhr: Speerwurf, Frauen

20.50 Uhr: 400m Hürden, Frauen

21.05 Uhr: 400m, Männer

21.20 Uhr: 800m, Frauen

21.35 Uhr: 110m Hürden, Männer

21.50 Uhr: 1500m, Männer

Weitere Wettkämpfe:

Golf

09.00 Uhr: Match Play, Frauen/Männer, 3. Runde

Leichtathletik

10.00 Uhr: Vorkämpfe, Frauen/Männer

Wasserspringen

10.30 Uhr: Vorkämpfe, Frauen

Radsport

13.00 Uhr: BMX, Frauen/Männer

Samstag, 11. August

Wer überträgt?

ZDF (ab 9.00 Uhr), ZDF-Livestream, Eurosport, Eurosport Player

Entscheidungen:

Leichtathletik

09.05 Uhr: 20km Gehen, Frauen

10.55 Uhr: 20km Gehen, Männer

20.00 Uhr: Hochsprung, Männer

20.05 Uhr: Weitsprung, Frauen

20.12 Uhr: 400m, Frauen

20.20 Uhr: Diskuswurf, Frauen

20.30 Uhr: 800m, Männer

20.45 Uhr: 200m, Frauen

20.55 Uhr: 5000m, Männer

21.30 Uhr: 4x400 m, Männer

21.50 Uhr: 4x400 m, Frauen

Schwimmen

12.00 Uhr: 5km Freiwasser, Mixed

Golf

12.40 Uhr: Foursomes, Mixed

Radsport

13.30 Uhr: BMX, Männer

13.40 Uhr: BMX, Frauen

Turnen

14.00 Uhr: Mannschaft, Männer

Wasserspringen

16.30 Uhr: Synchronspringen 10m, Mixed

18.00 Uhr: Kunstspringen 3m, Frauen

Triathlon

18.35 Uhr: Staffel, Mixed

Weitere Wettkämpfe:

Wasserspringen

10.30 Uhr: Vorkämpfe, Frauen

Sonntag, 12. August

Wer überträgt?

ARD (ab 12.05 Uhr), ARD-Livestream, Eurosport, Eurosport Player

Entscheidungen:

Leichtathletik

09.05 Uhr: Marathon, Frauen

10.00 Uhr: Marathon, Männer

19.10 Uhr: Stabhochsprung, Männer

19.30 Uhr: Hammerwurf, Frauen

19.55 Uhr: Dreisprung, Männer

20.00 Uhr: 1500m, Frauen

20.15 Uhr: 5000m, Frauen

20.55 Uhr: 3000m Hindernis, Frauen

21.20 Uhr: 4x100 m, Frauen

21.35 Uhr: 4x100 m, Männer

Golf

13.45 Uhr: Match Play, Frauen

14.30 Uhr: Match Play, Männer

Schwimmen

10.00 Uhr: 25km Freiwasser, Frauen/Männer

Radsport

11.30 Uhr: Straßenrennen, Männer

Wasserspringen

13.30 Uhr: Synchronspringen 3m, Frauen

14.40 Uhr: Turmspringen 10m, Männer

Turnen

15.30 Uhr: Boden, Männer

16.00 Uhr: Pauschenpferd, Männer

16.45 Uhr: Ringe, Männer

17.15 Uhr: Sprung, Männer

18.00 Uhr: Barren, Männer

18.30 Uhr: Reck, Männer

Weitere Wettkämpfe:

Golf

08.30 Uhr: Matchplay (Halbfinale), Frauen/Männer

Wasserspringen