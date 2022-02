Tom Brady, der erfolgreichste Football-Spieler der NFL-Geschichte, beendet seine Karriere. Das erklärte der Superstar auf Instagram.

Der Football-Superstar Tom Brady hat auf Instagram seinen Rücktritt erklärt. "Ich habe mein NFL-Karriere geliebt, jetzt aber ist es an der Zeit, dass ich meine Zeit und Energie für andere Dinge verwende, die meine Aufmerksamkeit benötigen", schrieb er in einem längeren Statement. Brady spielte 22 Jahre in der NFL und gewann mit den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers sieben Mal den Super Bowl.

