Felix Neureuther zeigt seine fünfjährige Tochter beim Skifahren – sie fährt schon wie ein Profi

von Tibor Martini Wohl in kaum einer anderen Familie sind die guten Gene fürs Skifahren so weit verbreitet wie bei den Neureuthers. Das zeigt nun auch die kleine Tochter von Felix Neureuther – und fährt besser als so mancher Hobbysportler.

Wer den Namen Neureuther hört, denkt wahrscheinlich sofort an Wintersport und Skifahren. Felix Neureuther zeigt nun, dass das auch in der dritten Generation weiterhin der Fall ist: In einem Video auf Instagram teilte der ehemalige Skirennläufer und Goldmedaillen-Gewinner nun Aufnahmen seiner fünfjährigen Tochter – und die können sich durchaus sehen lassen.

In dem kurzen Video ist Matilda Neureuther zu sehen, wie sie mit gutem Schwung auf ihren Kufen eine Piste herunterfährt. Nur kurz scheint es dabei leichtere Probleme zu geben, die Matilda aber gut auffangen kann. Auch ansonsten schlägt sich das Mädchen schon wie ein echter Profi.

Dementsprechend positiv fallen auch die Kommentare unter dem Video aus. Ein Nutzer etwa schreibt: "Das sieht nach Olympia-Gold im Riesenslalom 2042 aus", andere spielen auf die erfolgreichen Karrieren von Felix Neureuther, Miriam Neureuther und Oma Rosi Mittermaier an und schreiben nur kurz "Generation 3". Auch Bayern-Star Thomas Müller schließt sich dieser Meinung an und kommentiert "Next Generation".

Insgesamt hat das Video von Neureuther bereits mehr als 170.000 Likes, ist damit der Post mit den zweitmeisten Reaktionen – hinter seinem emotionalen Abschieds-Post von Mutter Rosi Neureuther. Laut Instagram wurde das Video bereits mehr als 2,2 Millionen Mal angesehen.

Von wem Matilda ihr Talent geerbt hat, darüber gibt es aber anscheinend noch Redebedarf in der Familie Neureuther: So meldet sich Miriam Neureuther zu Wort und schreibt "Man sieht richtig: Alles von der Mama gelernt". Darüber dürften sich die Eltern des womöglich nächsten deutschen Ski-Stars aber sicher noch ein wenig unterhalten ...