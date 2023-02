NFL-Legende Tom Brady hat in einem emotionalen Video seinen Rücktritt erklärt. Nachdem der 45-jährige Quarterback mit den Tampa Bay Buccaneers in den Play-offs gescheitert war, hatte es bereits zahlreiche Spekulationen über einen Rücktritt gegeben.

Football-Legende Tom Brady hat in einem Video auf Instagram seinen Rücktritt erklärt. Der Quarterback, der mit den Tampa Bay Buccaneers im Januar in den Play-offs gescheitert war, verabschiedete sich mit knappen, aber emotionalen Worten von seiner Mannschaft und seinen Fans: "Hallo Leute, ich will direkt auf den Punkt kommen. Ich höre auf", sagte er. Er bedankte sich, dass er seinen absoluten Traum habe leben können. Dann stockte seine Stimme.

Schon in der vergangenen Saison hatte Brady seine unvergleichliche Karriere mit insgesamt sieben Siegen im Super Bowl für beendet erklärt. 40 Tage später änderte der inzwischen 45 Jahre alte Sportler seine Meinung aber und entschied sich für ein weiteres Jahr im Trikot der Buccaneers. Nun betonte er, dass seine Entscheidung endgültig sei.

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen um Tom Brady

Nach insgesamt 23 Jahren in der besten Football-Liga der Welt soll Schluss sein. "Ich weiß, dass es beim letzten Mal schon eine ziemlich große Sache war", sagte Brady. Er hatte sich offensichtlich einen Platz am Strand für seine Video-Botschaft gesucht, kräftiger Wind war auch im Hintergrund zu vernehmen.

US-Medien hatten zuletzt bereits über das Karriereende spekuliert, aber auch ein Wechsel zu einem anderen Team schien möglich. Der erhoffte achte Super-Bowl-Triumph bleibt ihm nun verwehrt, seine sieben Ringe für sechs Siege mit den New England Patriots und den einen mit den Tampa Bay Buccaneers im Februar 2021 sind aber ohnehin schon Rekord und werden es noch auf Jahre bleiben - kein anderer noch aktiver Profi in der NFL kommt auf mehr als drei.