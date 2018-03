Der Besitzer des griechischen Profi-Fußball-Vereins Paok, Saloniki Iwan Savvidis, ist am Sontag mit Pistole am Gürtel auf den Platz gestürmt. Daraufhin wurde das Spiel zwischen Paok Saloniki und AEK Athen abgebrochen. Nach Angaben der Polizei war der Unternehmer auf Spielfeld gelaufen, um gegen eine Abseitsentscheidung des Schiedsrichters zu protestieren. Dabei soll er den Schiedsrichter und Spieler des Gegners bedroht haben. Die Staatsanwaltschaft in Thessaloniki erließ am Montag einen Haftbefehl gegen Savvidis. Der griechische Sportminister kündigte harte Strafen an.