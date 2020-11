Sehen Sie im Video: Freerunner fällt Handy vom Dach – dann beginnt die wilde Jagd.













Selten ist der Hinweis, dass man etwas lieber nicht einfach so nachmachen soll, so angemessen, wie in diesem Fall. Der Freerunner Jason Paul ist professioneller Parcour-Athlet. Gesponsored von einem Energiebrause-Hersteller erzählt er in einem Video die Geschichte einer Hatz kreuz und quer durch Hamburg, auf der Jagd nach einem verlorenen Handy. Was hier an teils historischen Orten so leichtfüssig aussieht, ist nicht nur Ergebnis jahrelangen Trainings. Auch die Szenen selbst müssen oft immer und immer wieder durchgespielt werden, bis das Timing perfekt sitzt. "Die herausforderndste Figur in diesem Clip war wirklich der Sprung in den Bus. Das das Timing war knifflig und es war der größte Sprung mit der kleinsten Landefläche. Wir haben ein paar Sitze herausgenommen, damit ich überhaupt einen Platz zum Landen hatte." In diesem Sinne - wenn Ihnen mal das Handy aus der Tasche rutscht, sollten sie sicher stellen, dass jeder Schritt sitzt.

