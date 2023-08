von Eugen Epp Eine ungewöhnliche Vorliebe: NFL-Profi Will Levis tut sich Mayonaise in seinen Kaffee. Was die meisten ziemlich eklig finden, hat ihm einen Werbedeal eingebracht.

Schwarz, mit Milch, mit Zucker – beim Kaffee gibt es ganz verschiedene Varianten und die Vorlieben bei Kaffeetrinkern unterscheiden sich. Aber Mayonaise im Kaffe? Auf die Idee muss man erst einmal kommen.

Was den meisten ziemlich eklig vorkommen dürfte, findet Will Levis ganz lecker. Der Footballspieler vom NFL-Team Tennessee Titans wurde damit bekannt, als er noch für das College-Team der Universität Kentucky spielte. Bei einem Fernseh-Interview goss er sich vor laufender Kamera eine Tasse Kaffee ein, drückte einige Kleckse Mayonaise hinein, rührte kräftig um und nahm einen beherzten Schluck. Bei vielen Zuschauern sorgte das für Entsetzen – wahrscheinlich eine ziemlich verständliche Reaktion.

Seit diesem Jahr spielt der Quarterback in der NFL für die Titans. Seine ungewöhnliche Vorliebe hat ihm auch gleich einen Werbevertrag beschert. Der Soßen-Hersteller Hellmann's hat ihm einen lebenslangen Vorrat an Mayonaise zugesichert. Levis tritt in einem Werbevideo für das Unternehmen auf, in dem er auf einer Pressekonferenz seinen Kaffee mit Mayonaise schlürft, während ihm Journalisten Fragen dazu stellen. Zum Beispiel, ob er "Mayo-Macchiato" oder "Mayo-Mokka" bevorzugen würde.

Aber wie kommt man darauf, Kaffee mit Mayonaise zu trinken? Laut Levis entwickelte sich dieser Spleen eher zufällig. "Das ist nichts, was ich geplant hatte, es ist einfach eine spontane Sache", sagt er. "Ich habe mit meiner Freundin gefrühstückt, und mich gefragt, warum da Mayonnaise auf dem Tisch steht, weil ich irgendwie vergessen habe, dass ich manchmal Mayonnaise auf meine Eier-Sandwiches mache. Sie sagte im Scherz: 'Vielleicht tun manche Leute das in ihren Kaffee', und ich dachte: 'Vielleicht sollte ich das auch tun.'" Ein echter Sportlerdrink dürfte das allerdings nicht sein – mal sehen, was seine Coaches in der NFL dazu sagen werden.

Quellen: CBS Sports / Hellmann's