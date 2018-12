In hohem Alter noch hoch in den Wolken. Die 102-jährige Australierin Irene O'Shea begibt sich schon zum zweiten Mal auf eine Höhe von über viertausend Meter über dem Meeresspiegel. Obwohl sie den Skydiving Ausflug mit ihrer Anleiterin Jed Smith zu genießen scheint, geht es der Seniorin nicht nur darum die Aussicht über Langhorne Creek in Süd-Australien zu genießen. Sie erhofft sich Spenden für den Australischen Verein für Motoneuronen-Erkrankungen, Motor Neurone Disease Association of South Australia. O'Shea hat ihre Tocher vor einigen Jahren an eine derartige Krankheit verloren. Laut der Skydiving Anbieter ist O'Shea nun die älteste Skydiverin der Welt.