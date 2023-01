Peyton Hillis während seiner aktiven Zeit im Trikot der New York Giants (Foto von 2013). 2015 beendete er seine Karriere in der NFL.

von Eugen Epp Der ehemalige Football-Spieler Peyton Hillis soll seine Kinder vor dem Ertrinken bewahrt haben. Er selbst befindet sich allerdings auf der Intensivstation.

Bei einem Badeunfall in Florida gerieten die Kinder von Peyton Hillis in Not, doch der frühere NFL-Star rettete sie laut Berichten von US-Medien mit mutigem Einsatz vor dem Ertrinken. Dabei soll er aber selbst schwere Verletzungen erlitten haben. Hillis habe das Bewusstsein verloren und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen werden, wo er auf der Intensivstation versorgt wurde, berichtet der lokale Fernsehsender KNWA aus Hillis' Heimat Arkansas.

Ein Onkel des früheren Football-Spielers gab allerdings auf Facebook leichte Entwarnung. Hillis habe zwar immer noch Probleme mit den Lungen und den Nieren, nach Angaben der Ärzte gehe es ihm aber mittlerweile etwas besser, hieß es in dem Beitrag. Dennoch befinde sich der 36-Jährige nach wie vor auf der Intensivstation. Seine Kinder wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Peyton Hillis musste Karriere früh beenden

Laut US-Medien, die sich auf Berichte der Rettungskräfte beziehen, wurde Hillis von zwei Rettungsschwimmern und einem Feuerwehrmann aus dem Wasser gezogen. Er habe insgesamt vier Menschen geholfen, die allesamt in Sicherheit gewesen seien, als die Rettungskräfte eintrafen.

Ehemalige und aktuelle Football-Spieler übermittelten über Social Media ihre Genesungswünsche für Hillis und drückten ihre Bewunderung aus. "Was für ein Held er ist", twitterte Ex-NFL-Profi und ESPN-Experte Ryan Clark. "Er hat sein Leben für seine Babys riskiert. Ich hoffe, er findet einen Weg zurück zu seiner Familie. Er hat es verdient, sie aufwachsen zu sehen."

Peyton Hillis begann seine NFL-Karriere 2008 bei den Denver Broncos und spielte für die Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Tampa Bay Bucaneers sowie die New York Giants. 2015 musste der Running Back nach mehreren Gehirnerschütterungen seine Laufbahn im Alter von 29 Jahren aus gesundheitlichen Gründen beenden.

