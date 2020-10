View this post on Instagram

Ich habe vor einigen Monaten beschlossen meine aktive Fechtkarriere zu beenden und heute möchte ich das auch der Öffentlichkeit mitteilen. Die Sportfördergruppe der Bundeswehr hat mich viele Jahre auf meinem Weg begleitet und unterstützt. Vielen Dank dafür! Ich hatte zwei besondere Menschen als Vorgesetzte während dieser Zeit. Vielen Dank an meinen früheren Chef und einen wunderbaren, sportbegeisterten Menschen Stefan Kainath für all die Jahre Unterstützung. Und einen besonderen Dank möchte ich meinem früheren, und aktuellen Leiter der Sportfördergruppe Mainz, Oberstabsfeldwebel Marc Peter aussprechen. Einen wertvolleren Chef kann man sich als Sportler nicht vorstellen. Er tut alles, einfach alles was in seiner Macht steht, um uns Sportlern den Rücken frei zu halten und uns in allen Situationen bestmöglich zu unterstützen. Vielen Dank an den besten Chef und einen noch besseren Menschen 🙏❤️ #Fechten #Bundeswehr #spofö #sportfördergruppe #sportfördergruppebundeswehr #deutschesportler