Noah Berge hat Glück, dass er noch lebt. Anfang Oktober wurde der 20-jährige Basketballspieler in Jena von einer Straßenbahn erfasst, seitdem ist er vom Hals abwärts gelähmt. Die Ärzte gehen davon aus, dass der Zweitligaspieler, der für die Dresden Titans auflief, querschnittsgelähmt bleiben wird. Er liegt weiterhin im Krankenhaus, wird beatmet, kann aber noch nicht sprechen, berichtet seine Mutter Claudia Berge in einem Interview, das von der Crowdfunding-Plattform "GoFundMe" geführt wurde: "Die Ärzte sagen, dass er erst wieder hörbar sein kann, wenn er selbstständig atmet. Er fragt oft nach Schmerzmitteln, weil er Schmerzen hat, der Kopf und überhaupt." Solange muss seine Mutter von den Lippen ihres Sohnes ablesen, was dieser zu sagen versucht.

Auf "GoFundMe" hatten Freunde eine Spendenaktion für Noah Berge ins Leben gerufen. Auch darüber hat sein Schicksal viele Menschen berührt. Mittlerweile sind mehr als 100.000 Euro zusammengekommen, mit denen die optimale Behandlung für den ehemaligen Sportler ermöglicht werden soll, wie seine Mutter sagt: "Wir werden es in die bestmögliche Therapie für Noah stecken, um wirklich nichts unversucht zu lassen und für ihn tatsächlich alles rausholen zu können, was machbar ist."

In Jena mit Straßenbahn zusammengeprallt

Berge war aus unbekannten Gründen nahe des Stadions in Jena auf den Gleisen unterwegs gewesen und dann mit einer Straßenbahn zusammengeprallt. Jetzt geht er durch die schwerste Zeit seines Lebens, berichtet seine Mutter Claudia Berge: "Mal ist er traurig, dann resigniert, dann scheint er kurz vorm Durchdrehen zu sein, möchte schreien, aber es kommt ja nicht mal ein Ton heraus. Er ist gefangen in seinem Körper." Der Prozess, sein Schicksal anzunehmen, werde noch sehr lange dauern.

In bewegenden Worten berichtet seine Mutter davon, wie der 20-Jährige die Folgen seines Unfalls Stück für Stück realisiert: "Ich konnte gestern an seinen Lippen die Frage ablesen, warum er seinen Arm nicht spürt. Ich habe ihm unter Tränen geantwortet, dass es daran liegt, weil seine Wirbelsäule doch so schwer verletzt wurde. Und da sagte er: 'Ach so, danke Mama!'"

Claudia Berge selbst muss sich ebenfalls in der neuen Situation zurechtfinden: "Ich habe das alles gar nicht geglaubt, habe tagelang gedacht, dass es ein schlechter Traum ist, aus dem ich bald erwache und erleichtert zum normalen Leben zurückkehren kann. Irgendwann hat dieses Trancegefühl aufgehört und ist einer unglaublichen Schwere gewichen." Trotzdem sei sie dankbar, dass ihr Sohn überhaupt lebe, sagte sie im Interview mit "GoFundMe".

Samy Deluxe und Elyas M'Barek spenden für Noah Berge

Unter anderem hatten sich auch Prominente wie der Rapper Samy Deluxe, Schauspieler Elyas M'Barek und der Basketballer Daniel Theis an der Spendenaktion beteiligt. Familie und Freunde sind überwältigt von der Welle der Hilfsbereitschaft. "Die Masse an Leuten, die Noah unterstützen, rührt mich unglaublich. Fast 1800 Menschen haben gespendet, auch viele Leute, die eigentlich gerade so über die Runden kommen und trotzdem noch was abgeben", so Claudia Berge, selbst alleinerziehende Mutter. "Krass , Mama. Warum machen die das", habe ihr Sohn gefragt, als sie ihm zum ersten Mal von der Kampagne erzählt habe.

Momentan befindet sich Noah Berge noch auf der Intensivstation in Halle, wohin er aus Jena verlegt wurde. Täglich wird er zur Physiotherapie gebracht. Wie sein Leben in Zukunft aussehen wird, wie sehr er körperlich eingeschränkt sein wird – all das ist bisher noch schwer abzusehen. "Wir brauchen einfach alle Experten auf diesem Gebiet – er ist doch noch so jung, da kann man die Endgültigkeit der Diagnose nicht akzeptieren. Die Zeit wird zeigen, was möglich ist", sagt seine Mutter.

Hier können Sie für Noah Berge spenden.